ЖОМИНИ Александр Генрихович

Барон, российский дипломат, историк, действительный тайный советник (1875).

Сын А. А. Жо­ми­ни . Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1835), за­тем на служ­бе в МИДе, в 1856–88 стар­ший со­вет­ник. В 1855–56 под­го­то­вил об­шир­ные ана­ли­тич. очер­ки (не опубл.) по внеш­ней по­ли­ти­ке имп. Ека­те­ри­ны II , им­пе­ра­то­ров Пав­ла I , Алек­сан­д­ра I и Ни­ко­лая I, ко­то­рые лег­ли в ос­но­ву внеш­не­по­ли­тической док­три­ны мин. иностр. дел А. М. Гор­ча­ко­ва . Ж. от­ме­чал, что по­ра­же­ние Рос­сии в Крым­ской вой­не 1853–56 ста­ло ре­зуль­та­том стрем­ле­ния Ни­ко­лая I со­хра­нить сис­те­му ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний, ус­та­нов­лен­ную Вен­ским кон­грес­сом 1814–15. Ж. под­чёр­ки­вал поль­зу праг­ма­тиз­ма и гиб­ко­сти кур­са Ека­те­ри­ны II, ко­то­рый, в ча­ст­но­сти, вы­ра­зил­ся, по его сло­вам, в по­ли­ти­ке «ок­руг­ле­ний и ком­пен­са­ций» в хо­де раз­де­лов Ре­чи По­спо­ли­той. По­ла­гал, что ре­ше­ние Вос­точ­но­го во­про­са для Рос­сии не столь ак­ту­аль­но, как для зап.-ев­роп. стран. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке важ­ней­ших офиц. до­ку­мен­тов МИДа, в ча­ст­но­сти зна­ме­ни­тых цир­ку­ля­ров Гор­ча­ко­ва от 21.8(2.9).1856 и от 19(31).10.1870. В 1874 воз­глав­лял де­ле­га­цию Рос­сии на Брюс­сель­ской кон­фе­рен­ции о спо­со­бах умень­ше­ния бед­ст­вий вой­ны, из­бран пред. кон­фе­рен­ции, под­дер­жи­вал идеи Ф. Ф. Мар­тен­са по вы­ра­бот­ке бо­лее гу­ман­ных ме­ж­ду­нар. норм ве­де­ния вой­ны (впо­след­ст­вии на­шли во­пло­ще­ние в ре­ше­ни­ях Га­аг­ских кон­фе­рен­ций ми­ра 1899 и 1907 ). В сер. 1870-х гг., во­пре­ки рос. об­ществ. мне­нию, от­стаи­вал не­об­хо­ди­мость ос­торож­ной по­ли­ти­ки на Бал­ка­нах для пре­дот­вра­ще­ния вой­ны с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, был убе­ж­дён, что та­кая вой­на не при­не­сёт Рос­сии тер­ри­то­ри­аль­ных и эко­но­мич. вы­год, а вме­ша­тель­ст­во ев­роп. стран не по­зво­лит ей са­мо­стоя­тель­но оп­ре­де­лить ито­ги вой­ны. Под­го­то­вил Рейх­штадт­ское со­гла­ше­ние 1876 с Ав­ст­ро-Венг­ри­ей. И. д. то­ва­ри­ща ми­ни­ст­ра иностр. дел (1879–80). Статс-сек­ре­тарь (с 1882).

На­стаи­вал на актив­ном уча­стии МИДа в ос­ве­ще­нии собств. дея­тель­но­сти в пе­ча­ти . В 1863, ис­поль­зуя ве­домств. до­ку­мен­ты (боль­шин­ст­во из ко­то­рых в то вре­мя бы­ли не­дос­туп­ны др. ис­сле­до­ва­те­лям), Ж. на­пи­сал и в 1874 ано­ним­но опуб­ли­ко­вал в Па­ри­же, в 1878 в С.-Пе­тер­бур­ге «Étude diplomatique sur la gu­er­re de Crimé e, 1852–1856» (на рус. яз. – «Ди­пло­ма­ти­че­ский очерк Крым­ской вой­ны, 1852–1856», 1886) – пер­вую обоб­щаю­щую ра­бо­ту по этой те­ме. В ней впер­вые на ос­но­ве до­ку­мен­тов опи­сал ди­пло­ма­тич. пре­дыс­то­рию вой­ны, под­роб­но ис­сле­до­вал про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду А. М. Гор­ча­ко­вым и К. В. Нес­сель­ро­де, оха­рак­те­ри­зо­вал про­цесс скла­ды­ва­ния ан­ти­рос­сий­ской коа­ли­ции ев­роп. дер­жав, ука­зал как на од­ну из гл. оши­бок рос. ди­пло­ма­тии не­же­ла­ние вос­поль­зо­вать­ся про­ти­во­ре­чия­ми ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей и стрем­ле­ни­ем по­след­ней сбли­зить­ся с Рос­си­ей. Ж. по­ка­зал, что Крым­ская вой­на на­нес­ла ущерб не толь­ко Рос­сии, но и её про­тив­ни­кам. Один из ос­но­ва­те­лей Рус. ис­то­рич. об-ва (1866).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1878), Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1881), франц. ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1867) и др.

Сочинения:

Роль и зна­че­ние Рос­сии в Ев­ро­пе пе­ред Крым­ской вой­ной // На­блю­да­тель. 1885. Кн. 2;

Из ру­ко­пи­си А. Г. Жо­ми­ни о внеш­ней по­ли­ти­ке Ека­те­ри­ны II / Пре­дисл. П. В. Стег­ния, О. Ю. Вол­ко­вой // Но­вая и но­вей­шая ис­то­рия. 1999. № 2.

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Архив БРЭ.

Автор статьи: И. В. Гри­го­раш.