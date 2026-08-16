ЖИЖКА Ян из Троцнова
Деятель Гуситского движения, чешский полководец, национальный герой чешского народа.
Из мелких дворян (земанов). В молодости служил у разных феодалов, видимо, участвовал в Грюнвальдской битве 1410. С 1412 на службе у чеш. короля Вацлава IV. Предположительно участник восстания пражан 30.7.1419. Во главе отряда гуситов Ж. 25.3.1420 нанёс поражение рыцарской коннице у Судомержа. После создания воен. лагеря гуситов – Табора (ныне город в Чехии) стал одним из четырёх его гетманов (с дек. 1420 – 1-й гетман). В июле 1420 руководил обороной Витковой (ныне Жижковой) горы, где во время 1-го похода крестоносцев против гуситской Чехии решился исход борьбы за Прагу. Летом 1421 при осаде замка Раби ранен и лишился зрения. В том же году Ж., выражавший интересы бюргерской оппозиции и шляхты, разошёлся с радикальным крылом Табора – пикардами и способствовал расправе над ними. Гуситская армия под команд. Ж. и Прокопа Великого 10.1.1422 разгромила крестоносцев (во время 2-го похода) у Немецки-Брода, а осенью 1422 под Таховом обратила в бегство участников 3-го крестового похода. В 1423 в результате дальнейшего размежевания в лагере таборитов Ж. возглавил их радикальное крыло и создал воен.-политич. центр (Малый Табор) в Градец-Кралове. Одержал победы в ряде сражений с умеренными таборитами, в т. ч. 7.6.1424 у Малешова. Умер от чумы при осаде г. Пршибислав (близ границы с Моравией).
Ж. создал армию со строжайшей дисциплиной и высокими боевыми качествами, разработал первый в Европе воен. устав, в котором изложил правила поведения воина в бою, в походе и на отдыхе. Внёс большой вклад в развитие воен. иск-ва, стремился победить противника в полевом сражении, для борьбы с неповоротливым рыцарским войском широко применял манёвр лёгких пушек и пехоты на повозках, использовал боевой табор из повозок (вагенбург) как подвижное укрепление.
Иллюстрации:
Ян Жижка во главе гуситских войск. Миниатюра из Енского кодекса. Нач. 16 в. Архив БРЭ.
Автор статьи: Л. П. Лаптева.