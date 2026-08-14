ЖУК, ИУСТИН ПЕТРОВИЧ

Жук, Иустин Петрович (19[31].05.1887, м. Городище Черкасского уезда Киевской губ. — 24.10.1919, Грузино, Шлиссельбургского уезда, Петроградская губ.) — российский политический деятель, анархо-синдикалист.

Сахаровар. В 1906 организовал анархо-коммунистическую группу «Южно-русская федерация крестьян анархо-синдикалистов». В 1907 арестован после экспроприации на сахарном заводе. В 1908 приговорен к смерти, замененной пожизненной каторгой. Отбывал наказание в Киеве и Шлиссельбургской крепости. Освобожден 28 февраля 1917 в ходе Февральской революции , возглавил революционную дружину. Затем работал на пороховом заводе Шлиссельбурга, был избран в фабрично-заводской комитет (ФЗК), который установил контроль над предприятием и городом. «Красный директор» завода. Один из организаторов и руководителей красной гвардии Петрограда. Участник движения ФЗК, выступал на I конференции ФЗК в июне 1917. Активный участник Октябрьской революции 1917 . Член исполкома ФЗК Петрограда, выступал за «активный» рабочий контроль — передачу предприятий в управление ФЗК. Уездный комиссар по продовольствию, организовал поставку продовольствия для завода с Украины. Летом 1918 — на подпольной работе на Украине. С августа 1919 член военного совета Карельского участка Петроградского фронта). Погиб в бою с войсками Северной Ингрии. Посмертно награжден орденом Красного Знамени.

Лит.: Ильина Л. И. П. Жук // Герои Октября. Биографии активных участников подготовки и проведения Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. Т. 1. Л. 1967; Моршанская М. Иустин Жук: Очерк его жизни и деятельности.Л., 1927;Октябрьская революция и фабзавкомы. М., 1929.