ЖОРЖ МАРГЕРИТ ЖОЗЕФИН
ЖОРЖ МАРГЕРИТ ЖОЗЕФИН - французская актриса.
Из артистической семьи. На сцене с 5 лет. В 1801 году училась у известной актрисы Рокур. В 1802 году дебютировала в театре «Комеди Франсез» в Париже (Клитемнестра - «Ифигения в Авлиде» Ж. Расина). Обладая строгой античной красотой, голосом широкого диапазона и металлического тембра, исполняла «сильные» роли в трагедиях (в противовес «нежным», лирическим ролям, которые играла её соперница К. Дюшенуа), а также так называемые роли трагических матерей: Гермиона, Роксана («Андромаха», «Баязет» Расина), Арсиноя, Клеопатра, Медея («Никомед», «Родогюна», «Медея» П. Корнеля), Меропа, Семирамида («Меропа», «Семирамида» Вольтера). Яркая представительница позднего классицизма, Жорж унаследовала от Рокур традиционную напевную декламацию, от своего постоянного партнёра Ф.Ж. Тальма - повышенную экспрессию, резкую контрастность эмоциональных переходов. В 1808-1812 годах Жорж гастролировала в России (Санкт-Петербург, Москва). Её игра вызвала полемику между сторонниками русской сценической школы и последователями французского классицизма, спровоцировав своеобразное творческое соревнование между Жорж и Е.С. Семёновой (актрисы выступили в одних и тех же ролях на сцене Арбатского театра в Москве). Возвратившись в 1813 году в «Комеди Франсез», Жорж оставила этот театр в 1818 году; выступала в провинции и за рубежом. С 1822 года в труппе парижского театра «Одеон», в 1830-х годах одновременно в театре «Порт-Сен-Мартен». В эти годы Жорж играла роли в произведениях драматургов-романтиков (В. Гюго и др.) и несколько отошла от канонической классицистской манеры исполнения. В 1849 году оставила сцену. В 1853 году в «Комеди Франсез» состоялся спектакль с её участием (Клеопатра - «Родогюна» Корнеля), превратившийся в чествование Жорж.
Сочинения:
Mémoires inédits / Éd. P. A. Cheramy. P., 1908.
Иллюстрации:
Жорж (слева) в роли Клитемнестры («Ифигения в Авлиде» Ж. Расина).По картине художника Ф. Дюбуа. Архив БРЭ.