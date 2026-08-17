ЖМИХОВСКАЯ НАРЦИЗА
ЖМИХОВСКАЯ НАРЦИЗА - польская писательница, педагог.
Окончила Институт гувернанток в Варшаве, занималась педагогической работой. Была одной из организаторов группы «Энтузиастки», распространявшей идеи женского образования (разработала специальные программы обучения для женщин); участвовала также в распространении нелегальной литературы, за что в 1849-1852 годах находилась в заключении. Дебютировала как поэтесса в 1839 году. Известность Жмиховской принесла повесть «Язычница» («Poganka», 1846) - история разрушительной страсти к «роковой женщине», соединившая реальность и романтическую фантастику. В этой повести, как и в прозаическом цикле «Книга воспоминаний» («Ksiᶐżka pamiᶐtek», 1847-1848) и романе «Белая роза» («Biała róża», 1858, опубликован в 1861 году), затрагиваются вопросы о положении женщины в обществе, о судьбе художника и назначении искусства. Жмиховскую считают предтечей феминизма, а отчасти и литературы модернизма в Польше.
Сочинения:
Wybór powieści. Warsz., 1953. T. 1-2; Listy. Wrocław, 1957-1967. T. 1-3.