ЖОAН V ВЕЛИКОДУШНЫЙ

Жоан V Великодушный (порт. João V O Magnánimo) (22.10.1689, Лиссабон — 31.07.1750, Лиссабон) — король Португалии в 1706—1750 из Брагансской династии.

Сын короля Педру II и Марии Софии Ньюбургской (1666—1699). В браке с 9 июня 1708 с Марией Анной Жозефой Австрийской из дома Габсбургов (1683—1754), дочерью императора Леопольда I​ . Имел 6 законных детей и множество побочных. Супруга Ж. V В. была регентшей Португалии в 1716 и в 1749—1750, в последние годы его жизни. Ж. V В. был воспитан и образован иезуитами, обладал широкой, преимущественно литературной и музыкальной, культурой, говорил на нескольких языках. Унаследовал трон 9 декабря 1706, провозглашен королем 1 января 1707. Ж. V В. удалось добиться частичного ограничения португальской инквизиции. От папы Бенедикта XIV Ж. V В. получил титул «Вернейшего» (1747), подобно тому, как испанские короли титуловались «католическими», а французские «христианнейшими». Лиссабонскому архиепископству был дан статус патриархата.

При Ж. V В. кортесы не собирались, однако несовершенный административный механизм не позволял короне справиться с независимостью высшей знати и духовенства. В начале правления Ж. V В. Португалия приняла участие в Войне за испанское наследство , но не получила никаких приобретений по Утрехтскому миру 1713 . Финансовые возможности короны Португалии при Ж. V В. зависели от бразильского золота, первую партию которого доставили в Лиссабон в 1699 — 0,5 т, в 1720 — 25 т. С 1730 разрабатывались бразильские алмазные копи; значительную долю составляли доходы от торговли табаком. Однако архаичная для XVIII в. португальская экономика не имела стимулов к развитию. Попытки проведения политики меркантилизма были неудачны, из-за границы ввозились предметы не только роскоши, но и повседневности. Низкий уровень образованности, бедность значительной части дворянства, непричастной к добыче, транспортировке и торговле бразильским золотом, отсутствие промышленных кадров, недостаток человеческих ресурсов привели к тому, что Португалия оказалась лишь перевалочным пунктом для огромного количества ценностей.

Последние годы правления Ж. V В. сопровождались застоем, ослаблением центральной власти и экономическими трудностями в связи со снижением доходов из Бразилии. Правление Ж. V В. ознаменовалось становлением новой придворной культуры. На содержание роскошного двора, из-за блеска которого Ж. V В. в португальской традиции именуется Король-Солнце (O Rei-Sol), уходили огромные средства. Строительство королевского дворца-монастыря в Мафре (1717—1750), выдающегося памятника португальского барокко, сформировало целое поколение португальских художников. Для снабжения Лиссабона водой в правление Ж. V В. был построен грандиозный акведук Агуаш Ливреш (1731—1748). По инициативе Ж. V В. была создана Португальская Королевская академия истории. Похоронен в монастыре Сан-Висенте де Фора в Лиссабоне. Наследовал Ж. V В. его сын Жозе I.

Лит.: Brasão E. Relações Exteriores de Portugal: Reinado de D. João V. 3 vol. Porto, 1938; Fernandes I. A. Reis e Rainhas de Portugal. 5 ed. Lisboa, 2006; Сарайва Ж. Э. История Португалии. М., 2007.