ЖОAН VI МИЛОСЕРДНЫЙ

Жоан VI Милосердный (порт. João VI O Clemente) (13.05.1767, Келуш — 10.03.1826, Лиссабон) — король Португалии (1816—1826) из Брагансской династии.

Сын Педру III и Марии I. В браке с 1785 с дочерью Карла IV Карлотой Жоакиной (Хоакиной) де Бурбон (1775—1830) имел 9 детей.

Вследствие душевной болезни королевы-матери Ж. VI М. в 1792—1799 управлял Португалией от ее имени; в 1799—1816 как официальный регент. Для сохранения суверенитета Португалии при нападении наполеоновской Франции Ж. VI М. принял решение о переносе двора и правительства в Бразилию . 12 ноября 1807 флот с королевской семьей и двором (около 15 тыс. человек) отплыл из Белена.

По прибытии в Бразилию (28 января 1808) Ж. VI М. открыл порты союзникам, в первую очередь Англии. Это сделало Португалию более зависимой от Великобритании, выигравшей от подписания договора о торговле и мореплавании (1810), но сыграло положительную роль в развитии экономики Бразилии. В 1808 Ж. VI М. сделал Рио-де-Жанейро столицей португальской монархии. Пребывание двора в Бразилии (1808—1821) ускорило обретение Бразилией независимости. Был основан Бразильский банк (1808), введена административная автономия (1815), построен пороховой завод в Рио-де-Жанейро; основаны военная и морская академии, открыт военный госпиталь. Была разрешена издательская деятельность, положено начало созданию высшей школы (два медицинских училища), заложен Ботанический сад, открыта Национальная библиотека (1810), основана Академия изящных искусств.

Французские войска покинули Португалию в 1811. После падения Наполеона Ж. VI М., будучи регентом, для полномочного присутствия на Венском конгрессе возвел Бразилию в статус объединенного с Португалией и Алгарве королевства (16 декабря 1815). 20 марта 1816 королева Мария I скончалась, и корона перешла к Ж. VI М. (6 февраля 1818). Португальцы на континенте, недовольные засильем англичан и утратой бразильских рынков, подняли восстание в Лиссабоне (1817), в Порту (1820); они потребовали созыва конституционной ассамблеи и возвращения короля. В Бразилии полагали, что отъезд Ж. VI М. в Португалию лишит страну обретенной автономии в едином королевстве Португалии и Бразилии.

Временное правительство (жунта) созвало чрезвычайные кортесы для принятия конституции (1822), согласно которой Португалия становилась конституционной монархией. Король назначил регентом Бразилии своего сына Педру (22 апреля 1821) и отплыл в Лиссабон. Континентальные кортесы попытались вернуть Бразилию в положение колонии и 7 сентября 1822 регент Педру провозгласил Бразилию независимой, а себя ее императором Педру I (он же король Португалии Педру IV). По прибытии в Лиссабон Ж. VI М. обещал подтвердить принятую кортесами Конституцию, но политические силы в стране разделились на ее сторонников и противников.

Остаток царствования Ж. VI М. прошел в попытках примирить сыновей — старшего Педру (1798—1834) и младшего Мигела (1802—1866). Мигел, сторонник абсолютистской формы правления, активно поддерживаемый матерью, королевой Карлотой Жоакиной, в 1823 возглавил мятеж с целью лишить трона Ж. VI М. и отменить Конституцию. В попытке объединить Португалию и Бразилию под одной короной в 1825 Ж. VI М. назначил Педру своим преемником, но 29 апреля 1825 был вынужден признать независимость Бразилии. Гражданские («мигелистские») войны продолжались до 1834.

Похоронен в монастыре Сан-Висенте де Фора в Лиссабоне. Трон наследовал его сын Педру.

Лит.: Fernandes I. A. Reis e Rainhas de Portugal. 5 ed. Lisboa, 2006.