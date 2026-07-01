ЖУАН IV ВОССТАНОВИТЕЛЬ

ЖУАН IV ВОССТАНОВИТЕЛЬ - король Португалии из династии Браганса.

Сын Тео­до­зиу (Тео­до­ра) II, 7-го гер­цо­га Бра­ган­сы. По от­цов­ской ли­нии трою­род­ный пле­мян­ник Ма­ну­эла I Сча­ст­ли­во­го . С 1630 года гер­цог Бра­ган­сы Жу­ан II. В 1633 году же­нил­ся на Луи­зе де Гус­ман, пред­ста­витель­ни­це влия­тель­но­го испанского ро­да Ме­ди­на-Си­до­ния. 1 декабря 1640 года воз­гла­вил государственный пе­ре­во­рот с це­лью от­де­ле­ния от Ис­па­нии. 15 декабря 1640 года ко­ро­но­ван под име­нем Жуа­на IV, в январе 1641 года при­знан ко­ро­лём кор­те­са­ми . При­дя к вла­сти, ре­ор­га­ни­зо­вал пор­тугальскую ар­мию, вос­ста­но­вил по­гра­нич­ные кре­по­сти, уси­лил гар­ни­зо­ны. Стре­мил­ся уп­ро­чить ме­ж­ду­народные по­зи­ции не­за­ви­си­мой Пор­ту­га­лии, ак­тив­но до­би­вал­ся при­зна­ния рес­тав­ра­ции национальной мо­нар­хии, а так­же по­лу­че­ния фи­нан­со­вой и во­енной по­мо­щи от ев­ропейских го­су­дарств в на­чав­шей­ся в 1640 году вой­не с Ис­па­ни­ей. За­клю­чил до­го­во­ры с Фран­ци­ей (июль 1641 года), Шве­ци­ей (ав­густ 1641 года), Анг­ли­ей (ян­варь 1642 года) и Ни­дер­лан­да­ми (июнь 1642 года). Раз­бил ис­пан­цев в бит­ве при Мон­ти­хо (близ Ба­да­хо­са) в 1644 году, от­вое­вал у Ни­дер­лан­дов часть бывших португальских ко­ло­ний (Лу­ан­да в 1648 году, Бра­зи­лия в 1654 году). Вме­сте с тем при Жуане IV Пор­туга­лия ут­ра­ти­ла свои вла­де­ния в Ма­лак­ке и на Цей­ло­не (за­хва­че­ны ни­дер­ланд­ца­ми со­от­вет­ст­вен­но в 1641 году и 1656 году). В юно­сти по­лу­чил сис­те­ма­тическое музыкальное об­ра­зо­ва­ние под руководством португальского ком­по­зи­то­ра М. Кар­до­зу. По­кро­ви­тель­ст­во­вал национальным му­зы­кан­там. Ав­тор ря­да музыкальных про­из­ве­де­ний ре­лигиозного со­дер­жа­ния, об­ла­да­тель боль­шой музыкальной биб­лио­те­ки (по­гиб­ла во вре­мя зем­ле­тря­се­ния 1755 года). Жуану IV на­сле­до­в­ал его сын Афон­су VI.