ЖЛОБИН
ЖЛОБИН - город на юго-востоке Белоруссии, в Гомельской области, центр Жлобинского района.
Население 72,7 тысяч человек (2007). Расположен на реке Днепр (пристань). Крупный узел железных (на Минск, Гомель, Могилёв и др.) и автомобильных дорог.
Впервые упоминается в 1492 году. С 1793 года в результате 2-го раздела Речи Посполитой в составе Российской империи. В 1880 и 1909 годах сильно пострадал от пожаров. Быстрое экономическое развитие Жлобина началось в конце XIX - начале XX веков в связи со строительством Либаво-Роменской (1873) и Петербургско-Одесской (1902-1916) железных дорог. С 1919 года волостной центр, с 1924 года административный центр Жлобинского района. В 1925 году получил статус города; с 1963 года город областного подчинения. С 14 августа 1941 года по 26 июня 1944 года оккупирован германскими войсками.
Православный храм Святой Живоначальной Троицы (1995). Историко-краеведческий музей. Ледовый дворец (2006). Зоопарк.
Крупнейшее предприятие города - передельный «Белорусский металлургический завод» (сталь, прокат, металлокорд, литые, трубные и катанные заготовки, стальная проволока и др.). Предприятия пищевой (мясокомбинат, заводы: консервный, маслодельный и др.), лёгкой (произ-во ворсовых тканей и изделий из искусственного меха; льнозавод, швейная фабрика) промышленности. Ремонтно-механический завод, комбинат стройматериалов. Фабрики: мебельная, художественной инкрустации и др.
Вблизи города - гидрологический заказник «Выдрица».
В предместьях Жлобина - Свято-Успенский женский монастырь (деревня Казимирово), усадьба с дворцом генерала М. Гатовского (1890-1893; деревня Красный Берег).