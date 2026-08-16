ЖОAН I СЛAВНОЙ ПAМЯТИ

Жоан I Славной Памяти (порт. João I O de Boa Memória) (11.04.1357, Лиссабон — 14.08.1433, Лиссабон) — магистр духовно-рыцарского Ависского ордена (с 1364).

Король Португалии в 1385—1433, основатель Ависской династии .

Внешняя политика последнего короля из Бургундской династии Фернанду I (1345—1383) привела Португалию к социально-политическому кризису 1383—1385. Во избежание утраты Португалией суверенитета Ависский магистр, побочный сын португальского короля Педру I (1320—1367), при поддержке населения Лиссабона был провозглашен «защитником и регентом королевства» (декабрь 1383) и сформировал совет из представителей знати и городских слоев. Португальские кортесы на заседании в Коимбре 6 апреля 1385 провозгласили Ависского магистра королем, завершив тем самым период междуцарствия.

Летом 1385 в Португалию вторглись войска претендента на португальский трон короля Кастилии Хуана I вместе с противниками Ж. I С. П. из старой португальской знати. Военные действия завершились победой Ж. I С. П. в сражении при Алжубарроте (14 августа 1385), закрепившей его права на трон и обеспечившей независимое существование королевства. В память о победе Ж. I С. П. начал строительство монастыря Санта Мариа де Виториа в Баталье, где и похоронен с супругой в окружении погребений сыновей и потомков.

В конце XIV в. основные усилия короля Ж. I С. П. были сосредоточены на экономическом и социальном развитии страны. Во внутренней политике он опирался на поддержку городского населения Лиссабона, Порту, других городов и новой знати. Ж. I С. П. провел реформу законодательства, в течение всего царствования регулярно созывал кортесы, даровал городам многочисленные привилегии. Оказывал покровительство университету, формируя слой национальных легистов. В 1422 приказал заменить в португальском летосчислении цезарианскую эру эрой от Р. Х.

Важным мероприятием во внешней политике Ж. I С. П. было тщательно подготовленное взятие африканской Сеуты (14 марта 1415), дата которого считается началом португальской заморской экспансии.

Сыновья Ж. I С. П. от брака (1387) с Филиппой Ланкастерской (1359—1415), дочерью Джона Гонта , герцога Ланкастерского — наследник трона Дуарте I (1391—1438), инфанты Педру (1392—1449), Энрике Мореплаватель (1394—1460), Жоан (1400—1442), Фернанду (1402—1443) были одними из самых просвещенных принцев своего времени. Дочь Изабел (1397—1471) сочеталась браком с герцогом Бургундским Филиппом III.

Португальский хронист и историк XV в. Ф. Ф. Лопеш давал Ж. I С. П. высокие личностные и политические оценки. Правление Ж. I С. П. открыло эпоху максимального расцвета средневековой Португалии и обеспечило ее активность в эпоху Великих географических открытий.

Ист.: Lopes F. Crónica del Rei Dom Joham I. Parte I—III. Lisboa, 1977; Baquero Moreno H. C. Os itineraries de el-rei Dom João I (1384—1433). Lisboa, 1988.

Лит.: Черных А. П. Битва при Алжубарроте // Вопросы истории. 1986. № 4. C. 79—87; Черных А. П. Кортесы и политическая практика (Коимбрская ассамблея 1385 г.) // Из истории европейского парламентаризма: Испания и Португалия. М., 1996. C. 11—20; Caetano M. As Cortes de 1385 // Revista Portuguesa de História. T. 5. Coimbra, 1951; Serrão J. Veríssimo. História de Portugal. 17 vol. Lisboa, 1977—2007. Vol. 1. Estado, Pátria e Nação: (1080—1415). 1977; Sousa A. de. A Morte de D. João I (um tema de propaganda dinástica). Porto, 1984.