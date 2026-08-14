ЖМУЙДЗИНАВИЧЮС АНТАНАС ЙОНО

ЖМУЙДЗИНАВИЧЮС АНТАНАС ЙОНО - литовский живописец.

Учил­ся в Ху­дожественной шко­ле Е.А. Зо­ло­та­рё­ва (1898-1901) и у В. Гер­со­на (1899-1900) в Вар­ша­ве, в ака­де­мии Ф. Ко­ла­рос­си (1905-1906) у Э. Анг­ла­да-Ка­ма­ра­сы в Па­ри­же, в АХ в Мюн­хе­не (1907-1909) и в Шко­ле при­клад­но­го искусства В. Шют­це в Гам­бур­ге (1912). В 1900-е годы вме­сте с М.К. Чюр­лё­ни­сом и П.С. Рим­шой уча­ст­во­вал в по­пу­ля­риза­ции национального искусства, был од­ним из ор­га­ни­за­то­ров 1-й Ли­товской ху­дожественной вы­став­ки в Виль­не (1906) и Ли­товского художественного общества (1906; председатель в 1907-1934 годах). Был ди­рек­то­ром Департамента ис­кусств при Министерстве народного про­све­ще­ния в Виль­не (1919-1920), при­ни­мал уча­стие в ор­га­ни­за­ции му­зе­ев. Пи­сал пре­имущественно лирические пей­за­жи («Ня­му­нас пе­ред гро­зой», 1912; «Вос­пи­тан­ни­ки Ня­му­на­са», 1927; оба - Ху­дожественный му­зей, Кау­нас; цикл кар­тин «Кау­нас­ское мо­ре», 1953-1965); ряд пей­за­жей от­ра­зил впе­чат­ления от по­ез­док по Гер­ма­нии (1907-1909), се­ве­ру Рос­сии (1914-1915), США (1909, 1922-1924) и другим стра­нам («Ночь в Мюн­хе­не», 1908; «Сток­гольм при за­ка­те солн­ца», 1919, оба - Ху­дожественный му­зей, Кау­нас, и др.). Пи­сал так­же кар­ти­ны, близ­кие сим­во­лиз­му («Всад­ник», 1910-1912, и др.), порт­ре­ты ; ил­лю­ст­ри­ро­вал кни­ги. Пре­по­да­вал в Кау­на­се - в ху­дожественной шко­ле (1926-1940), Институте при­клад­но­го и де­ко­ра­тив­но­го искусства (1944-1951, профессор с 1947 года), По­ли­тех­ническом институте (1953-1966); в Виль­ню­се - в Ху­дожественном институте (1951-1953). В Кау­на­се от­крыт Му­зей про­из­ве­де­ний и кол­лек­ций Жмуйдзинавичюса (в до­ме ху­дож­ни­ка).

Сочинения:

Paletė ir gyvenimas. Vilnius, 1961.