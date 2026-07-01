ЖУКОТИН

Один из крупнейших городов Булгарии Волжско-Камской, в середине 13–14 вв. центр княжества, под­чи­нён­но­го Зо­ло­той Ор­де.

По дан­ным В. Н. Та­ти­ще­ва , упо­мя­нут в чис­ле го­ро­дов, взя­тых мон­го­ло-та­та­ра­ми в 1236. От­ме­чен в Ка­та­лон­ском ат­ла­се 1375 и кар­те 1367 Ф. Пи­ци­га­ни. В сер. 14 – нач. 15 вв. в рус. ле­то­пи­сях фи­гу­ри­ру­ют «Жу­ко­тин», «жу­ко­тин­ские кня­зи», «Жу­ко­тин­ское кня­же­ст­во». Ар­хео­ло­ги­че­ски пред­став­лен го­ро­ди­щем Жу­ко­тин, Кру­то­гор­ским и До­нау­ров­ским се­ли­ща­ми, мо­гиль­ни­ка­ми. Го­ро­ди­ще (ци­та­дель Ж. до сер. 13 в.) рас­по­ло­же­но близ пос. Кру­тая Го­ра (на ок­раи­не г. Чис­то­поль), на вы­со­ком мы­су ко­рен­но­го ле­во­го бе­ре­га Ка­мы, у впа­де­ния р. Килёвка (ра­нее Жу­коть, Жу­ко­тин­ка). На го­ро­ди­ще об­ра­тил вни­ма­ние В. Н. Та­ти­щев, опи­сал К. С. Миль­ко­вич (1804), окон­ча­тель­но с Ж. ото­жде­ст­вил П. А. Пономарёв (1892). Сре­ди сбо­ров 19–20 вв. – кла­ды, в од­ном из ко­то­рых зо­ло­тые юве­лир­ные из­де­лия, жем­чу­жи­ны, гор­ный хру­сталь, 2 зо­ло­тых ди­на­ра ин­дий­ских сул­та­нов 1340/41 (най­ден в 1924; ны­не ут­ра­чен) и др. на­ход­ки. Рас­коп­ки в 1928 (А. С. Баш­ки­ров, Н. Ф. Ка­ли­нин), ста­цио­нар­ные в 1970–72 (Т. А. Хлеб­ни­ко­ва), с 1991 (Ф. Ш. Ху­зин, Н. Г. На­би­ул­лин). Ус­та­нов­ле­но су­ще­ст­во­ва­ние Ж. с кон. 10 в., раз­гром в 1230-х гг.; вос­ста­нов­ле­ние как не­ук­ре­п­лён­но­го го­ро­да, за­бро­шен­но­го к сер. 15 в. Го­ро­ди­ще под­тре­уголь­ной фор­мы (бо­лее 5,8 га), с на­поль­ной сто­ро­ны – 3 ря­да ва­лов, ме­ж­ду ни­ми 2 рва. Кру­то­гор­ское се­ли­ще – вост. по­сад Ж. (пл. св. 6,5 га); в его зап. час­ти – му­сульм. мо­гиль­ник 11 в. (со­хра­ни­лись пе­ре­жит­ки языч. об­ря­дов: жерт­вен­ная пи­ща и др.). В До­нау­ров­ском се­ли­ще – зап. по­са­де Ж. (ок. 100 га) на про­ти­во­по­лож­ном, ле­вом, бе­ре­гу Ки­лёв­ки име­лись гон­чар­ная и куз­неч­ная сло­бо­ды. В его пре­де­лах – гор. му­сульм. нек­ро­поль домонгольского времени, се­вер­нее – мо­гиль­ник зо­ло­то­ор­дын­ско­го вре­ме­ни. Изу­че­ны зем­лян­ки, по­лу­зем­лян­ки, на­зем­ные сруб­ные и гли­но­бит­ные жи­ли­ща с под­поль­я­ми, ямы-зер­но­хра­ни­ли­ща, по­гре­ба. Сре­ди на­хо­док – из­де­лия, при­ве­зён­ные из стран Вос­то­ка, Зап. Ев­ро­пы, Ру­си, фин­но-угор­ских зе­мель. По осо­бо­му «джу­ке­тау­ско­му» ти­пу ке­ра­ми­ки Ж. и его ок­ру­га вы­де­ля­ются как ло­каль­ный ва­ри­ант куль­ту­ры до­мон­голь­ских бул­гар, на ос­но­ве ко­то­ро­го в пе­ри­од Зо­ло­той Ор­ды сло­жи­лось Джу­ке­тау­ское кня­же­ст­во.

Автор статьи: Н. А. Ко­ко­ри­на, С. В. Кузь­ми­ных.