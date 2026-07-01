ЖОИНВИЛИ

Город на юге Бразилии, штат Санта-Катарина.

Нас. 482,6 тыс. чел. (2007; круп­ней­ший го­род шта­та и тре­тий по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния на юге стра­ны); ок. 85% нас. – по­том­ки ев­ро­пей­ских (нем., швейц., итал., норв.) им­ми­гран­тов. Рас­по­ло­жен на бе­ре­гу зал. Ба­би­тон­га. Ж.-д. стан­ция [в осн. тран­зит­ные пе­ре­воз­ки к мор. пор­там Сан-Фран­си­ску-ду-Сул (в 40 км к се­ве­ру от Ж.) и Ита­жаи (в 90 км к югу)]. Узел ав­то­до­рог. Национальный ре­гио­наль­ный аэ­ро­порт Лау­ру-Кар­ней­ру-ди-Лою­ла (в 13 км от Ж.; 310 тыс. пас­са­жи­ров и 671 тыс. т гру­зов в 2005, один из круп­ней­ших аэро­пор­тов на юге стра­ны).

Тер­ри­то­рия, на ко­то­рой воз­ник Ж., бы­ла пе­ре­да­на в 1843 в ка­че­ст­ве сва­деб­но­го по­дар­ка браз. прин­цес­се Фран­си­ске, до­че­ри Пед­ру I , и её му­жу прин­цу Фран­суа Жу­ан­ви­лю Ор­ле­ан­ско­му, сы­ну франц. ко­ро­ля Луи Фи­лип­па. Эти зем­ли по­лу­чи­ли назв. Ко­лония До­на-Фран­си­ска (Colônia Dona Fran­cisca). В 1848 часть тер­ри­то­рии ко­ло­нии про­да­на нем­цу К. М. Шрё­де­ру, чл. Гам­бург­ско­го ко­ло­ни­аль­но­го об-ва. В 1851 на ку­п­лен­ной зем­ле нем., швед. и норв. пе­ре­се­лен­цы за­ло­жи­ли го­род Ж., на­зван­ный в честь Фран­суа Жу­ан­ви­ля Ор­ле­ан­ско­го.

Ж. из­вес­тен как го­род со зна­чит. влия­ни­ем нем. куль­ту­ры (на­шло от­ра­же­ние в ар­хи­тек­ту­ре, ук­ла­де жиз­ни и др.); в го­ро­де – од­на из са­мых боль­ших ко­ло­ний лю­те­ран в Бра­зи­лии. Со­бор Св. Фран­си­ска, ц. Св. Серд­ца Хри­сто­ва. Круп­ный ча­ст­ный ре­гио­наль­ный ун-т «Уни­ви­ли» (ос­но­ван в 1965 как кол­ледж Гос. ун-та шта­та Сан­та-Ка­та­ри­на; совр. назв. с 1995). Ин-т выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния, Тех­нич. шко­ла Ту­пи (1959). Центр тех­но­ло­гич. на­ук (1956). Му­зеи: ху­дож., ве­ло­си­пе­дов (в зда­нии быв. ж.-д. во­кза­ла, 1906), ар­хео­ло­гич. (1960-е гг.); Нац. му­зей им­ми­гра­ции и ко­ло­ни­за­ции (1957, в зда­нии ко­ро­лев­ско­го двор­ца, сер. 19 в.). Еже­год­но в ию­ле про­во­дит­ся Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь тан­ца, один из круп­ней­ших в ми­ре. В 2000 в Ж. соз­да­на пер­вая за­ру­беж­ная шко­ла ба­ле­та Боль­шо­го те­ат­ра (ок. 300–400 уче­ни­ков). Бо­та­нич. сад, зоо­парк. Ж. – ме­сто про­ве­де­ния мно­го­числ. яр­ма­рок и вы­ста­вок (в осн. в об­лас­ти пром. тех­но­ло­гий, обо­ру­до­ва­ния и ус­луг); про­хо­дят празд­ни­ки цве­тов (в но­яб­ре), тра­ди­ций (в ок­тяб­ре; от­ме­ча­ет­ся разл. нац. груп­па­ми им­ми­гран­тов) и др.

Круп­ный ин­ду­ст­ри­аль­ный и тор­го­вый центр; по объ­ё­му пром. про­из-ва за­ни­ма­ет 3-е ме­сто сре­ди го­ро­дов Юга Бра­зи­лии по­сле Пор­ту-Алег­ри и Ку­ри­ти­бы. Вы­де­ля­ют­ся про­из-во бы­то­во­го (в осн. на экс­порт) и пром. элек­тро­обо­ру­до­ва­ния (в Ж. дей­ст­ву­ют пред­при­ятия круп­ных браз. ком­па­ний «Embraco» – ком­прес­со­ры для хо­ло­диль­ни­ков, мо­ро­зиль­ни­ки, кон­ди­цио­не­ры; «Multibrás» – быто­вые хо­ло­диль­ни­ки и мо­ро­зиль­ни­ки; «Schulz» – кон­ди­цио­не­ры), а так­же ме­тал­лур­гич. про­дук­ции (за­во­ды ком­па­ний «Tupy» и «Wetzel» – сталь­ные и чу­гун­ные от­лив­ки, «Docol»), ав­то­мо­биль­ных мо­то­ров, зап­ча­стей и ку­зо­вов ав­то­бу­сов (за­вод «Busscar»), тер­мо­изо­ляц. ма­те­ри­а­лов (за­во­ды ком­па­ний «Termotécni­ca», «Dâ nica»). Про­из-во ком­пь­ю­тер­но­го обо­ру­до­ва­ния (фир­мы «Tigre», «Aman­co» и «Krona») и про­грамм­но­го обес­пе­че­ния (ком­па­нии «Datasul», «Logocen­ter» и «Microvix»). Пред­при­ятия тек­стиль­ной (за­во­ды ком­па­ний «Döhler» и «Lep­per»), хи­мич. (пла­ст­мас­сы и из­де­лия из них), фар­ма­цев­тич., пи­ще­вой пром-сти (см. Предпринимательская деятельность ). В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да – пля­жи.

Автор статьи: Е. А. Швец.

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