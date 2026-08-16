ЖРЕЧЕСТВО
ЖРЕЧЕСТВО - корпорация профессиональных служителей культа в домонотеистических религиях.
Его формирование связано со специализацией культа в традиционных обществах и появлением ритуальных специалистов (колдуны, знахари, шаманы и т. п.), часто приобретавших свой статус в результате инициации. В позднепервобытных обществах религиозный культ мог обособляться в рамках тайных союзов. Функции жрецов могли выполнять вожди. С углублением социальной дифференциации (например, в Полинезии, Африке) жречество образовывало замкнутые корпорации, нередко со специализацией функций (лечение, гадание, предсказание, военная магия, суд и т. п.). В государствах Древнего мира жрецы выступали исполнителями ритуалов, часто - носителями тайного знания, прорицателями (например, греческие оракулы, римские авгуры и гаруспики). Обычно жречество составляло привилегированный слой, существовавший при храмах, в Индии - особую варну брахманов. В Греции и Риме должности жрецов были выборными и замещались обычно гражданскими лицами, но существовали и жреческие корпорации (например, понтифики, арвальские братья, весталки и другие в Риме). С деятельностью жрецов связано сложение пантеонов, формализация и литературная обработка мифов.
Иллюстрации:
Жрец. С рельефа дворца Дария I в Персеполе. V век до н. э. Архив БРЭ.