ЖОЛИО-КЮРИ

Французские физики и общественные деятели, супруги, иностранные члены-корреспонденты АН СССР.

В 1934 от­кры­ли ис­кусств. ра­дио­ак­тив­ность, вы­зы­вае­мую аль­фа-час­ти­ца­ми, и по­лу­чи­ли ряд ис­кусств. ра­дио­ак­тив­ных изо­то­пов; за эти ра­бо­ты удо­стое­ны Но­бе­лев­ской премии (1935). Их ис­сле­до­ва­ния ядер­ных ре­акций при бом­бар­ди­ров­ке лёг­ких ядер аль­фа-час­ти­ца­ми и из­лу­че­ния бе­рил­лия, об­ра­зую­ще­го­ся в этих ре­ак­ци­ях, спо­соб­ст­во­ва­ли от­кры­тию Дж. Чед­ви­ком ней­тро­нов. Ж.-К. так­же ис­сле­до­ва­ли ан­ни­ги­ля­цию и ро­ж­де­ние элек­трон­но-по­зи­трон­ных пар, от­кры­ли по­зи­трон­ную ра­дио­ак­тив­ность и др.

Фре­де­рик Жо­лио-Кю­ри (19.3.1900, Па­риж – 14.8.1958, там же), чл. Па­риж­ской АН (1943) и Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го об-ва (1946). До 1934 но­сил фа­ми­лию Жо­лио. Окон­чил Шко­лу фи­зи­ки и при­клад­ной хи­мии (1923). Уче­ник П. Лан­же­ве­на . Ра­бо­тал в ла­бо­ра­то­рии М. Скло­дов­ской-Кю­ри в Ин-те ра­дия. В 1926 же­нил­ся на её до­че­ри Ирен. В 1930 за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию. С 1935 пре­по­да­вал в Па­рижском ун-те, с 1937 проф. Кол­леж де Франс , где ор­га­ни­зо­вал ла­бо­ра­то­рию ядер­ной фи­зи­ки и хи­мии. Воз­глав­лял ла­бо­ра­то­рию ядер­но­го син­те­за в Нац. цен­тре на­уч. ис­сле­до­ва­ний Фран­ции (с 1937). С 1946 Вер­хов­ный ко­мис­сар ор­га­ни­зо­ван­но­го им Ко­мис­са­риа­та по атом­ной энер­гии; мно­гое сде­лал для раз­ви­тия атом­ной нау­ки и тех­ни­ки Фран­ции. По­стро­ил пер­вый франц. цик­ло­трон, ру­ко­во­дил соз­да­ни­ем про­ек­та, строи­тель­ст­вом и за­пус­ком (дек. 1948) третье­го в ми­ре ядер­но­го ре­ак­то­ра. В 1950 от­стра­нён франц. пра­ви­тель­ст­вом от ру­ко­во­д­ства Ко­мис­са­риа­том по атом­ной энер­гии и вы­ве­ден из его со­ста­ва (по­сле от­ка­за от уча­стия в раз­ра­бот­ке ядер­но­го ору­жия). С 1956 воз­глав­лял ка­фед­ру Скло­дов­ской-Кю­ри в Па­риж­ском ун-те, Ин-т ра­дия и строи­тель­ст­во Ин-та ядер­ной фи­зи­ки в Ор­се. Ис­сле­до­вал свой­ст­ва ней­тро­нов, пред­ска­зал их не­ста­биль­ность (1934), од­ним из пер­вых ука­зал на воз­мож­ность ис­поль­зо­ва­ния ней­тро­нов для по­лу­че­ния ядер­ной энер­гии. Поч­ти од­но­вре­мен­но с О. Га­ном и Ф. Штрасс­ма­ном от­крыл ре­ак­цию де­ле­ния ядер ура­на при бом­бар­ди­ров­ке их ней­тро­на­ми и в 1939 впер­вые оп­ре­де­лил ср. чис­ло вто­рич­ных ней­тро­нов в этой ре­ак­ции (совм. с со­труд­ни­ка­ми). По­ка­зал воз­мож­ность осу­ще­ст­в­ле­ния цеп­ной ре­ак­ции де­ле­ния ура­на с вы­де­ле­ни­ем ог­ром­ной энер­гии. В 1939 на­чал ра­бо­ты по со­ору­же­нию ядер­но­го ре­ак­то­ра на тя­жё­лой во­де, ко­то­рые бы­ли пре­рва­ны ок­ку­па­ци­ей Фран­ции фа­ши­ст­ской Гер­ма­ни­ей. Под его ру­ко­во­дством за­па­сы тя­жё­лой во­ды бы­ли пе­ре­прав­ле­ны в Ве­ли­ко­бри­та­нию. Ак­тив­ный участ­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния . Пре­зи­дент Все­мир­ной фе­де­ра­ции на­уч. ра­бот­ни­ков (с 1946) и об-ва «Фран­ция – СССР» (с 1947); пред. ВСМ (с 1950). Ак­тив­ный уча­ст­ник ме­ж­ду­нар. дви­же­ния сто­рон­ни­ков ми­ра. Чл. ЦК Франц. ком­му­ни­стич. пар­тии (с 1956). Ме­ж­ду­нар. Ле­нин­ская пр. «За ук­ре­п­ле­ние ми­ра ме­ж­ду на­ро­да­ми» (1951). Ка­ва­лер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на .

Ирен (12.9.1897, Па­риж – 17.3.1956, там же). Дочь П. Кю­ри и М. Скло­дов­ской-Кю­ри. Окон­чив Па­риж­ский ун-т (1920), на­ча­ла ра­бо­тать в ла­бо­ра­то­рии ма­те­ри, по­сле смер­ти ко­то­рой (1934) за­ня­ла её ка­фед­ру в Па­риж­ском ун-те. В 1936 по­мощ­ник статс-сек­ре­та­ря по н.-и. де­лам во франц. пра­ви­тель­ст­ве. Ак­тив­ный уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. В 1939 совм. с югосл. фи­зи­ком П. Са­ви­чем ус­та­но­ви­ла, что од­ним из про­дук­тов рас­па­да ура­на при его об­лу­че­нии ней­тро­на­ми яв­ля­ет­ся лан­тан (а не транс­ура­но­вый эле­мент, как по­ла­га­ли ра­нее); этот факт сыг­рал важ­ную роль в ста­нов­ле­нии ядер­ной фи­зи­ки. С 1946 ра­бо­та­ла в Ко­мис­са­риа­те по атом­ной энер­гии, вы­ве­де­на из не­го вме­сте с му­жем. Чл. ВСМ (с 1950), уча­ст­ник Ме­ж­ду­нар. жен­ско­го кон­грес­са (1945) и дви­же­ния сто­рон­ни­ков ми­ра. Ка­ва­лер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на.

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