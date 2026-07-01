ЖУАН I СЛАВНОЙ ПАМЯТИ
ЖУАН I СЛАВНОЙ ПАМЯТИ - король Португалии, основатель Ависской династии.
Внебрачный сын Педру I. Воспитывался при дворе своего брата, португальского короля Фернанду, в 1364 году посвящён в магистры Ависского ордена. После смерти Фернанду, не оставившего прямых наследников мужского пола, Жуан I при поддержке населения Лиссабона в декабре 1383 года был провозглашён «защитником и регентом королевства». Для управления государством сформировал совет из представителей знати и горожан. Столкнулся с притязаниями на власть со стороны короля Кастилии Хуана I (мужа единственной дочери Фернанду - Беатрисы), войска которого в 1384 году вторглись в Португалию. В условиях угрозы утраты независимости страны кортесы на заседании в Коимбре 6 апреля 1385 года объявили Жуана I королём. Победа Жуана I над кастильцами в сражении при Алжубарроте 14 августа 1385 года окончательно решила династический спор в его пользу. В 1387 году Жуан I заключил брак с Филиппой Ланкастерской (1359-1415), внучкой английского короля Эдуарда III. Проводил политику централизации и укрепления королевской власти. Опирался на поддержку городского населения (даровал городам многочисленные привилегии), мелкого и среднего дворянства, регулярно созывал кортесы, покровительствовал образованию, провёл законодательную реформу. В 1422 году ввёл летосчисление от Рождества Христова. В годы правления Жуана I начались завоевательные походы португальцев в Северную Африку (в августе 1415 года взята Сеута), ими были открыты острова в Атлантическом океане (Мадейра, Порту-Санту). Правление Жуана I считается началом эпохи расцвета средневековой Португалии. Отец будущего короля Португалии Дуарти и Энрике Мореплавателя.