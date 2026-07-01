ЖУКОТИН
Один из крупнейших городов Булгарии Волжско-Камской, в середине 13–14 вв. центр княжества, подчинённого Золотой Орде.
По данным В. Н. Татищева, упомянут в числе городов, взятых монголо-татарами в 1236. Отмечен в Каталонском атласе 1375 и карте 1367 Ф. Пицигани. В сер. 14 – нач. 15 вв. в рус. летописях фигурируют «Жукотин», «жукотинские князи», «Жукотинское княжество». Археологически представлен городищем Жукотин, Крутогорским и Донауровским селищами, могильниками. Городище (цитадель Ж. до сер. 13 в.) расположено близ пос. Крутая Гора (на окраине г. Чистополь), на высоком мысу коренного левого берега Камы, у впадения р. Килёвка (ранее Жукоть, Жукотинка). На городище обратил внимание В. Н. Татищев, описал К. С. Милькович (1804), окончательно с Ж. отождествил П. А. Пономарёв (1892). Среди сборов 19–20 вв. – клады, в одном из которых золотые ювелирные изделия, жемчужины, горный хрусталь, 2 золотых динара индийских султанов 1340/41 (найден в 1924; ныне утрачен) и др. находки. Раскопки в 1928 (А. С. Башкиров, Н. Ф. Калинин), стационарные в 1970–72 (Т. А. Хлебникова), с 1991 (Ф. Ш. Хузин, Н. Г. Набиуллин). Установлено существование Ж. с кон. 10 в., разгром в 1230-х гг.; восстановление как неукреплённого города, заброшенного к сер. 15 в. Городище подтреугольной формы (более 5,8 га), с напольной стороны – 3 ряда валов, между ними 2 рва. Крутогорское селище – вост. посад Ж. (пл. св. 6,5 га); в его зап. части – мусульм. могильник 11 в. (сохранились пережитки языч. обрядов: жертвенная пища и др.). В Донауровском селище – зап. посаде Ж. (ок. 100 га) на противоположном, левом, берегу Килёвки имелись гончарная и кузнечная слободы. В его пределах – гор. мусульм. некрополь домонгольского времени, севернее – могильник золотоордынского времени. Изучены землянки, полуземлянки, наземные срубные и глинобитные жилища с подпольями, ямы-зернохранилища, погреба. Среди находок – изделия, привезённые из стран Востока, Зап. Европы, Руси, финно-угорских земель. По особому «джукетаускому» типу керамики Ж. и его округа выделяются как локальный вариант культуры домонгольских булгар, на основе которого в период Золотой Орды сложилось Джукетауское княжество.
Автор статьи: Н. А. Кокорина, С. В. Кузьминых.