ЖУАН-ПЕСОА

Город на северо-востоке Бразилии, административный центр штата Параиба.

Нас. 674 тыс. чел. (2007). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го ок., на пра­вом бе­ре­гу р. Па­ра­иба (мор. аван­порт Ж.-П. – Ка­бе­де­лу; гру­зо­обо­рот св. 0,8 млн. т в год). Ж.-д. стан­ция, узел ав­то­до­рог. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Пре­зи­ден­ти Ка­ст­ру Пин­ту (в 8 км от го­ро­да; рас­ши­рен и мо­дер­ни­зи­ро­ван в 2004–2006; 340 тыс. пас­са­жи­ров и 1,94 млн. т гру­зов в 2005).

Ос­но­ван как го­род в 1585 под назв. Но­са-Сень­о­ра-дас-Не­вес (Nossa Senho­ra das Neves). В 1588 пе­ре­име­но­ван в честь Фи­лип­па II (с 1581 ко­роль Пор­ту­га­лии) в Фи­ли­пею (Filipéia; Filipéia de Nossa Senhora das Neves). В 1634–54 под вла­стью ни­дер­ланд­цев, на­зы­вал­ся Фре­де­рик­стадт (Frederikstadt) по име­ни прин­ца Оран­ско­го Фре­де­ри­ка. В 1817 пе­ре­име­но­ван в Па­ра­ибу (Parahyba). В кон. 1859 го­род по­се­тил Пед­ру II , по­сле че­го Па­ра­иба по­лу­чил ста­тус имп. го­ро­да. Совр. на­зва­ние с 1930, в честь по­гиб­ше­го в том же го­ду гу­бер­на­то­ра шта­та Па­ра­иба Жуа­на Пе­соа, со­рат­ни­ка Ж. Д. Вар­га­са.

Со­хра­ни­лись: ба­роч­ные ан­самб­ли мо­на­сты­рей – Св. Ан­то­ния (цер­ковь – нач. 18 в. – 1783, ко­ло­коль­ня по­кры­та из­раз­ца­ми азу­ле­жус), Св. Фран­ци­ска Ас­сиз­ско­го (ос­но­ван в 1590; цер­ковь – 1770), Св. Бе­не­дик­та (ос­но­ван в 1599; цер­ковь – 1721–39); со­бор Но­са-Сень­о­ра-дас-Не­вес (17–19 вв.), церк­ви Но­са-Сень­о­ра-да-Гу­иа (1591, пе­ре­строе­на в сер. 18 в.), Но­са-Сень­о­ра-ду-Кар­му (ок. 1592; пе­ре­строе­на в сти­ле рим­ско­го ба­рок­ко в 1763), Ми­зе­ри­кор­диа (17 в.), Сан­та-Те­ре­за-де-Же­зус (18 в.), Сао-Пед­ру-Гон­сал­вес (сер. 19 в.). Сре­ди па­мят­ни­ков гра­ж­дан­ско­го и жи­ло­го зод­че­ст­ва: дво­рец гу­бер­на­то­ра (1586; до 1771 – мо­на­стырь ие­зуи­тов ), дво­рец епи­ско­па (ок. 1592), быв. ре­зи­ден­ция ко­ман­до­ра Сан­тос Ко­э­льо (18 в., де­ко­ри­ро­ва­на азу­ле­жус), по­ро­хо­вые ма­га­зи­ны (18 в.), дво­рец юс­ти­ции (1917–19), гос­ти­ни­ца «Тро­пи­кал Там­бау» (1966).

Ун-т шта­та Па­ра­иба (1955), Уни­вер­си­тет­ский центр Ж.-П., Ин-т выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния, Фа­куль­тет мед. на­ук Па­ра­и­ба. Биб­лио­те­ка (1859; в зда­нии 1874–75). Центр совр. иск-ва (ос­но­ван в 1909). Му­зей браз. пи­са­те­ля Жо­зе Аме­ри­гу ди Ал­мей­да. Те­ат­ры: «Сан­та Ро­за» (1886), «Пау­лу Пон­тес» и др. Куль­тур­ный ком­плекс «Жо­зе Линс ду Ре­гу» (вклю­ча­ет биб­лио­те­ку, те­атр. сце­ну, ки­но­те­атр, пла­не­та­рий, вы­ста­воч­ный зал и др.).

Центр тор­гов­ли и ту­риз­ма с раз­ви­той ин­фра­струк­ту­рой. Пля­жи в рай­оне Ж.-П. (наи­бо­лее по­пу­ля­рен пляж Ма­наи­ра) счи­та­ют­ся са­мы­ми кра­си­вы­ми на се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны. Ж.-П. из­вес­тен как «го­род, где солн­це вос­хо­дит пер­вым» (в му­ни­ци­па­ли­те­те Ж.-П. – мыс Ка­бу-Бран­ку, са­мая вос­точ­ная точ­ка Бра­зи­лии и Юж. Аме­ри­ки). Один из са­мых «зе­лё­ных» го­ро­дов ми­ра (на 1 жит. при­хо­дит­ся ок. 7 км2 ле­са); в гор. гра­ни­цах – 2 круп­ных мас­си­ва тро­пич. веч­нозе­лёных ле­сов: Парк Ар­ру­да Ка­ма­ра («Би­ка») и Ма­та-ду-Бу­ра­ки­нью (на его тер­ри­то­рии – Бо­та­нич. сад Ж.-П.). Пред­при­ятия тек­стиль­ной, пи­ще­вой пром-сти; круп­ный це­мент­ный за­вод. Ре­месл. ры­нок шта­та Па­ра­иба.

Близ Ж.-П., в г. Ка­бе­де­лу, – кре­пость Сан­та-Ка­та­ри­на (ок. 1586 – 17 в.).

Автор статьи: Е. А. Швец.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)