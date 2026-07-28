ЖИЖКА, ЯН

Жижка (чешск. Žižka), Ян (ок. 1360, Троцнов — 11.10.1424, Пршибислав) — чешский полководец, политик.

Происходил из бедного мелкого дворянства, был на службе у Вацлава IV, воевал за границей, где потерял один глаз. Вернувшись в Прагу, купил дом. Под влиянием проповедей Яна Гуса примкнул к гуситскому движению . В 1419 стал одним из полководцев гуситских войск, с которыми выиграл первое сражение с войсками католиков (битва у Судомерже 25 марта 1420). Один из основателей и гетманов гуситской крепости Табор и ее войска. 14 июля 1420 объединенное войско пражан и таборитов под командованием Ж. разбило войско первого крестового похода против гуситов под Прагой у горы Витков, которая стала называться Жижков. Затем участвовал в целом ряде сражений, в 1421 при осаде замка Раби потерял второй глаз, однако слепота не помешала ему и далее командовать войсками, в частности, одержать победу над войском Сигизмунда в битве у Немецкого Брода 7 января 1422. В 1421 Ж. уничтожил радикальную секту адамитов. Весной 1423 Ж. покинул Табор из-за внутренних разногласий и возглавил собственное войско, основав крепость Малый Табор, но продолжал военное сотрудничество с таборитами. В битве у Малешова 7 июня 1424 Ж. разгромил объединенное войско пражан и дворянства, но не стал разорять Прагу, заключив с ней мир. Совместные силы гуситов под его началом должны были отправиться в поход на Моравию , но в начале похода Ж. скоропостижно умер. Его войско стало называть себя «сиротами». Как политик Ж. придерживался центристской позиции, находясь между умеренными пражанами и леворадикальными таборитами, поддерживал проект литовской кандидатуры на чешский трон.

Ж. внес огромный вклад в военное дело. Он усовершенствовал и успешно применял новую тактику боевых возов. Легкая конница гуситов заманивала тяжелую рыцарскую конницу в ложбину, затем из-за возвышенностей выезжали боевые возы с воинами — вчерашними крестьянами, вооруженными цепами, колющим и огнестрельным оружием. Соскочив с возов, окруживших рыцарей, они стреляли и подкалывали лошадей, рыцари в латах падали, их добивали цепами. После этого воины садились на возы и разъезжались в разных направлениях, что делало погоню невозможной. Эта тактика оправдала себя: Ж. не проиграл ни одного сражения. «Военный устав» Ж. содержал в себе принципы четкого единоначалия, строгой дисциплины и идейной сплоченности войска, которое называло себя «божьими воинами» и наводило страх на врага уже своим появлением под пение гуситских песен.

Ж. пользовался огромным авторитетом при жизни. Затем католическая традиция представила его разбойником; по легенде, изложенной иностранными авторами, он завещал сделать из своей кожи барабан, чтобы его звуками устрашать неприятеля. В чешской патриотической традиции Ж. стал символом непобедимости гуситов, заняв место рядом с Гусом. В 1950 в Праге на Жижкове ему поставили самый большой в Европе того времени конный памятник (скульптор Б. Кавка).

Лит.: Pekař J. Žižka a jeho doba. T. I—IV. Praha, 1927—1933; (Šmahel F. Jan Žižka z Trocnova. Praha, 1969; Vybíral Z. Jan Žižka. Tábor, 2014.