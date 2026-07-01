ЖУАН-ПЕСОА
Город на северо-востоке Бразилии, административный центр штата Параиба.
Нас. 674 тыс. чел. (2007). Расположен на побережье Атлантического ок., на правом берегу р. Параиба (мор. аванпорт Ж.-П. – Кабеделу; грузооборот св. 0,8 млн. т в год). Ж.-д. станция, узел автодорог. Междунар. аэропорт Президенти Кастру Пинту (в 8 км от города; расширен и модернизирован в 2004–2006; 340 тыс. пассажиров и 1,94 млн. т грузов в 2005).
Основан как город в 1585 под назв. Носа-Сеньора-дас-Невес (Nossa Senhora das Neves). В 1588 переименован в честь Филиппа II (с 1581 король Португалии) в Филипею (Filipéia; Filipéia de Nossa Senhora das Neves). В 1634–54 под властью нидерландцев, назывался Фредерикстадт (Frederikstadt) по имени принца Оранского Фредерика. В 1817 переименован в Параибу (Parahyba). В кон. 1859 город посетил Педру II, после чего Параиба получил статус имп. города. Совр. название с 1930, в честь погибшего в том же году губернатора штата Параиба Жуана Песоа, соратника Ж. Д. Варгаса.
Сохранились: барочные ансамбли монастырей – Св. Антония (церковь – нач. 18 в. – 1783, колокольня покрыта изразцами азулежус), Св. Франциска Ассизского (основан в 1590; церковь – 1770), Св. Бенедикта (основан в 1599; церковь – 1721–39); собор Носа-Сеньора-дас-Невес (17–19 вв.), церкви Носа-Сеньора-да-Гуиа (1591, перестроена в сер. 18 в.), Носа-Сеньора-ду-Карму (ок. 1592; перестроена в стиле римского барокко в 1763), Мизерикордиа (17 в.), Санта-Тереза-де-Жезус (18 в.), Сао-Педру-Гонсалвес (сер. 19 в.). Среди памятников гражданского и жилого зодчества: дворец губернатора (1586; до 1771 – монастырь иезуитов), дворец епископа (ок. 1592), быв. резиденция командора Сантос Коэльо (18 в., декорирована азулежус), пороховые магазины (18 в.), дворец юстиции (1917–19), гостиница «Тропикал Тамбау» (1966).
Ун-т штата Параиба (1955), Университетский центр Ж.-П., Ин-т высшего образования, Факультет мед. наук Параиба. Библиотека (1859; в здании 1874–75). Центр совр. иск-ва (основан в 1909). Музей браз. писателя Жозе Америгу ди Алмейда. Театры: «Санта Роза» (1886), «Паулу Понтес» и др. Культурный комплекс «Жозе Линс ду Регу» (включает библиотеку, театр. сцену, кинотеатр, планетарий, выставочный зал и др.).
Центр торговли и туризма с развитой инфраструктурой. Пляжи в районе Ж.-П. (наиболее популярен пляж Манаира) считаются самыми красивыми на северо-востоке страны. Ж.-П. известен как «город, где солнце восходит первым» (в муниципалитете Ж.-П. – мыс Кабу-Бранку, самая восточная точка Бразилии и Юж. Америки). Один из самых «зелёных» городов мира (на 1 жит. приходится ок. 7 км2 леса); в гор. границах – 2 крупных массива тропич. вечнозелёных лесов: Парк Арруда Камара («Бика») и Мата-ду-Буракинью (на его территории – Ботанич. сад Ж.-П.). Предприятия текстильной, пищевой пром-сти; крупный цементный завод. Ремесл. рынок штата Параиба.
Близ Ж.-П., в г. Кабеделу, – крепость Санта-Катарина (ок. 1586 – 17 в.).
Автор статьи: Е. А. Швец.