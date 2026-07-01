ЖЛОБИН

ЖЛОБИН - город на юго-востоке Белоруссии, в Гомельской области, центр Жлобинского района.

Население 72,7 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на реке Днепр (при­стань). Круп­ный узел же­лез­ных (на Минск, Го­мель, Мо­ги­лёв и др.) и ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1492 году. С 1793 года в ре­зуль­та­те 2-го раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той в со­ста­ве Российской им­пе­рии. В 1880 и 1909 годах силь­но по­стра­дал от по­жа­ров. Бы­строе эко­но­мическое раз­ви­тие Жлобина на­ча­лось в конце XIX - начале XX веков в свя­зи со строи­тель­ст­вом Ли­ба­во-Ро­мен­ской (1873) и Пе­тер­бург­ско-Одес­ской (1902-1916) же­лез­ных до­рог. С 1919 года во­ло­ст­ной центр, с 1924 года административный центр Жло­бин­ско­го района. В 1925 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да; с 1963 года го­род об­ла­ст­но­го под­чи­не­ния. С 14 августа 1941 года по 26 июня 1944 года ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми .

Пра­во­слав­ный храм Святой Жи­во­на­чаль­ной Трои­цы (1995). Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей. Ле­до­вый дво­рец (2006). Зоо­парк.

Круп­ней­шее пред­при­ятие го­ро­да - пе­ре­дель­ный «Бе­ло­рус­ский ме­тал­лур­ги­че­ский за­вод» (сталь, про­кат, ме­тал­ло­корд, ли­тые, труб­ные и ка­тан­ные за­го­тов­ки, сталь­ная про­во­ло­ка и др.). Пред­при­ятия пи­ще­вой (мя­со­ком­би­нат, за­во­ды: кон­серв­ный, мас­ло­дель­ный и др.), лёг­кой (про­из-во вор­со­вых тка­ней и из­де­лий из ис­кус­ственного ме­ха; льно­за­вод, швей­ная фаб­ри­ка) промышленности. Ре­монт­но-ме­ха­нический за­вод, ком­би­нат строй­ма­те­риа­лов. Фаб­ри­ки: ме­бель­ная, ху­дожественной ин­кру­ста­ции и др.

Вбли­зи го­ро­да - гид­ро­ло­гический за­каз­ник «Вы­дри­ца».

В пред­ме­сть­ях Жлобина - Свя­то-Ус­пен­ский жен­ский мо­на­стырь (деревня Ка­зи­ми­ро­во), усадь­ба с двор­цом ге­не­ра­ла М. Га­тов­ско­го (1890-1893; деревня Крас­ный Бе­рег).

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