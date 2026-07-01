ЖУАН IV ВОССТАНОВИТЕЛЬ
ЖУАН IV ВОССТАНОВИТЕЛЬ - король Португалии из династии Браганса.
Сын Теодозиу (Теодора) II, 7-го герцога Брагансы. По отцовской линии троюродный племянник Мануэла I Счастливого. С 1630 года герцог Брагансы Жуан II. В 1633 году женился на Луизе де Гусман, представительнице влиятельного испанского рода Медина-Сидония. 1 декабря 1640 года возглавил государственный переворот с целью отделения от Испании. 15 декабря 1640 года коронован под именем Жуана IV, в январе 1641 года признан королём кортесами. Придя к власти, реорганизовал португальскую армию, восстановил пограничные крепости, усилил гарнизоны. Стремился упрочить международные позиции независимой Португалии, активно добивался признания реставрации национальной монархии, а также получения финансовой и военной помощи от европейских государств в начавшейся в 1640 году войне с Испанией. Заключил договоры с Францией (июль 1641 года), Швецией (август 1641 года), Англией (январь 1642 года) и Нидерландами (июнь 1642 года). Разбил испанцев в битве при Монтихо (близ Бадахоса) в 1644 году, отвоевал у Нидерландов часть бывших португальских колоний (Луанда в 1648 году, Бразилия в 1654 году). Вместе с тем при Жуане IV Португалия утратила свои владения в Малакке и на Цейлоне (захвачены нидерландцами соответственно в 1641 году и 1656 году). В юности получил систематическое музыкальное образование под руководством португальского композитора М. Кардозу. Покровительствовал национальным музыкантам. Автор ряда музыкальных произведений религиозного содержания, обладатель большой музыкальной библиотеки (погибла во время землетрясения 1755 года). Жуану IV наследовал его сын Афонсу VI.