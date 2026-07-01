ЖОМИНИ Александр Генрихович
Барон, российский дипломат, историк, действительный тайный советник (1875).
Сын А. А. Жомини. Окончил Пажеский корпус (1835), затем на службе в МИДе, в 1856–88 старший советник. В 1855–56 подготовил обширные аналитич. очерки (не опубл.) по внешней политике имп. Екатерины II, императоров Павла I, Александра I и Николая I, которые легли в основу внешнеполитической доктрины мин. иностр. дел А. М. Горчакова. Ж. отмечал, что поражение России в Крымской войне 1853–56 стало результатом стремления Николая I сохранить систему междунар. отношений, установленную Венским конгрессом 1814–15. Ж. подчёркивал пользу прагматизма и гибкости курса Екатерины II, который, в частности, выразился, по его словам, в политике «округлений и компенсаций» в ходе разделов Речи Посполитой. Полагал, что решение Восточного вопроса для России не столь актуально, как для зап.-европ. стран. Участвовал в подготовке важнейших офиц. документов МИДа, в частности знаменитых циркуляров Горчакова от 21.8(2.9).1856 и от 19(31).10.1870. В 1874 возглавлял делегацию России на Брюссельской конференции о способах уменьшения бедствий войны, избран пред. конференции, поддерживал идеи Ф. Ф. Мартенса по выработке более гуманных междунар. норм ведения войны (впоследствии нашли воплощение в решениях Гаагских конференций мира 1899 и 1907). В сер. 1870-х гг., вопреки рос. обществ. мнению, отстаивал необходимость осторожной политики на Балканах для предотвращения войны с Османской империей, был убеждён, что такая война не принесёт России территориальных и экономич. выгод, а вмешательство европ. стран не позволит ей самостоятельно определить итоги войны. Подготовил Рейхштадтское соглашение 1876 с Австро-Венгрией. И. д. товарища министра иностр. дел (1879–80). Статс-секретарь (с 1882).
Настаивал на активном участии МИДа в освещении собств. деятельности в печати. В 1863, используя ведомств. документы (большинство из которых в то время были недоступны др. исследователям), Ж. написал и в 1874 анонимно опубликовал в Париже, в 1878 в С.-Петербурге «Étude diplomatique sur la guerre de Crimé e, 1852–1856» (на рус. яз. – «Дипломатический очерк Крымской войны, 1852–1856», 1886) – первую обобщающую работу по этой теме. В ней впервые на основе документов описал дипломатич. предысторию войны, подробно исследовал противоречия между А. М. Горчаковым и К. В. Нессельроде, охарактеризовал процесс складывания антироссийской коалиции европ. держав, указал как на одну из гл. ошибок рос. дипломатии нежелание воспользоваться противоречиями между Великобританией и Францией и стремлением последней сблизиться с Россией. Ж. показал, что Крымская война нанесла ущерб не только России, но и её противникам. Один из основателей Рус. историч. об-ва (1866).
Награждён орденами Св. Владимира 1-й степени (1878), Св. Александра Невского (1881), франц. орденом Почётного легиона (1867) и др.
Сочинения:
Роль и значение России в Европе перед Крымской войной // Наблюдатель. 1885. Кн. 2;
Из рукописи А. Г. Жомини о внешней политике Екатерины II / Предисл. П. В. Стегния, О. Ю. Волковой // Новая и новейшая история. 1999. № 2.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: И. В. Григораш.