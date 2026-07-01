ЖМАЙЕЛЬ
ЖМАЙЕЛЬ - клан маронитов, играющий видную роль в политической жизни Ливана.
Известен с середины XV века, родовой центр - село Бикфайя (ныне одноименный город). Наиболее известные представители: Пьер (1905-1984), основатель полувоенной маронитской организации «Ливанские фаланги» (1936), выступавшей за сохранение «христианского характера» и прозападной ориентации Ливана, против идеологии панарабизма. Участник вооруженных конфликтов в Ливане 1958 года и 1975-1976 годов. Башир (1947-1982), сын Пьера Жмайеля, выдвинулся в 1975 году в военных структурах фалангистов; к конце 1970-х годов подчинил себе все остальные вооруженные группировки маронитов. Отличался политическим радикализмом, сторонник завоевания маронитами лидирующего положения в общественной жизни Ливана; противник сотрудничества с Организацией освобождения Палестины и сирийского военного присутствия в Ливане; поддерживал контакты с Израилем, в том числе во время израильского вторжения в Ливан (1982). 23 августа 1982 года в условиях израильской оккупации избран президентом Ливана; погиб в результате террористического акта 14 сентября 1982 года (смотри Терроризм в XX веке). Амин (родился в 1942 году), сын Пьера Жмайеля, старший брат Башира Жмайеля, президент Ливана в 1982-1988 годах. На президентском посту слабо контролировал обстановку в стране, стремился к компромиссу с Сирией и её ливанскими союзниками. При его участии в Ливане неоднократно предпринимались попытки национального примирения. Пьер Амин (1972-2006), сын Амина Жмайеля, министр промышленности Ливана (с 2005 года), последовательный противник сирийского военного и политического присутствия в стране. Погиб в результате террористического акта 21 ноября 2006 года.