ЖОХОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Ранние годы

Алексей Николаевич родился 10 марта 1885 г. в столице Российской империи. Его предки – костромские дворяне Жоховы. Отец – коллежский советник, юриста Николай Федорович.

Обучался в костромской гимназии. С 1900 г. – в Морском кадетском корпусе. По завершении обучения в 1905 г. Ж. сдал экзамены и получил офицерский чин мичмана.

Военная карьера

Начало военной карьеры Ж. связано с Балтикой. Известно, что в 1911 г. Ж. уже имел чин лейтенанта. С апреля 1911 г. – в составе экипажа «Андрея Первозванного», который находился на стоянке в Либаве. Здесь между Ж. и одним из офицеров вспыхнул конфликт. В результате Ж. было решено отправить служить на Тихоокеанский флот. Получил назначение вахтенным офицером на ледокол «Таймыр».

В сфере деятельности Ж. находились картографические работы. Он составлял морские карты, собирал коллекции, сумев подготовить богатую базу данных о природе морей Арктики. Его труды получили высокую оценку, и Ж. получил повышение до штурманского офицера 2-го разряда.

Новые земли и горизонты

В июле 1913 г. Ж. стал участником гидрографической экспедиции, которая занималась разработкой полярной навигации. Исполнял обязанности вахтенного начальника «Таймыра». Был описан берег западнее устья р. Лены, восточный и северный берега пол-ова Таймыр. 20 августа Ж. обнаружил небольшой остров, который получил имя отца начальника экспедиции А.И. Вилькицкого.

С августа 1914 г. – вахтенный начальник на ледоколе «Вайгач». 27 августа 1914 г. в точке 76°10' с.ш. и 153° в.д. Ж. открыл остров, получивший в дальнейшем его имя (в настоящее время здесь действует полярная станция).

Находясь в заливе Дика у западного берега Таймыра, 24 сентября 1914 г. «Вайгач» и «Таймыр» попали в ледовый плен. Начался дрейф, а затем и зимовка. В ходе полярной ночи состояние здоровья Ж. резко ухудшилось и он скончался 1 марта 1915 г.

Согласно желанию Ж. его похоронили в земле, а не во льдах. Могила Ж. и матроса И. Ладоничева, также умершего в ходе зимовки кораблей, находилась на каменистом мысу пол-ва Таймыр, получившем название мыс Могильный. В 1996 г. могилы были перенесены в глубь территории. Из-за вечной мерзлоты при вскрытии гробов тела очень хорошо сохранились (сделали фотографии).