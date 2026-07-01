ЖОДИНО

ЖОДИНО - город в центральной части Белоруссии, в Минской области.

Население 61,6 тысяч человек. (2007). Рас­по­ло­жен при впа­де­нии реки Жо­дин­ка в реку Пли­са (пра­вый при­ток Бе­ре­зи­ны). Че­рез го­род про­хо­дят же­лез­ная до­ро­га и ав­то­ма­ги­ст­раль Брест - Мо­ск­ва.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1688 году как мес­теч­ко в Мин­ском вое­вод­ст­ве, на­хо­див­шее­ся во вла­де­нии Рад­зи­вил­лов . С 1793 года в со­ста­ве Российской им­пе­рии (се­ло Смо­ле­ви­че­в­ской волости Бо­ри­сов­ско­го уезда Мин­ской губернии). С 1828 года пе­ре­шло во вла­де­ние сы­на российского генерал-фельдмаршала П.Х. Вит­ген­штей­на - Л.П. Вит­ген­штей­на, в ре­зуль­та­те его бра­ка со Сте­фа­ни­ей Рад­зи­вилл. Зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие Жодино ока­за­ло строи­тель­ст­во в 1871 году Мо­сков­ско-Брест­ской железной дороги. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ва­но германскими вой­ска­ми (до декабря 1918 года). В се­ре­ди­не августа 1919 года за­хва­че­но бе­ло­по­ля­ка­ми, ко­то­рые при от­хо­де со­жгли се­ло и взо­рва­ли железнодорожный мост. С ию­ня 1941 года по июль 1944 года ок­ку­пи­ро­ва­но германскими вой­ска­ми. С 1958 года по­сёлок городского ти­па; в 1963 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да.

Римско-ка­то­лический кос­тёл Фа­тим­ской Бо­жи­ей Ма­те­ри, Ми­хай­лов­ская ка­п­ли­ца (ча­сов­ня), пра­во­слав­ная цер­ковь в честь ико­ны Божи­ей Ма­те­ри «Из­ба­ви­тель­ни­ца». Па­мят­ни­ки по­гиб­шим в Великую Отечественную вой­ну (в том числе мо­ну­мент «Мать-пат­ри­от­ка» в честь А.Ф. Ку­прия­но­вой и её пя­те­рых сы­но­вей, 1975, скульп­то­ры А.Н. За­спиц­кий, И.А. Мись­ко и Н.А. Ры­жан­ков). Научно-исследовательские институты Национальной АН Бе­ло­рус­сии: зем­ле­де­лия и се­лек­ции; жи­вот­но­вод­ст­ва. Му­зеи: крае­вед­че­ский, пар­ти­зан Ку­прия­но­вых.

Круп­ней­шее пред­при­ятие го­ро­да - Бе­ло­русский ав­то­мо­биль­ный за­вод («Бе­лАЗ», ос­но­ван в 1948 году), вы­пус­каю­щий боль­ше­груз­ные карь­ер­ные ав­то­са­мо­сва­лы (гру­зо­подъ­ём­ность от 30 до 320 т, свыше 200 мо­де­лей и мо­ди­фи­ка­ций). Дей­ст­ву­ют: «Куз­неч­ный за­вод тя­жё­лых штам­по­вок» (зап­ча­сти для сель­хоз­ма­шин, ско­бя­ные из­де­лия и др.), за­во­ды «Ре­миз» (ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции, воз­душ­ные фильт­ры и др.), «Энер­го­кон­ст­рук­ция» (опо­ры для ли­ний элек­тро­пе­ре­дач). Про­изводство ме­бели для ван­ных ком­нат («Бе­люкс»), строй­ма­те­риа­лов, три­ко­таж­ных из­де­лий («Сви­та­нок»). ТЭЦ (до 1979 года - Смо­ле­вич­ская ГРЭС).

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