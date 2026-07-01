ЖОФФР ЖОЗЕФ ЖАК СЕЗЕР

ЖОФФР ЖОЗЕФ ЖАК СЕЗЕР - маршал Франции, член Французской академии.

Из се­мьи мел­ко­го ви­но­тор­гов­ца. В 1870 году окон­чил По­ли­тех­ническую шко­лу. Во вре­мя фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов по­шёл доб­ро­воль­цем в ар­мию, уча­ст­во­вал в обо­ро­не Па­ри­жа. В 1872 году окон­чил ар­тил­ле­рий­ско-ин­же­нер­ное училище в Фон­тен­бло, по­сле че­го за­ни­мал­ся ре­кон­ст­рук­ци­ей фор­тов Па­ри­жа. В 1885 году уча­ст­во­вал в военной экс­пе­ди­ции на острове Фор­мо­за (Тай­вань), с 1886 года слу­жил во французских ко­ло­ниаль­ных вой­сках в Ин­до­ки­тае. В 1892 году ко­ман­ди­ро­ван в Су­дан для ру­ко­во­дства ра­бо­та­ми на Се­не­галь­ско-Ни­гер­ской железной дороге. В 1894 году ко­ман­до­вал экс­пе­диционным от­ря­дом ко­ло­ни­аль­ных войск на тер­ри­то­рии современного Ма­ли. В по­сле­дую­щие го­ды слу­жил на Ма­да­га­ска­ре, где за­ни­мал­ся ук­ре­п­ле­ни­ем опор­но­го пунк­та французского фло­та - ба­зы Дие­го-Суа­рес. С 1901 года во­енный гу­бер­на­тор кре­по­сти Лилль во Фран­ции. В 1902 году по­лу­чил зва­ние бри­гад­но­го ге­не­ра­ла, в 1905 году - ди­ви­зи­он­но­го ге­не­ра­ла. С 1908 года командир 2-го ар­мей­ско­го кор­пу­са, с 1911 года начальник французского ген­шта­ба и ви­це-председатель Выс­ше­го во­енного со­ве­та. С ию­ля 1914 года главнокомандующий ар­мия­ми Се­ве­ра и Се­ве­ро-Вос­то­ка Фран­ции. По­ра­же­ния французских войск в при­гра­нич­ных сра­же­ни­ях на на­чаль­ном эта­пе Пер­вой ми­ро­вой вой­ны 1914-1918 годов про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ли не­со­стоя­тель­ность опе­ра­тив­ных пла­нов французского ген­шта­ба, раз­ра­бо­тан­ных под руководством Жоффра. От от­став­ки его спас толь­ко ус­пех, дос­тиг­ну­тый французскими вой­ска­ми на Мар­не 5-12 сентября 1914 года (смотри Марн­ские сра­же­ния 1914,1918 годов). С декабря 1915 года вер­хов­ный глав­но­ко­мандующий все­ми французскими ар­мия­ми, в том числе Восточной ар­ми­ей, дей­ст­во­вав­шей на Бал­ка­нах. В начале 1916 года Жоффру при­свое­но зва­ние мар­ша­ла Фран­ции. Ог­ром­ные по­те­ри, по­не­сён­ные французскими вой­ска­ми в хо­де Вер­ден­ской опе­ра­ции 1916 года, и не оп­рав­дав­шее на­дежд на­сту­п­ле­ние на Сом­ме (июль - но­ябрь 1916 года) ста­ли при­чи­ной уволь­не­ния Жоффра в декабре 1916 года (по тре­бо­ва­нию пар­ла­мен­та) с по­ста вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го. В 1917 году в долж­но­сти тех­нического военного со­вет­ни­ка пра­ви­тель­ст­ва Жоффр воз­глав­лял французскую военную мис­сию в США, где за­ни­мал­ся ре­ше­ни­ем во­про­сов, свя­зан­ных с под­го­тов­кой вы­сад­ки в Западной Ев­ро­пе аме­ри­кан­ских экс­пе­ди­ци­он­ных сил. В 1918 году на­хо­дил­ся с во­енной мис­си­ей в Япо­нии. Ак­тив­но вы­сту­пал за во­енную ин­тер­вен­цию стран Ан­тан­ты в Советскую Рос­сию. В 1922 году воз­глав­лял пра­ви­тельственную ко­мис­сию по обо­ро­не, уча­ст­во­вал в по­сле­во­ен­ной ре­ор­га­ни­за­ции французских вооруженных сил, про­па­ган­ди­ро­вал ус­ко­рен­ное раз­ви­тие во­енной авиа­ции и тя­жё­лой ар­тил­ле­рии.

Сочинения:

My march to Timbuctoo. L., 1915; 1914–1915. Под­го­тов­ка вой­ны и ве­де­ние опе­ра­ций. М., 1923;

Mémoires. 1910–1917. P., 1932. Vol. 1–2.