ЖМАЙЕЛЬ

ЖМАЙЕЛЬ - клан маронитов , играющий видную роль в политической жизни Ливана.

Из­вес­тен с середины XV века, ро­до­вой центр - село Бик­файя (ны­не од­но­именный го­род). Наи­бо­лее из­вест­ные пред­ста­ви­те­ли: Пьер (1905-1984), ос­но­ва­тель по­лу­во­ен­ной ма­ро­нит­ской организации «Ли­ван­ские фа­лан­ги» (1936), вы­сту­пав­шей за со­хра­не­ние «хри­сти­ан­ско­го ха­рак­те­ра» и про­за­пад­ной ори­ен­та­ции Ли­ва­на, про­тив идео­ло­гии пан­ара­биз­ма . Уча­ст­ник воо­руженных кон­флик­тов в Ли­ва­не 1958 года и 1975-1976 годов. Ба­шир (1947-1982), сын Пье­ра Жмайеля, вы­дви­нул­ся в 1975 году в во­енных струк­ту­рах фа­лан­ги­стов; к конце 1970-х годов под­чи­нил се­бе все ос­таль­ные воо­руженные груп­пи­ров­ки ма­ро­ни­тов. От­ли­чал­ся по­ли­тическим ра­ди­ка­лиз­мом, сто­рон­ник за­вое­ва­ния ма­ро­ни­та­ми ли­ди­рую­ще­го по­ло­же­ния в об­щественной жиз­ни Ли­ва­на; про­тив­ник со­труд­ни­че­ст­ва с Организаци­ей ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны и си­рий­ско­го во­енного при­сут­ст­вия в Ли­ва­не; под­дер­жи­вал кон­так­ты с Из­раи­лем, в том числе во вре­мя из­ра­иль­ско­го втор­же­ния в Ли­ван (1982). 23 августа 1982 года в ус­ло­ви­ях из­ра­иль­ской ок­ку­па­ции из­бран пре­зи­ден­том Ли­ва­на; по­гиб в ре­зуль­та­те тер­ро­ри­стического ак­та 14 сентября 1982 года (смотри Терроризм в XX веке ). Амин (родился в 1942 году), сын Пье­ра Жмайеля, стар­ший брат Ба­ши­ра Жмайеля, пре­зи­дент Ли­ва­на в 1982-1988 годах. На пре­зидент­ском по­сту сла­бо кон­тро­ли­ро­вал об­ста­нов­ку в стра­не, стре­мил­ся к ком­про­мис­су с Си­ри­ей и её ли­ванскими со­юз­ни­ка­ми. При его уча­стии в Ли­ва­не не­од­но­крат­но пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки национального при­ми­ре­ния. Пьер Амин (1972-2006), сын Ами­на Жмайеля, министр промышленности Ли­ва­на (с 2005 года), по­сле­до­ва­тель­ный про­тив­ник си­рий­ско­го во­енного и по­ли­тического при­сут­ст­вия в стра­не. По­гиб в ре­зуль­та­те тер­ро­ри­стического ак­та 21 ноября 2006 года.

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