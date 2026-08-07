ЖОЛИО-КЮРИ, ФРЕДЕРИК

Жолио-Кюри (фр. Jolio-Curie), Фредерик (настоящее имя Жан Фредерик Жолио) (19.03.1900, Париж — 14.08.1958, Париж) — французский ученый в области ядерной физики.

Лауреат Нобелевской премии (1935) по химии (совместно с супругой — Ирен Жолио-Кюри), видный общественный деятель. В годы оккупации Франции принимал активное участие в Сопротивления движении , избирался президентом Национального фронта борьбы за освобождение и независимость Франции. С 1942 — член Французской коммунистической партии (ФКП), с 1956 член Центрального комитета ФКП. Участвовал в Парижском восстании в августе 1944. После освобождения Франции вернулся к научно-организационной работе, возглавив национальный Верховный комиссариат по атомной энергии. Научные исследования сочетал с активной общественной деятельностью внутри страны (с 1947 возглавлял общество дружбы «Франция — СССР») и за ее пределами. В 1946 был избран президентом Всемирной федерации научных работников. С 1950 до своей кончины возглавлял Всемирный Совет Мира. В 1950 выступил инициатором Стокгольмского воззвания о полном запрете атомного оружия. Принадлежность Ж.-К. к ФКП и его активное участие в деятельности Всемирного движения сторонников мира в разгар «холодной войны» стали причиной его смещения в 1950 с поста Верховного комиссара по атомной энергии. Лауреат Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» (1951).

Соч.: La paix, le désarmement et la coopération internationale. Paris, 1959 (рус. пер.: Пять лет борьбы за мир, М., 1955); Избранные труды, М., 1957.

Лит.: Бикар П., Фредерик Жолио-Кюри и атомная энергия / Пер. с франц. М., 1962; Шаскольская М. П. Жолио-Кюри. М., 1966. Pinault M. Frédéric Joliot-Curie. Paris, 2000.