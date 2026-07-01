ЖОAН III БЛАГОЧЕСТИВЫЙ

Жоан III Благочестивый (порт. João III o Piedoso) (06.06.1502, Лиссабон — 11.06.1557, Лиссабон) — король Португалии в 1521—1557 из Ависской династии .

Сын короля Мануэла I от второй супруги, Марии (1482—1517), дочери Католических королей Фернандо II и Изабеллы I . Провозглашен наследником на кортесах в 1503. Отец-король начал вводить его в дела управления королевством с 1514; на престол Ж. III Б. вступил 19 декабря 1521.

Ж. III Б. стремился упорядочить управление метрополией и заморскими территориями. Во внутренней политике проявил себя деятельным правителем, инициатором мероприятий по обеспечению функционирования судебного, административного и фискального аппарата. Кортесы в его правление созывались трижды (каждые 10 лет). Внешние обстоятельства и внутреннее положение в стране не благоприятствовали начинаниям Ж. III Б. В его правление разразился аграрный кризис, сопровождавшийся голодом. Страну поразили эпидемии (1523, 1525, 1527, 1530), которые сильнее, чем отток в заморские владения активного населения, сократили численность населения. Постоянная потребность в человеческих и материальных ресурсах без соответствующей финансовой отдачи все более тяготила государство.

Во взаимоотношениях с Испанией Ж. III Б. практиковал традиционную систему династических браков. Эта политика помогала достичь мира, но в конце XVI в. привела к утрате независимости. Сильное сопротивление португальцам оказывали турки и арабы, угрожая их владениям в Индии; были утрачены африканские владения Сафим, Азамор, Алькасер-Сегер и Арзила. Неудачи на Востоке и в Африке Ж. III Б. пытался компенсировать колонизацией Бразилии , где старался заселить и освоить обширные территории, вводил систему капитаний и создавал централизованную администрацию.

Последовательный католик, Ж. III Б. поощрял контрреформационную позицию португальского епископата. В 1536 Ж. III Б., учитывая европейскую религиозную ситуацию (см. Реформация ) и открытость Португалии всему нехристианскому миру, ввел инквизицию : появился первый индекс запрещенных книг (1547), начал функционировать инквизиционный трибунал (1539). Ж. III Б. оказывал поддержку иезуитам в деле основания коллегий в метрополии и заморских владениях Португалии. При Ж. III Б. была проведена реформа университета (1537), он окончательно перенесен из Лиссабона в Коимбру. В культуре времени правления Ж. III Б. известны историки Дамиан де Гоиш , Жоан де Барруш; литераторы Жил Висенте, Гарсиа де Резенде, поэты Камоэнш (Камоэнс), Са де Миранда, Бернардин Рибейру; Дьогу де Тейве, ученый Педру Нунеш и другие.

Похоронен в монастыре Жеронимуш в Лиссабоне.

Ж. III Б. в истории трактуется одними как религиозный фанатик, другими — как справедливый, пекущийся о делах королевства монарх. Он унаследовал империю в период ее апогея, но именно при нем она начала клониться к упадку, что не было связано с его личностью. При Ж. III Б. Португалия вступила в полосу затяжного экономического, финансового, демографического кризиса, вызванного негативными последствиями Великих географических открытий.

Ист.: Andrade Fr. de. Chrónica de Dom Joam III. Lisboa, 1613; Andrade Fr. de. Chronica do Muyto Alto e Muyto Poderoso Rey destes Reynos de Portugal Dom João O III deste nome... Vol. I—IV. Coimbra, 1796; Fr. Luis de Sousa. Anais de D. João III. Vol. 1—2. Lisboa, 1938.

Лит.: Braga P. Drumond. D. João III. Lisboa, 2002; Buescu A. I. D. João III, 1502—1557. Lisboa, 2014; Camões J. Aclamação de João III. Lisboa, 1990; D. João III e o Império. Congresso Internacional Comemorativo do Nascimento de D. João III. Lisboa, 2002; Fernandes I. A. Reis e Rainhas de Portugal. 5 ed. Lisboa, 2006.