ЖОМИНИ АНТУАН АНРИ
ЖОМИНИ АНТУАН АНРИ - французский и российский военный деятель, военный теоретик и историк.
Отец А.Г. Жомини. С 1798 года служил в армии Гельветической республики. После вывода в 1802 году французских войск работал в Париже в фирме Дюпонов (главный поставщик оружия для войск Наполеона I). С 1804 года во французской армии начальник штаба корпуса маршала М. Нея (1805-1809, 1813). Отличился в русско-прусско-французскую войну 1806-1807 годов, по ходатайству М. Нея получил титул барона (1808). В 1809 году уволен в отставку, после чего обратился к императору Александру I с просьбой о принятии на русскую службу. Узнав об этой переписке, Наполеон I назначил Жомини в чине бригадного генерала в штаб маршала Л.А. Бертье. В Отечественную войну 1812 года комендант Вильны (ныне Вильнюс), а затем губернатор Смоленска. Вновь заняв место начальника штаба у М. Нея, Жомини отличился в Бауценском сражении 1813 года. Из-за разногласий с Л.А. Бертье в 1813 году Жомини дезертировал из французской армии и перешёл на российскую службу. Генерал-адъютант (1813). Участник заграничных походов российской армии 1813-1814 годов, с российскими войсками вступил в Париж (1814), в 1815 году вернулся в Россию. В 1826 году по приглашению императора Николая I участвовал в составлении различных военных проектов. Жомини - инициатор создания и один из организаторов российской Военной академии ГШ (открыта в 1832 году), привлекался к планированию боевых действий во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов и Крымской войны 1853-1856 годов. В 1837 году преподавал стратегию наследнику престола (будущему императору Александру II). Расходился во взглядах по многим вопросам с военным министром А.И. Чернышёвым. После вступления Александра II на российский престол в 1855 году вернулся во Францию.
В своих военно-теоретических и исторических исследованиях Жомини проанализировал опыт войн конца XVIII - начала XIX веков, обобщил важнейшие проблемы стратегии и тактики массовой армии. Он считал, что победы над противником достигаются не маневрированием, а решительным сражением; отдавал преимущество наступательным действиям перед обороной; придавал важное значение захвату инициативы, а также моральному фактору; стратегию рассматривал как науку ведения войны, тактику – как науку о сражении и бое. Сформулированные им положения о ТВД, о сосредоточении основных сил на направлении главного удара и взаимодействии пехоты, кавалерии, артиллерии в бою и др. оказали большое влияние на развитие русской и западно-европейской военной мысли XIX века. Жомини высоко оценивал роль военной истории в познании теории военного искусства, внёс значительный вклад в разработку методики военно-исторических исследований. Полагал, что основные принципы военного искусства «вечны» и «неизменны»; главное внимание уделял роли полководца и генерального сражения, считая их более важными для победы в войне, чем влияние политики и экономики.
Награждён орденами Святого Георгия 4-й степени (1854), Святого Александра Невского (1828, алмазные знаки к нему в 1839 году), Святого Андрея Первозванного (1867), французским орденом Почётного легиона (1807) и др.
Сочинения:
Рассуждения о великих военных действиях или критическое и сравнительное описание походов Фридриха и Наполеона. СПб., 1809–1817. Т. 1–8;
Аналитический обзор главных соображений военного искусства и об отношениях оных с политикою государств. 2-е изд. СПб., 1836;
Précis de l’art de la guerre... P., 1838. Vol. 1–2;
Очерки военного искусства. М., 1939. Т. 1–2;
Политическая и военная жизнь Наполеона. 3-е изд. СПб., 1844. T. 1–2.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.