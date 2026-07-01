ЖИЗДРИНСКИЙ МУЗЕЙ

Жиздринский районный историко-краеведческий музей.

Историко-краеведческий музей играет огромную роль в патриотическом воспитании молодёжи, воспитывает любовь к малой родине. Здесь мы знакомимся с основными этапами развития края, его историей, выдающимися людьми земли жиздринской. Частыми посетителями музея являются школьники, гости нашего города.

В октябре 2010 года случилась беда. Музей был ограблен. Воры унесли много ценных исторических экспонатов. То, что пережила директор музея В.В. Лесюнина, собиравшая музейный фонд по крупицам, словами передать трудно. Но надо было работать, восстанавливать экспозиции, собирать новый материал. Валентина Васильевна решила через нашу газету обратиться к землякам с просьбой, оказать помощь в восстановлении исторического материала. Так начиналась акция “Помоги музею”. На её обращение сразу откликнулось более 50 человек.

Люди несли старинные предметы быта, оружие со времён Великой Отечественной войны , старинные монеты и много другое.Много экспонатов передали в дар музею учащиеся МОУ «Жиздринская средняя школа № 2» (директор З.П. Сергеевская). Большую помощь оказывает директор МОУ «Жиздринская средняя общеобразовательная школа № 1» М.С. Куренкова, Е.В. Помазёнков.Самыми юными участниками акции стали ученики 4 класса МОУ «Жиздринская средняя общеобразовательная школа № 2» Павел Дорошенков и Никита Судаев.1 февраля прошёл День дарения музею.

В городском Доме культуры собрались неравнодушные к судьбе Жиздринского историко-краеведческого музея люди. Среди них были заместители главы администрации Жиздринского района М.Г. Неклюдова и Г.М. Скобликов, глава администрации ГП «Город Жиздра» А.Е. Барыбин, Почётный гражданин Жиздринского района, участник Великой Отечественной войны С.В. Чвоканов, председатель районного совета ветеранов войны и труда Е. И. Астахова, председатель районного совета бывших малолетних узников фашистских концлагерей В.В. Николаева.

В фойе были организованы выставки экспонатов, переданных жиздринцами в дар музею.Выражая слова благодарности, В.В. Лесюнина не могла сдержать своих эмоций. Валентина Васильевна рассказала об истории создания музея и его значении, людях, благодаря которым он был открыт.Дарение подарков продолжилось и на самом празднике. М.Г. Неклюдова от районной администрации передала денежные средства директору музея на покупку сейфа, а от городской администрации музей получил в подарок витрины. В.В. Николаева подарила фотоальбом о работе общественной организации БМУ и медаль «Непокорённые».

В знак благодарности всем участникам акции заведующая отделом культуры МР «Жиздринский район» Т.М. Тихонова вручила Благодарственные письма. Тем гражданам, которые передали музею особо ценные экспонаты, вручены билеты, дающие им право посещать музей бесплатно.

На протяжении всего праздника с его участниками был ведущий А. Потопахин, творческие коллективы и солисты Дома культуры: народный вокальный ансамбль «Лейся, песня» под руководством И.А. Стёпкина, Т. Тихонова, А. Низяев, А. Никишина, Н. Огаркова, А. Потопахин. В их исполнении прозвучали всеми любимые музыкальные произведения. Дар - великое древнерусское слово, а сущности этому явлению лет, пожалуй, столько, сколько самому человечеству. Добро пожаловать в музей с подарками!

Иллюстрации :

Жиздринский районный историко-краеведческий музей.