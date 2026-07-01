ЖУАН I СЛАВНОЙ ПАМЯТИ

ЖУАН I СЛАВНОЙ ПАМЯТИ - король Португалии, основатель Ависской династии.

Вне­брач­ный сын Пед­ру I . Вос­пи­ты­вал­ся при дво­ре сво­его бра­та, пор­тугальского ко­ро­ля Фер­нан­ду, в 1364 году по­свя­щён в ма­ги­ст­ры Авис­ско­го ор­де­на. По­сле смер­ти Фер­нан­ду, не ос­та­вив­ше­го пря­мых на­след­ни­ков муж­ско­го по­ла, Жуан I при под­держ­ке на­се­ле­ния Лис­са­бо­на в декабре 1383 года был про­воз­гла­шён «за­щит­ни­ком и ре­ген­том ко­ро­лев­ст­ва». Для управ­ле­ния го­су­дар­ст­вом сфор­ми­ро­вал со­вет из пред­ста­ви­те­лей зна­ти и го­ро­жан. Столк­нул­ся с при­тя­за­ния­ми на власть со сто­ро­ны ко­ро­ля Кас­ти­лии Хуа­на I (му­жа един­ст­вен­ной до­че­ри Фер­нан­ду - Бе­ат­ри­сы), вой­ска ко­то­ро­го в 1384 году вторг­лись в Пор­ту­га­лию. В ус­ло­ви­ях уг­ро­зы ут­ра­ты не­за­ви­си­мо­сти стра­ны кор­те­сы на за­се­да­нии в Ко­им­бре 6 апреля 1385 года объ­я­ви­ли Жуана I ко­ро­лём. По­бе­да Жуана I над кас­тиль­ца­ми в сра­же­нии при Ал­жу­бар­ро­те 14 августа 1385 года окон­ча­тель­но ре­ши­ла ди­на­стический спор в его поль­зу. В 1387 году Жуан I за­клю­чил брак с Фи­лип­пой Лан­ка­стер­ской (1359-1415), внуч­кой английского ко­ро­ля Эду­ар­да III . Про­во­дил по­ли­ти­ку цен­тра­ли­за­ции и ук­ре­п­ле­ния ко­ро­лев­ской вла­сти. Опи­рал­ся на под­держ­ку городского на­се­ле­ния (да­ро­вал го­ро­дам мно­гочисленные при­ви­ле­гии), мел­ко­го и среднего дво­рян­ст­ва, ре­гу­ляр­но со­зы­вал кор­те­сы, по­кро­ви­тель­ст­во­вал об­ра­зо­ва­нию, про­вёл за­ко­но­дательную ре­фор­му. В 1422 году ввёл ле­то­счис­ле­ние от Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва. В го­ды прав­ле­ния Жуана I на­ча­лись за­вое­вательные по­хо­ды пор­ту­галь­цев в Северную Аф­ри­ку (в августе 1415 года взя­та Се­ута), ими бы­ли от­кры­ты ост­ро­ва в Ат­лан­ти­че­ском океане (Ма­дей­ра, Пор­ту-Сан­ту). Прав­ле­ние Жуана I счи­та­ет­ся на­ча­лом эпо­хи рас­цве­та средневековой Пор­ту­га­лии. Отец бу­ду­ще­го ко­ро­ля Пор­ту­га­лии Ду­ар­ти и Эн­ри­ке Мо­ре­пла­ва­те­ля.