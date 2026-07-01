ЖУАНВИЛЬ, ЖАН ДЕ

Жуанвиль (фр. Joinville), Жан де (ок. 1224, замок Жуанвиль — 24.12.1317, замок Жуанвиль) — французский дворянин, сенешаль Шампани, биограф Людовика IX Святого .

Выходец из шампанской знати; воспитывался при дворе графа Тибо IV Шампанского. Унаследовал должность сенешаля Шампани от своего отца. Познакомился с королем Людовиком IX (1241), принял участие в организованном им 7-м Крестовом походе в Египет, где стал его ближайшим другом и советником. Присутствовал при самых драматичных событиях похода: был в плену, участвовал в переговорах о выкупе пленных, собирал деньги для этого. Посоветовал Людовику IX остаться в Святой Земле и пробыл вместе с ним все годы (1248—1254). Для компенсации потерянного в походе состояния король даровал Ж. ежегодную ренту в 200 турских ливров. Ж. стал его вассалом и членом Королевского совета. По возвращении с Востока Ж. посвятил себя управлению своими владениями, семье и отправлению функций сенешаля Шампани и Бри. Дружба короля и Ж. продолжалась до смерти Людовика. Ж. регулярно появлялся при дворе короля и соучаствовал в его деятельности, входил в узкий круг приближенных и жил в королевском Дворце в Париже. Однако Ж. отказался последовать за королем в новый, 8-й крестовый поход в Тунис, считая затею бесперспективной и противной долгу монарха. После смерти короля и начала процесса канонизации Ж. был в числе главных свидетелей, дававших показания о нравах и жизни короля (1282). В правление сына и внука Людовика IX, Филиппа III Храброго и Филиппа IV Красивого Ж. не пользовался тем же почетом и не одобрял их политику. Принял участие в движении Провинциальных лиг (1314—1315) против фискальной политики короля Филиппа Красивого. Умер в своем замке в возрасте ок. 92 лет.

По просьбе королевы Франции Жанны Наваррской написал обширный труд о Людовике IX, важнейший источник о личности монарха и его правлении (ок. 1299—1309). Посвятил книгу будущему королю Людовику X Сварливому .

Книга разделена на две части: в первой речь идет о благочестивой жизни монарха, во второй части описаны рыцарские и монаршие деяния короля. В отличие от житий святого короля, написанных клириками, труд Ж. написан с точки зрения мирянина, что делает его уникальным. Ж. описывал то, что видел сам или в чем принимал личное участие, поэтому его книга имеет характер личных воспоминаний. Они окрашены в ностальгические тона, поскольку Ж. сравнивал политику Людовика IX с правлениями его сына и внука, не в пользу последних. Главная заслуга труда Ж. заключается в необычайной живости нарисованного им портрета Людовика. Ж. приводит его слова, шутки и разговоры, впервые введя диалог в текст мемуаров. Книга полна живых деталей: описания привычек короля, его манер и жестов. Ж. единственный сообщал и о недостатках короля: равнодушии к жене и детям, вспыльчивости, жестокости в наказании грехов.

Соч.: Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика / Пер. со старофр. Цыбулько Г. Ф. под ред. Карачинского А. Ю., научный редактор перевода Ю. П. Малинин. СПб., 2007.

Лит.: Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой / Пер. с фр. В. И. Матузовой; коммент. Д. Э. Харитоновича. М., 2001; Carolus-Barré L. Le procès de canonisation de Saint Louis (1272—1297). Essai de reconstitution / Éd. de H. Platelle. Roma, 1994; Garnier R. Joinville: l’ami de saint Louis. Paris, 1983; Slattery M. Myth, Man and Sovereign Saint: King Louis IX in Jean de Joinville’s Sources. New York, 1985.