ЖУАН III БЛАГОЧЕСТИВЫЙ
ЖУАН III БЛАГОЧЕСТИВЫЙ - король Португалии из Ависской династии.
Сын Мануэла I Счастливого и Марии, дочери испанских королей Фернандо II и Изабеллы I. Жуан III упорядочил работу судебного, административного и фискального аппаратов португальского государства в целях дальнейшего укрепления позиций королевской власти. Кортесы собирал всего трижды. В 1525 году заключил брак с Екатериной Австрийской, дочерью кастильского короля Филиппа I Габсбурга (сестра Жуана III, Изабелла, в 1526 году вышла замуж за Карла V). Поддерживал тесные отношения c папским престолом. В 1536 году ввёл инквизицию (в 1547 году в Португалии появился первый индекс запрещённых книг), содействовал основанию коллегий иезуитов в Португалии и её заморских владениях. В 1537 году осуществил университетскую реформу, окончательно перевёл университет из Лиссабона в Коимбру. На годы правления Жуана III пришёлся расцвет ренессансной культуры Португалии, связанный с творчеством Ж. де Барруша, Ж. Висенте, Л. ди Камоэнса, Ф. Са ди Миранды, Б. Рибейру и др. При Жуане III началась систематическая колонизация Бразилии, была захвачена часть прибрежных территорий современной Анголы и Мозамбика, укрепились позиции Португалии в Юго-Восточной Азии, установлены контакты с Китаем и Японией. В то же время при Жуане III Португалия вступила в полосу затяжного экономического, финансового, демографического кризиса, вызванного негативными последствиями Великих географических открытий. Жуану III наследовал его внук Себастьян.