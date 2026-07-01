ЖОАН I СЛАВНОЙ ПАМЯТИ

Король Португалии в 1385–1433 гг., основатель Ависской династии португальских королей.

Побочный сын португальского короля Педру I (1320 – 1367). C 1364 г. магистр духовно-рыцарского Ависского ордена.

После смерти короля Фернанду I (31.10.1345 – 22.10.1383), не оставившего прямых наследников мужского пола, Португалия оказалась перед вероятностью утраты суверенитета.

Провозглашённый при поддержке населения Лиссабона «защитником и регентом королевства» (декабрь 1383), Ависский магистр сформировал совет из представителей знати и городских слоёв.

Португальские кортесы на заседании в Коимбре 6.04.1385 провозгласили Ависского магистра королём, завершив тем самым период междуцарствия. Претендент на португальский трон король Кастилии Хуан I вместе с португальскими противниками Жоана I из старой знати летом 1385 г. вторгся в Португалию.

Военные действия завершились сражением при Алжубарроте (14.08.1385) и победой Жоана I, закрепившей его права на трон и обеспечившей независимое существование Португалии. В память о победе Жоан I инициировал строительство монастыря Санта Мариа де Виториа в Баталье, где, согласно завещанию, похоронен с супругой в окружении погребений сыновей и потомков.

C нач. 90-х гг. 14 в. основные усилия Жоана I были сосредоточены на экономическом и социальном развитии страны. Во внутренней политике Жоан I опирался на поддержку народных масс, преимущественно городского населения Лиссабона, Порту и других городов и новую знать. Жоан I провёл реформу законодательства, в течение всего царствования регулярно созывал кортесы, даровал городам многочисленные привилегии. Оказывал покровительство ун-ту, формируя слой национальных легистов. В 1422 г. приказал заменить в португальском летосчислении цезарианскую эру эрой от Р.Х.

Важным мероприятием во внешней политике Жоана I было тщательно подготовленное взятие африканской Сеуты (14.03.1415), дата которого считается началом португальской заморской экспансии.

Сыновья Жоана I от брака (1387) с Филипой Ланкастерской (1359 – 1415 ) , дочерью Джона Гонта, герцога Ланкастерского – наследник трона Дуарте I (1391 – 1438), инфанты Педру (1392 – 1449), Энрике (Мореплаватель) (1394 – 1460), Жоан (1400 – 1442), Фернанду (1402 – 1443) были одними из самых просвещённых принцев своего времени. Дочь Изабел (1397 – 1471 ) сочеталась браком с герцогом Бургундским Филиппом III.

Португальский хронист и историк 15 в. Ф. Лопеш давал Жоану I высокие личностные и политические оценки. Историки единодушны в том, что правление Жоана I открыло эпоху максимального расцвета средневековой Португалии и обеспечило её активность в эпоху Великих географических открытий.

Исторические источники:

Lopes F. Crónica del Rei Dom Joham I. Parte I–III. Lisboa, 1977

Baquero Moreno H.C. Os itinerários de el-rei Dom João I (1384–1433). Lisboa, 1988

Автор статьи: А.П. Черных