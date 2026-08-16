ЖИЖКА Ян из Троцнова

Деятель Гуситского движения , чешский полководец, национальный герой чешского народа.

Из мел­ких дво­рян (зе­ма­нов). В мо­ло­до­сти слу­жил у раз­ных фео­да­лов, ви­ди­мо, уча­ст­во­вал в Грюн­вальд­ской бит­ве 1410. С 1412 на служ­бе у чеш. коро­ля Вац­ла­ва IV. Пред­по­ло­жи­тель­но уча­ст­ник вос­ста­ния пра­жан 30.7.1419. Во гла­ве от­ря­да гу­си­тов Ж. 25.3.1420 на­нёс по­ра­же­ние ры­цар­ской кон­ни­це у Су­до­мер­жа. По­сле соз­да­ния во­ен. ла­ге­ря гу­си­тов – Та­бо­ра (ны­не го­род в Че­хии) стал од­ним из че­ты­рёх его гет­ма­нов (с дек. 1420 – 1-й гет­ман). В ию­ле 1420 ру­ко­во­дил обо­ро­ной Вит­ко­вой (ны­не Жиж­ко­вой) го­ры, где во вре­мя 1-го по­хо­да кре­сто­нос­цев про­тив гу­сит­ской Че­хии ре­шил­ся ис­ход борь­бы за Пра­гу. Ле­том 1421 при оса­де зам­ка Ра­би ра­нен и ли­шил­ся зре­ния. В том же го­ду Ж., вы­ра­жав­ший ин­те­ре­сы бюр­гер­ской оп­по­зи­ции и шлях­ты, ра­зо­шёл­ся с ра­ди­каль­ным кры­лом Та­бо­ра – пи­кар­да­ми и спо­соб­ст­во­вал рас­пра­ве над ни­ми. Гу­сит­ская ар­мия под ко­манд. Ж. и Про­ко­па Ве­ли­ко­го 10.1.1422 раз­гро­ми­ла кре­сто­нос­цев (во вре­мя 2-го по­хо­да) у Не­мец­ки-Бро­да, а осе­нью 1422 под Та­хо­вом об­ра­ти­ла в бег­ст­во уча­ст­ни­ков 3-го кре­сто­во­го по­хо­да. В 1423 в ре­зуль­та­те даль­ней­ше­го раз­ме­же­ва­ния в ла­ге­ре та­бо­ри­тов Ж. воз­гла­вил их ра­ди­каль­ное кры­ло и соз­дал во­ен.-по­ли­тич. центр (Ма­лый Та­бор) в Гра­дец-Кра­ло­ве. Одер­жал по­бе­ды в ря­де сра­же­ний с уме­рен­ны­ми та­бори­та­ми, в т. ч. 7.6.1424 у Ма­ле­шо­ва. Умер от чу­мы при оса­де г. Прши­би­слав (близ гра­ни­цы с Мо­ра­ви­ей).

Ж. соз­дал ар­мию со стро­жай­шей дис­ци­п­ли­ной и вы­со­ки­ми бое­вы­ми ка­че­ст­ва­ми, раз­ра­бо­тал пер­вый в Ев­ро­пе во­ен. ус­тав, в ко­то­ром из­ло­жил пра­ви­ла по­ве­де­ния вои­на в бою, в по­хо­де и на от­ды­хе. Внёс боль­шой вклад в раз­ви­тие во­ен. иск-ва, стре­мил­ся по­бе­дить про­тив­ни­ка в по­ле­вом сра­же­нии, для борь­бы с не­по­во­рот­ли­вым ры­цар­ским вой­ском ши­ро­ко при­ме­нял ма­нёвр лёг­ких пу­шек и пе­хо­ты на по­воз­ках, ис­поль­зо­вал бое­вой та­бор из по­во­зок (ва­ген­бург) как под­виж­ное ук­ре­п­ле­ние.

Иллюстрации:

Ян Жиж­ка во гла­ве гу­сит­ских войск. Ми­ни­а­тю­ра из Ен­ско­го ко­дек­са. Нач. 16 в. Архив БРЭ.

Автор статьи: Л. П. Лап­те­ва.