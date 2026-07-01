ЖОФФР ЖОЗЕФ ЖАК СЕЗЕР
ЖОФФР ЖОЗЕФ ЖАК СЕЗЕР - маршал Франции, член Французской академии.
Из семьи мелкого виноторговца. В 1870 году окончил Политехническую школу. Во время франко-прусской войны 1870-1871 годов пошёл добровольцем в армию, участвовал в обороне Парижа. В 1872 году окончил артиллерийско-инженерное училище в Фонтенбло, после чего занимался реконструкцией фортов Парижа. В 1885 году участвовал в военной экспедиции на острове Формоза (Тайвань), с 1886 года служил во французских колониальных войсках в Индокитае. В 1892 году командирован в Судан для руководства работами на Сенегальско-Нигерской железной дороге. В 1894 году командовал экспедиционным отрядом колониальных войск на территории современного Мали. В последующие годы служил на Мадагаскаре, где занимался укреплением опорного пункта французского флота - базы Диего-Суарес. С 1901 года военный губернатор крепости Лилль во Франции. В 1902 году получил звание бригадного генерала, в 1905 году - дивизионного генерала. С 1908 года командир 2-го армейского корпуса, с 1911 года начальник французского генштаба и вице-председатель Высшего военного совета. С июля 1914 года главнокомандующий армиями Севера и Северо-Востока Франции. Поражения французских войск в приграничных сражениях на начальном этапе Первой мировой войны 1914-1918 годов продемонстрировали несостоятельность оперативных планов французского генштаба, разработанных под руководством Жоффра. От отставки его спас только успех, достигнутый французскими войсками на Марне 5-12 сентября 1914 года (смотри Марнские сражения 1914,1918 годов). С декабря 1915 года верховный главнокомандующий всеми французскими армиями, в том числе Восточной армией, действовавшей на Балканах. В начале 1916 года Жоффру присвоено звание маршала Франции. Огромные потери, понесённые французскими войсками в ходе Верденской операции 1916 года, и не оправдавшее надежд наступление на Сомме (июль - ноябрь 1916 года) стали причиной увольнения Жоффра в декабре 1916 года (по требованию парламента) с поста верховного главнокомандующего. В 1917 году в должности технического военного советника правительства Жоффр возглавлял французскую военную миссию в США, где занимался решением вопросов, связанных с подготовкой высадки в Западной Европе американских экспедиционных сил. В 1918 году находился с военной миссией в Японии. Активно выступал за военную интервенцию стран Антанты в Советскую Россию. В 1922 году возглавлял правительственную комиссию по обороне, участвовал в послевоенной реорганизации французских вооруженных сил, пропагандировал ускоренное развитие военной авиации и тяжёлой артиллерии.
Сочинения:
My march to Timbuctoo. L., 1915; 1914–1915. Подготовка войны и ведение операций. М., 1923;
Mémoires. 1910–1917. P., 1932. Vol. 1–2.