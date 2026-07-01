ЖУАН II СОВЕРШЕННЫЙ ГОСУДАРЬ
ЖУАН II СОВЕРШЕННЫЙ ГОСУДАРЬ - король Португалии из Ависской династии.
Сын Афонсу V. С юных лет сопровождал отца в военных походах в Северную Африку, в 1471 году после захвата Арсилы был посвящён им в рыцари. В 1477 году, с уходом Афонсу V в монастырь, управлял государством, официально вступил на престол в 1481 году. Добивался укрепления позиций королевской власти, успешно боролся с родовой знатью (прежде всего c герцогским домом Браганса), оздоровил финансы страны, реорганизовал армию, создал кавалерию из зависимых от короны вассалов, содействовал развитию артиллерийского дела. В годы правления Жуана II возобновились морские экспедиции португальцев вдоль западного берега Африки (в том числе экспедиция Б. Диаша), были основаны поселения на побережье Гвинейского залива. Жуан II подписал ряд договоров с Кастилией о разграничении сфер колониальной экспансии (Алкасовасский договор 1479 года, Толедский трактат 1480 года, Тордесильясский договор 1494 года). В 1495 году он принял изгнанных из Кастилии евреев, рассчитывая расселить их в завоёванных районах Северной Африки. При Жуане II в Португалии началось книгопечатание. После смерти Жуана II, не оставившего прямых наследников мужского пола, престол перешёл к его двоюродному брату Мануэлу I Счастливому.