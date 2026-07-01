ЖОИНВИЛИ
Город на юге Бразилии, штат Санта-Катарина.
Нас. 482,6 тыс. чел. (2007; крупнейший город штата и третий по численности населения на юге страны); ок. 85% нас. – потомки европейских (нем., швейц., итал., норв.) иммигрантов. Расположен на берегу зал. Бабитонга. Ж.-д. станция [в осн. транзитные перевозки к мор. портам Сан-Франсиску-ду-Сул (в 40 км к северу от Ж.) и Итажаи (в 90 км к югу)]. Узел автодорог. Национальный региональный аэропорт Лауру-Карнейру-ди-Лоюла (в 13 км от Ж.; 310 тыс. пассажиров и 671 тыс. т грузов в 2005, один из крупнейших аэропортов на юге страны).
Территория, на которой возник Ж., была передана в 1843 в качестве свадебного подарка браз. принцессе Франсиске, дочери Педру I, и её мужу принцу Франсуа Жуанвилю Орлеанскому, сыну франц. короля Луи Филиппа. Эти земли получили назв. Колония Дона-Франсиска (Colônia Dona Francisca). В 1848 часть территории колонии продана немцу К. М. Шрёдеру, чл. Гамбургского колониального об-ва. В 1851 на купленной земле нем., швед. и норв. переселенцы заложили город Ж., названный в честь Франсуа Жуанвиля Орлеанского.
Ж. известен как город со значит. влиянием нем. культуры (нашло отражение в архитектуре, укладе жизни и др.); в городе – одна из самых больших колоний лютеран в Бразилии. Собор Св. Франсиска, ц. Св. Сердца Христова. Крупный частный региональный ун-т «Унивили» (основан в 1965 как колледж Гос. ун-та штата Санта-Катарина; совр. назв. с 1995). Ин-т высшего образования, Технич. школа Тупи (1959). Центр технологич. наук (1956). Музеи: худож., велосипедов (в здании быв. ж.-д. вокзала, 1906), археологич. (1960-е гг.); Нац. музей иммиграции и колонизации (1957, в здании королевского дворца, сер. 19 в.). Ежегодно в июле проводится Междунар. фестиваль танца, один из крупнейших в мире. В 2000 в Ж. создана первая зарубежная школа балета Большого театра (ок. 300–400 учеников). Ботанич. сад, зоопарк. Ж. – место проведения многочисл. ярмарок и выставок (в осн. в области пром. технологий, оборудования и услуг); проходят праздники цветов (в ноябре), традиций (в октябре; отмечается разл. нац. группами иммигрантов) и др.
Крупный индустриальный и торговый центр; по объёму пром. произ-ва занимает 3-е место среди городов Юга Бразилии после Порту-Алегри и Куритибы. Выделяются произ-во бытового (в осн. на экспорт) и пром. электрооборудования (в Ж. действуют предприятия крупных браз. компаний «Embraco» – компрессоры для холодильников, морозильники, кондиционеры; «Multibrás» – бытовые холодильники и морозильники; «Schulz» – кондиционеры), а также металлургич. продукции (заводы компаний «Tupy» и «Wetzel» – стальные и чугунные отливки, «Docol»), автомобильных моторов, запчастей и кузовов автобусов (завод «Busscar»), термоизоляц. материалов (заводы компаний «Termotécnica», «Dâ nica»). Произ-во компьютерного оборудования (фирмы «Tigre», «Amanco» и «Krona») и программного обеспечения (компании «Datasul», «Logocenter» и «Microvix»). Предприятия текстильной (заводы компаний «Döhler» и «Lepper»), химич. (пластмассы и изделия из них), фармацевтич., пищевой пром-сти (см. Предпринимательская деятельность). В окрестностях города – пляжи.
Автор статьи: Е. А. Швец.