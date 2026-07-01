ЖОАН II Совершенный Государь (João II o Principe Perfeito)

Король Португалии в 1481–1495 гг. из Ависской династии.

Сын короля Афонсу V и королевы Изабел. В 1471 г. сочетался браком с Леонор (1458–1525), дочерью инфанта Фернанду, герцога Визеу.

В юные годы сопровождал отца в военных походах в Северную Африку, в 1471 г. после захвата Арзилы (совр. Асила, Асилаль) был посвящён в рыцари. В 1475 г. король-отец назначил его регентом; Жоан возглавлял португальское войско в битве при Торо (1476).

В связи с уходом Афонсу V в монастырь был провозглашён королём (11 – 15.11.1477). Впоследствии возвратил отцу власть, сохранив её в отношении заморских экспедиций. Окончательно взошёл на трон 28.08.1481, после смерти отца.

Жоан II стремился к усилению королевской власти, укреплению административной и судебной, которые находились в упадке. Успешно боролся с родовой знатью (прежде всего, c герцогским домом Брага́нса), заручившись поддержкой страны на кортесах в Эворе (1481, 1490) и Сантарене (1482, 1483).

В 1483 г. был раскрыт заговор знати. Заговорщиков приговорили к смерти и пожизненному заключению; Фернанду, третий герцог Брага́нса был казнён 20.04.1483 г.

Декларируя общее благо и уважение к закону, Жоан II усилил центральную власть и поднял престиж короны, создал ряд новых должностей. Ему удалось значительно оздоровить финансы королевства.

Жоан II предпринял реорганизацию армии с целью повысить её боеспособность и обеспечить корону управляемой военной силой. Он создал кавалерию из зависимых от короны вассалов, содействовал развитию артиллерийского дела.

В правление Жоана II удалось установить широкие торговые отношения с европейскими странами.

Во внешней политике Жоан II, в отличие от отца, склонного к военному разрешению конфликтов на Пиренейском полуострове, предпочитал налаживать традиционные отношения с Кастилией посредством браков, о чём свидетельствует брак наследника престола в 1490 г.

Однако распри с Кастилией имели политико-экономические причины, связанные с борьбой за сферы влияния в Атлантике и в мире. Жоан II подписал с Кастилией Алкасовасский договор 1479 г., который закрепил за Португалией право плавать за Канарские острова; Толедский трактат (6.03.1480) о разделе Атлантики по параллели Канарских островов, Тордесильясский договор 1494 г. о разграничении сфер влияния в мире.

Главной в правлении Жоана II была его политика в области открытий и связанная с нею африканская экспансия. В 1486 г. он получил от папы буллу на крестовый поход в Северную Африку. В итоге марокканцы признали себя вассалами Португалии с соответствующими ежегодными выплатами. В 1495 г. Жоан II принял изгнанных из Кастилии евреев, рассчитывая использовать их для колонизации островов и завоёванных районов Северной Африки.

Жоан II стремился использовать средства из заморских владений для усиления королевской власти. Он требовал от морских экспедиций найти морской путь в Индию, двигаясь на юг вдоль западного африканского побережья. В 1481 г. была занята богатая золотом Мина и построена крепость Сан Жорже.

Успехом увенчались путешествия Дьогу Кана, дошедшего до устья р. Заир. В 1487 г. Бартоломеу Диаш достиг мыса Бурь, который Жоан II, надеясь открыть путь в Индию, переименовал в мыс Доброй Надежды.

Активная заморская политика Жоана II оказала большое влияние на португальскую культуру. Знакомство Португалии с новым миром, опережающее остальную Европу, привело к изменению страны в сторону большей открытости. В сознании португальцев формировалась новая картина мира. Потребности морских путешествий содействовали развитию различных сторон знания. При Жоане II в Португалии началось книгопечатание.

В браке Жоан II имел двух сыновей: Афонсу и Жорже. Старший сын погиб в результате несчастного случая вскоре после своего бракосочетания; гибель инфанта-наследника поставила проблему престолонаследования. После смерти Жоана II перешёл к его двоюродному брату герцогу Бежа – будущему Мануэлу I.

Жоан II был похоронен в Силвеше; в 1499 г. прах перенесён в усыпальницу монастыря Баталья.

Исторические источники:

Pina Rui de. Crónica d’El-Rei D. João II. Lisboa, 1792

Resende Garcia de. Crónica de D. João II e Miscelânea. Edición de J. Veríssimo Serrão. Lisboa, 1991

Itinerários de El-Rei D. João II: 1481–1495 / Pref., compil., notas J. Veríssimo Serrão. Lisboa, 1993

А.П. Черных