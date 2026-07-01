ЖОРЖ МАРГЕРИТ ЖОЗЕФИН

ЖОРЖ МАРГЕРИТ ЖОЗЕФИН - французская актриса.

Из ар­ти­стической се­мьи. На сце­не с 5 лет. В 1801 году учи­лась у из­вест­ной ак­три­сы Ро­кур. В 1802 году де­бю­ти­ро­ва­ла в те­ат­ре «Ко­ме­ди Фран­сез» в Па­ри­же (Кли­тем­не­ст­ра - «Ифи­ге­ния в Ав­ли­де» Ж. Ра­си­на). Об­ла­дая стро­гой ан­тич­ной кра­сотой, го­ло­сом широкого диапазона и метал­лического тем­бра, ис­пол­ня­ла «силь­ные» ро­ли в тра­ге­ди­ях (в про­ти­во­вес «неж­ным», ли­рическим ро­лям, ко­то­рые иг­ра­ла её со­пер­ни­ца К. Дю­ше­нуа), а так­же так называемые ро­ли тра­гических ма­те­рей: Гер­мио­на, Рок­са­на («Ан­дро­ма­ха», «Бая­зет» Ра­си­на), Ар­си­ноя, Кле­о­пат­ра, Ме­дея («Ни­ко­мед», «Ро­до­гю­на», «Ме­дея» П. Кор­не­ля), Ме­ро­па, Се­ми­ра­ми­да («Ме­ро­па», «Се­ми­ра­ми­да» Воль­те­ра). Яр­кая пред­ста­ви­тель­ни­ца позд­не­го клас­си­циз­ма, Жорж унас­ле­до­ва­ла от Ро­кур тра­диционную на­пев­ную дек­ла­ма­цию, от сво­его по­сто­ян­но­го парт­нё­ра Ф.Ж. Таль­ма - по­вы­шен­ную экс­прес­сию, рез­кую кон­тра­ст­ность эмо­цио­наль­ных пе­ре­хо­дов. В 1808-1812 годах Жорж га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Рос­сии (Санкт-Пе­тер­бург, Мо­ск­ва). Её иг­ра вы­зва­ла по­ле­ми­ку ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми русской сце­нической шко­лы и по­сле­до­ва­те­ля­ми французского клас­си­циз­ма , спро­во­ци­ро­вав свое­об­раз­ное творческое со­рев­но­ва­ние ме­ж­ду Жорж и Е.С. Се­мё­но­вой (ак­три­сы вы­сту­пи­ли в од­них и тех же ро­лях на сце­не Ар­бат­ско­го те­ат­ра в Мо­ск­ве). Воз­вра­тив­шись в 1813 году в «Ко­ме­ди Фран­сез», Жорж ос­та­ви­ла этот те­атр в 1818 году; вы­сту­пала в про­вин­ции и за ру­бе­жом. С 1822 года в труп­пе па­риж­ско­го те­ат­ра «Оде­он», в 1830-х годах од­но­вре­мен­но в те­ат­ре «Порт-Сен-Мар­тен». В эти го­ды Жорж иг­ра­ла ро­ли в про­из­ве­де­ни­ях дра­ма­тур­гов-ро­ман­ти­ков ( В. Гю­го и др.) и нес­коль­ко ото­шла от ка­но­нической клас­си­ци­ст­ской ма­не­ры ис­пол­не­ния. В 1849 году ос­та­ви­ла сце­ну. В 1853 году в «Ко­ме­ди Фран­сез» со­сто­ял­ся спек­такль с её уча­сти­ем (Кле­о­пат­ра - «Ро­до­гю­на» Кор­не­ля), пре­вра­тив­ший­ся в че­ст­во­ва­ние Жорж.

Сочинения:

Mémoires inédits / Éd. P. A. Cheramy. P., 1908.

Иллюстрации:

Жорж (сле­ва) в ро­ли Кли­тем­не­ст­ры («Ифи­ге­ния в Ав­ли­де» Ж. Ра­си­на).По кар­ти­не ху­дож­ни­ка Ф. Дю­буа. Архив БРЭ.