ЖИЗДРА

ЖИЗДРА - город в России, на юго-западе Калужской области, центр Жиздринского района.

Население 5,8 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на реке Жиз­д­ра (при­ток Оки), в 10 км от железнодорожной станции Зи­кее­во.

В середине XVI века на пра­вом бе­ре­гу реки Жиз­д­ра ос­но­ван Жиз­д­рин­ский Тро­иц­кий монастырь (сго­рел в 1740 году), при ко­то­ром воз­ник­ло по­се­ле­ние, позд­нее - село Жиз­д­ра. В 1777-1920 годах уезд­ный го­род Ка­луж­ской губернии (до 1796 года Ка­луж­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В XVIII-XIX веках центр тор­гов­ли ле­сом; важ­ную роль в промышленном раз­ви­тии го­ро­да сыг­ра­ли за­во­ды И.А. Маль­цо­ва (часть Жиз­д­рин­ско­го уезда вхо­ди­ла в Маль­цов­ский за­во­д­ской ок­руг). В 1920-1929 годах уезд­ный го­род Брян­ской губернии, в 1929-1937 годах рай­он­ный центр За­пад­ной области, в 1937-1944 годах - Ор­лов­ской области, с 1944 года - Ка­луж­ской области. В го­ды Великой Отечественной вой­ны ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми в 1941-1943 годах и пол­но­стью раз­рушен; от­стро­ен за­но­во пре­имущественно де­ревянными од­но­этаж­ны­ми до­ма­ми. Цер­ковь По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1995). Бюст А.С. Ели­сее­ва, уро­жен­ца Жиздры (1978, скульп­тор Л.Е. Кер­бель). Крае­ведческий му­зей​ (1985) . Ме­тео­стан­ция (с 1884 года). Пред­при­ятия пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

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