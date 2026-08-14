ЖУБEР, ПЕТРУС ЯКУБУС

Жубер (африк. Joubert), Петрус Якубус (20.01.1831, Принс-Алберт, Капская колония — 28.03.1900, Претория, Южно-Африканская республика) — политический и военный деятель Южно-Африканской Республики (Трансвааль).

Родился в Капской колонии в семье фермера-африканера, потомка французских гугенотов . Рано осиротел, его семья переселилась в Трансвааль, где он занимался изучением юриспруденции, работал агентом по продаже недвижимости. С 1860 депутат фольксраада (парламента) Трансвааля, замещал президента Т. Бюргерса в качестве вице-президента во время его путешествия в Европу в 1875—1876. Был противником аннексии республики Великобританией в 1877. Вместе с П. Крюгером возглавил в декабре 1880 восстание против британцев, участвовал в подписании Преторийской конвенции (1881), завершившей Первую англо-бурскую войну. В 1880—1890 — главный политический соперник Крюгера, выступал за примирение с Британской империей. Возглавил вооруженные силы Трансвааля во Второй англо-бурской войне, сторонник оборонительной войны. Отличаясь личной храбростью, действовал слишком осторожно и нерешительно.

Лит.: Никитина И. А. Захват бурских республик Англией. М., 1970; Giliomee H. The Afrikaners: Biography of People. Charlottesville, 2004; Gordon C. T. The Growth of Boer Opposition to Kruger, 1890—1895. Cape Town, 1970; Marais J. S. The Fall of the Kruger’s Republic. Oxford, 1961.