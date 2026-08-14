ЖОЛКЕВСКИЙ Станислав
Военный и государственный деятель Речи Посполитой, польный коронный гетман (1588–1613), великий коронный гетман (1613–1620), великий канцлер коронный (1618–1620).
Происходил из шляхетского рода. В 1566 отправлен ко двору короля Сигизмунда II Августа. Пользовался покровительством Я. Замойского и сам оказывал ему поддержку. В 1573 участвовал в посольстве во Францию для приглашения Генриха Валуа (будущий франц. король Генрих III) на престол Речи Посполитой. В 1579–81, в ходе Ливонской войны 1558–83, в чине ротмистра участвовал в трёх походах Стефана Батория на Рус. гос-во, отличился при осаде Пскова 1581–82. На выборах короля Речи Посполитой в 1587 выступил за кандидатуру Сигизмунда III, который в 1588 пожаловал Ж. староство Грубешовское. Считая, что гл. опасность для Речи Посполитой исходит от Османской империи, Ж. вступил в серьёзные разногласия с Сигизмундом III, стремившимся способствовать победе католичества над остальными христианскими конфессиями и вернуть себе швед. престол, занятый его дядей Карлом IX. В 1589–94 Ж. воевал на юж. границах Речи Посполитой против крымских татар. В 1595 и 1600 участвовал в организованных Я. Замойским походах польск. войск в Молдавское кн-во. В 1596–97 руководил подавлением казацкого восстания С. Наливайко и Г. Лободы на Украине. Одновременно выступил с идеей использования казачества в интересах Речи Посполитой и первым из польск. гос. деятелей указал на необходимость проведения на Украине реформ, призванных урегулировать отношения властей Речи Посполитой и казачества. В 1601–02, в ходе польско-швед. войны 1600–09, захватил замок Везенберг, отличился в сражении под Ревелем. Вместе с Я. Замойским выступил против авантюры Лжедмитрия I. Во время мятежа Н. Зебжидовского (1606–07), несмотря на напряжённые личные отношения с Сигизмундом III, возглавил верные королю войска и разгромил мятежников в сражении у Гузова. В кон. 1607 – 1608 пытался помешать уходу кн. Р. Ружинского на службу Лжедмитрию II. В ходе Речи Посполитой интервенции начала 17 в. возглавил коронное войско, отправленное из-под Смоленска на Москву. Одержал победу над союзным рус.-швед. войском в Клушинском сражении 1610, что предопределило свержение царя Василия Ивановича Шуйского. На переговорах с «Семибоярщиной» летом 1610, понимая, что планы насильств. присоединения Рус. гос-ва к Речи Посполитой обречены на провал, Ж. по собств. инициативе выдвинул проект создания польско-рус. гос-ва под скипетром династии Ваза. Убедил бояр и собранный в Москве Земский собор избрать королевича Владислава (будущего польск. короля Владислава IV) на рус. престол. Подписал 18(28).8.1610 договор с боярами, предусматривавший нерушимость православной веры в Рус. гос-ве, сохранение и даже расширение прав бояр и детей боярских. Одновременно добился развала войска Лжедмитрия II. Пытался убедить Сигизмунда III принять заключённый им договор с боярами, однако король фактически дезавуировал договор. В результате конфликта Ж. покинул ставку и вернулся в Речь Посполиту, увезя с собой Василия Шуйского. В 1616 на сейме огласил «Трактат о солдатах», в котором изложил комплекс необходимых мер по организации солдатской службы на юж. пограничье. В 1618 по поручению Сигизмунда III возглавил оборону юж. рубежей Речи Посполитой. В 1620 потерпел поражение в сражении в ходе польско-тур. войны 1620–21, убит во время отступления. Команд. тур. армией Искандер-паша отправил его голову султану Осману II в знак победы (позднее выкуплена вдовой Ж.). Похоронен в с. Жулкев (ныне г. Жолква Львовской обл., Украина).
Автор мемуаров (писал в 1611–12), которые считаются одним из лучших сочинений иностранцев о Смутном времени.
Сочинения:
Pisma. Lwów, 1861;
Listy, 1584–1620. Kraków, 1868;
Записки о Московитской войне. 2-е изд. СПб., 1871;
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1609. Kraków, 1918. T. 3;
O chowaniu żołnierza kwarcianego. Traktat na sejmie anno 1616 // Przeglą d Historyczno-Wojskowy. Warsz., 1930. T. 2;
Początek i progres wojny moskiewskiej. Warsz., 1966.
Иллюстрации:
С. Жолкевский. Портрет работы неизвестного художника. До 1620. Архив БРЭ.
Автор статьи: И. О. Тюменцев.