ЖОAН II СОВЕРШЕННЫЙ ГОСУДAРЬ

Жоан II Совершенный Государь (порт. João II o Príncipe Perfeito) (03.03.1455, Лиссабон — 25.10.1495, Алвор, Алгарве) — король Португалии в 1481—1495 из Ависской династии .

Сын короля Афонсу V и королевы Изабел. В 1471 сочетался браком с Леонор (1458—1525), дочерью инфанта Фернанду, герцога Визеу. В юности сопровождал отца в военных походах в Северную Африку. В 1476 возглавлял португальское войско в битве при Торо. В связи с уходом Афонсу V в монастырь был провозглашен королем (11—15 ноября 1477). Впоследствии возвратил отцу власть, сохранив ее в отношении морских экспедиций. Взошел на трон 28 августа 1481, после смерти отца.

Заручившись поддержкой страны на кортесах в Эворе (1481, 1490) и Сантарене (1482, 1483), Ж. II С. Г. успешно боролся с крупными сеньорами (прежде всего, c Брагансским домом). Раскрыв в 1483 заговор знати, Ж. II С. Г. приговорил заговорщиков к смерти и пожизненному заключению; Фернанду, третий герцог Брагансский, был казнен 20 апреля 1483. Ж. II С. Г. усилил центральную власть, поднял престиж короны. Ему удалось значительно оздоровить финансы королевства. Он предпринял реорганизацию армии, создал кавалерию из зависимых от короны вассалов, обеспечил корону управляемой военной силой.

Во внешней политике Ж. II С. Г. предпочитал налаживать отношения с Кастилией посредством традиционных браков. Однако распри с Кастилией имели политико-экономические причины, связанные с борьбой за сферы влияния в Атлантике и в мире. Ж. II С. Г. подписал с Кастилией Алкасовасский договор 1479, который закрепил за Португалией право плавать за Канарские острова; Толедский трактат (6 марта 1480) о разделе Атлантики, Тордесильясский договор 1494 о разграничении сфер влияния в мире.

Основное содержание правления Ж. II С. Г. — продуманная стратегия географических открытий и связанная с ними африканская экспансия. В 1495 Ж. II С. Г. принял изгнанных из Кастилии евреев, рассчитывая использовать их для колонизации островов и завоеванных районов Северной Африки. В 1481 была занята богатая золотом Мина и построена крепость Сан Жорже. Средства из заморских владений употреблялись для усиления королевской власти. Успехом увенчались путешествия Дьогу Кана, дошедшего до устья р. Заир. В 1487 Бартоломеу Диаш достиг мыса Бурь, который Ж. II С. Г., надеясь открыть путь в Индию, переименовал в мыс Доброй Надежды.

Похоронен Ж. II С. Г. в Силвеше; в 1499 прах перенесен в монастырь Баталья . Результатом активной заморской политики Ж. II С. Г. стало опережающее остальную Европу знакомство Португалии с новым миром.

Старший из двоих сыновей Ж. II С. Г. погиб в результате несчастного случая вскоре после своего бракосочетания; гибель второго инфанта создала проблему наследования престола, который после смерти Ж. II С. Г. перешел к его двоюродному брату герцогу Бежа — будущему Мануэлу I .

Ист.: Itinerários de El-Rei D. João II: 1481—1495 / Pref., compil., notas J. Veríssimo Serrão. Lisboa, 1993; Pina Rui de. Crónica d’El-Rei D. João II. Lisboa, 1792; Resende Garcia de. Crónica de D. João II e Miscelânea / Ed. De J. Veríssimo Serrão. Lisboa, 1991.

Лит.: Delerue M. L., Oliveira M. M. D. João II: um rei emblemático. Lisboa, 2000; Fonseca L. A. da. João II. Lisboa, 2012; Marques A. Pinheiro. Vida e obra do Príncipe Perfeito Dom João II. Figueira da Foz; Mira, 1997; Mendonça M. Dom João II o Príncipe perfeito: Dinastia de Avis 1481—1495. Matosinhos, 2009; Mendonça de Matos Fernandes M.R., Coelho. D. João II: um percurso humano e político nas origens da modernidade em Portugal. Vol. 1—3. Lisboa, 1989.