ЖОAН IV ВОССТАНОВИТЕЛЬ

Жоан IV Восстановитель (порт. João IV o Restaurador) (19.03.1604, Вила Висоза — 06.11.1656, Лиссабон) — король Португалии в 1640—1656, первый из Брагансской династии португальских королей.

Сын Теодозиу II, 7-го герцога Брагансского, по отцовской линии троюродный племянник короля Мануэла I Счастливого . С 1630 герцог Браганса Жоан II. 12 января 1633 женился на Луизе Франсиске де Гусман (1613—1666), представительнице испанского рода герцогов Медина-Сидония, в браке с которой имел 8 детей. В 1638 Ж. IV В. получил предложение участвовать в заговоре с целью отложения от Испании. Используя недовольство среднего класса и португальской аристократии, возглавил (согласно легенде — под давлением своей амбициозной супруги) государственный переворот 1 декабря 1640 и был коронован королем Португалии под именем Жоана IV (15 декабря 1640). В январе 1641 его признали королем кортесы. Ж. IV В. последним из королей Португалии прошел церемонию коронации, поскольку в благодарность за успехи в войнах Реставрации передал в 1646 корону Богоматери, которая с тех пор считалась королевой и покровительницей страны.

Придя к власти, реорганизовал португальскую армию, восстановил пограничные крепости, усилил гарнизоны. Ж. IV В. стремился упрочить международные позиции независимой Португалии, добивался ее признания европейскими государствами, а также получения от них финансовой и военной помощи в начавшейся в 1640 войне с Испанией. Заключил договоры с Францией (июль 1641), Швецией (август 1641), Англией (январь 1642) и Нидерландами (июнь 1642). Разбил испанцев в битве при Монтихо (близ Бадахоса) в 1644. Испано-португальская война завершилась признанием Испанией независимости Португалии (1668). Отвоевал у Нидерландов часть бывших португальских колоний. Вместе с тем при Ж. IV В. Португалия утратила свои владения в Малакке и на Цейлоне, захваченных Нидерландами соответственно в 1641 и 1656. В составе Испании осталась Се́ута. По настоянию отца, вслед за Исидором Севильским , считавшим, что «без музыки никакое знание не совершенно…», Ж. IV В. в юности получил систематическое музыкальное образование под руководством португальского композитора М. Кардозу. Покровительствовал развитию музыки в Португалии. Автор ряда музыкальных произведений религиозного содержания. Свое большое собрание нотных партий передал в Королевскую библиотеку, погибшую во время землетрясения 1755. Похоронен в пантеоне Брагансского дома в монастыре Сан-Висенте де Фора в Лиссабоне. Ж. IV В. наследовал его третий сын Афонсу VI (1643—1675).

Лит.: Vasconcelos J. de. El-Rei João o 4. Porto, 1900; Ribeiro M. de Sampaio. El-Rei D. João IV príncipe-músico e príncipe da música. Lisboa, 1958; Domingues M. D. João IV e a campanha da Restauração: evocação histórica. Lisboa, 1970; Serrão J. Veríssimo. História de Portugal. 17 vol. Lisboa, 1977—2007. 5 vol. A Restauração e a Monarquia Absoluta (1640—1750). Lisboa, 1980; Fernandes I. A. Reis e Rainhas de Portugal. 5 ed. Lisboa, 2006.