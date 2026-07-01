ЖУАН III БЛАГОЧЕСТИВЫЙ

ЖУАН III БЛАГОЧЕСТИВЫЙ - король Португалии из Ависской династии.

Сын Ма­ну­эла I Сча­ст­ли­во­го и Ма­рии, до­че­ри испанских ко­ро­лей Фер­нан­до II и Иза­бел­лы I. Жуан III упо­ря­до­чил ра­бо­ту су­деб­но­го, административного и фис­каль­но­го ап­па­ра­тов пор­тугальского го­су­дар­ст­ва в це­лях даль­ней­ше­го ук­ре­п­ле­ния по­зи­ций ко­ро­лев­ской вла­сти. Кор­те­сы со­би­рал все­го три­ж­ды. В 1525 году за­клю­чил брак с Ека­те­ри­ной Ав­ст­рий­ской, до­че­рью кас­тиль­ско­го ко­ро­ля Фи­лип­па I Габс­бур­га (се­ст­ра Жуана III, Иза­бел­ла, в 1526 году вы­шла за­муж за Кар­ла V ). Под­дер­жи­вал тес­ные от­но­ше­ния c пап­ским пре­сто­лом. В 1536 году ввёл ин­кви­зи­цию (в 1547 году в Пор­ту­га­лии поя­вил­ся пер­вый ин­декс за­пре­щён­ных книг), со­дей­ст­во­вал ос­но­ва­нию кол­ле­гий ие­зуи­тов в Пор­ту­га­лии и её за­мор­ских вла­де­ни­ях. В 1537 году осу­ще­ст­вил уни­вер­си­тет­скую ре­фор­му, окон­ча­тель­но пе­ре­вёл университет из Лис­са­бо­на в Ко­им­бру. На го­ды прав­ле­ния Жуана III при­шёл­ся рас­цвет ре­нес­санс­ной куль­ту­ры Пор­ту­га­лии, свя­зан­ный с твор­че­ст­вом Ж. де Бар­ру­ша , Ж. Ви­сен­те, Л. ди Ка­мо­эн­са, Ф. Са ди Ми­ран­ды, Б. Ри­бей­ру и др. При Жуане III на­ча­лась сис­те­ма­тическая ко­ло­ни­за­ция Бра­зи­лии, бы­ла за­хва­че­на часть при­бреж­ных тер­ри­то­рий современной Ан­го­лы и Мо­замби­ка, ук­ре­пи­лись по­зи­ции Пор­ту­га­лии в Юго-Восточной Азии, ус­та­нов­ле­ны кон­так­ты с Ки­та­ем и Япо­ни­ей. В то же вре­мя при Жуане III Пор­ту­га­лия всту­пи­ла в по­ло­су за­тяж­но­го эко­но­мического, фи­нан­со­во­го, де­мо­гра­фического кри­зи­са, вы­зван­но­го не­га­тив­ны­ми по­след­ст­вия­ми Ве­ли­ких гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий. Жуану III на­сле­до­вал его внук Се­ба­сть­ян.