ЖОЗЕФ I БОНАПАРТ
ЖОЗЕФ I БОНАПАРТ - король Неаполя и король Испании.
Старший брат Наполеона I Бонапарта. По образованию юрист, работал адвокатом. После изгнания Бонапартов с Корсики (1793) поселился в Марселе и поступил на государственную службу, отличался либеральными взглядами. Поддерживал связи с якобинцами, за что после Термидорианского переворота подвергся преследованию и был вынужден бежать в Геную. С возвышением Наполеона I Жозеф I был избран в Совет пятисот (1796), где возглавил работу по организации новой системы управления Корсикой, в 1797 году назначен посланником в Рим. После Восемнадцатого брюмера выполнял дипломатические поручения Наполеона I. С провозглашением империи получил титул принца и звание сенатора. В 1806-1808 годах король Неаполя, провёл ряд реформ (ликвидация феодальных пережитков, обеспечение независимости судебной власти, упорядочение финансов). Летом 1808 года Наполеон I отозвал Жозефа I из Неаполя и посадил на испанский престол. Попытки Жозефа I провести в Испании либерально-демократические реформы успеха не имели, поскольку он не пользовался поддержкой в стране. После поражения французских войск в битве при Витории в 1813 году Жозеф I вернулся во Францию. Назначенный наместником Парижа, он не сумел в марте 1814 года организовать оборону столицы и при приближении войск союзников вместе с императрицей Марией Луизой и Наполеоном II оставил город. Укрывался в Швейцарии. В период «Ста дней» вернулся в Париж. После отречения Наполеона I уехал в США, принял американское гражданство. В 1830 году тщетно пытался отстоять права Наполеона II на французский престол, после его смерти в 1832 году вернулся в Европу, претендовал на роль главы дома Бонапартов, но не был поддержан даже родственниками. Последние годы жизни провёл в Великобритании и Италии.
Сочинения:
Mémoires et correspondance politique et militaire. 2 éd. P., 1853–1854. Vol. 1–10.