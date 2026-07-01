ЖОДИНО
ЖОДИНО - город в центральной части Белоруссии, в Минской области.
Население 61,6 тысяч человек. (2007). Расположен при впадении реки Жодинка в реку Плиса (правый приток Березины). Через город проходят железная дорога и автомагистраль Брест - Москва.
Впервые упоминается в 1688 году как местечко в Минском воеводстве, находившееся во владении Радзивиллов. С 1793 года в составе Российской империи (село Смолевичевской волости Борисовского уезда Минской губернии). С 1828 года перешло во владение сына российского генерал-фельдмаршала П.Х. Витгенштейна - Л.П. Витгенштейна, в результате его брака со Стефанией Радзивилл. Значительное влияние на развитие Жодино оказало строительство в 1871 году Московско-Брестской железной дороги. В годы 1-й мировой войны оккупировано германскими войсками (до декабря 1918 года). В середине августа 1919 года захвачено белополяками, которые при отходе сожгли село и взорвали железнодорожный мост. С июня 1941 года по июль 1944 года оккупировано германскими войсками. С 1958 года посёлок городского типа; в 1963 году получил статус города.
Римско-католический костёл Фатимской Божией Матери, Михайловская каплица (часовня), православная церковь в честь иконы Божией Матери «Избавительница». Памятники погибшим в Великую Отечественную войну (в том числе монумент «Мать-патриотка» в честь А.Ф. Куприяновой и её пятерых сыновей, 1975, скульпторы А.Н. Заспицкий, И.А. Мисько и Н.А. Рыжанков). Научно-исследовательские институты Национальной АН Белоруссии: земледелия и селекции; животноводства. Музеи: краеведческий, партизан Куприяновых.
Крупнейшее предприятие города - Белорусский автомобильный завод («БелАЗ», основан в 1948 году), выпускающий большегрузные карьерные автосамосвалы (грузоподъёмность от 30 до 320 т, свыше 200 моделей и модификаций). Действуют: «Кузнечный завод тяжёлых штамповок» (запчасти для сельхозмашин, скобяные изделия и др.), заводы «Ремиз» (металлоконструкции, воздушные фильтры и др.), «Энергоконструкция» (опоры для линий электропередач). Производство мебели для ванных комнат («Белюкс»), стройматериалов, трикотажных изделий («Свитанок»). ТЭЦ (до 1979 года - Смолевичская ГРЭС).