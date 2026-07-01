ЖУАН II СОВЕРШЕННЫЙ ГОСУДАРЬ

ЖУАН II СОВЕРШЕННЫЙ ГОСУДАРЬ - король Португалии из Ависской династии.

Сын Афон­су V. С юных лет со­про­во­ж­дал от­ца в во­енных по­хо­дах в Северную Аф­ри­ку, в 1471 году по­сле за­хва­та Ар­си­лы был по­свя­щён им в ры­ца­ри . В 1477 году, с ухо­дом Афон­су V в мо­на­стырь, управ­лял го­су­дар­ст­вом, офи­ци­аль­но всту­пил на пре­стол в 1481 году. До­би­вал­ся ук­ре­п­ле­ния по­зи­ций ко­ро­лев­ской вла­сти, ус­пеш­но бо­рол­ся с ро­до­вой зна­тью (пре­ж­де все­го c гер­цог­ским до­мом Бра­ган­са), оз­до­ро­вил фи­нан­сы стра­ны, ре­ор­га­ни­зо­вал ар­мию, соз­дал ка­ва­ле­рию из за­ви­си­мых от ко­ро­ны вас­са­лов, со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию ар­тил­ле­рий­ско­го де­ла. В го­ды прав­ле­ния Жуана II во­зоб­но­ви­лись морские экс­пе­ди­ции пор­ту­галь­цев вдоль западного бе­ре­га Аф­ри­ки (в том числе экс­пе­ди­ция Б. Диа­ша), бы­ли ос­но­ва­ны по­се­ле­ния на по­бе­ре­жье Гви­ней­ско­го залива. Жуан II под­пи­сал ряд до­го­во­ров с Кас­ти­ли­ей о раз­гра­ни­че­нии сфер ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии (Ал­ка­со­васс­кий до­го­вор 1479 года, То­лед­ский трак­тат 1480 года, Тор­де­силь­яс­ский до­го­вор 1494 года). В 1495 году он при­нял из­гнан­ных из Кас­ти­лии ев­ре­ев , рас­счи­ты­вая рас­се­лить их в за­воё­ван­ных рай­онах Северной Аф­ри­ки. При Жуане II в Пор­ту­га­лии на­ча­лось кни­го­пе­ча­та­ние. По­сле смер­ти Жуана II, не ос­та­вив­ше­го пря­мых на­след­ни­ков муж­ско­го по­ла, пре­стол пе­ре­шёл к его двою­род­но­му бра­ту Ма­ну­элу I Сча­ст­ли­во­му .