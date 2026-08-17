ЖУБЕР БАРТЕЛЕМИ КАТРИН
ЖУБЕР БАРТЕЛЕМИ КАТРИН - французский военачальник.
Из семьи адвоката. Учился в Лионе, на юридическом факультете Дижонского университета, где проникся республиканскими идеями. В 1791 году, оставив университет, вступил добровольцем в революционную армию, в 1792 году получил звание лейтенанта. В 1793 году находился в плену в Сардинском королевстве. С 1794 года служил во французской Итальянской армии, где, командуя бригадой, отличился в боях при Лоано (1795). В звании бригадного, с 1797 года дивизионного генерала участвовал в Итальянском походе Наполеона Бонапарта (1796-1797), добился успеха в сражениях при Лоди, Милане и Риволи. Корпус под командованием Жубера в апреле 1797 года оккупировал Тироль, что облегчило для Франции заключение выгодного ей Кампоформийского мира 1797 года. В 1798 году короткое время командовал Голландской, затем Маасской армиями, в октябре того же года назначен главнокомандующим французской армией в Италии, перед которой ставилась задача разгромить вступившие на итальянскую территорию русско-австрийские войска под командованием А.В. Суворова (смотри Итальянский поход 1799 года). Жубер взял Турин, добился отречения сардинского короля. Полагая, что русско-австрийские войска рассредоточены на широком фронте, попытался при Нови перейти в решительное наступление, однако натолкнулся на превосходящие силы противника и в самом начале сражения погиб, его армия была разгромлена. По распоряжению Наполеона Бонапарта, высоко ценившего военные дарования Жубера, его прах был захоронен в одном из фортов города Тулон, который с того времени именуется фортом Жубера.