ЖИЗДРА
ЖИЗДРА - город в России, на юго-западе Калужской области, центр Жиздринского района.
Население 5,8 тысяч человек (2007). Расположен на реке Жиздра (приток Оки), в 10 км от железнодорожной станции Зикеево.
В середине XVI века на правом берегу реки Жиздра основан Жиздринский Троицкий монастырь (сгорел в 1740 году), при котором возникло поселение, позднее - село Жиздра. В 1777-1920 годах уездный город Калужской губернии (до 1796 года Калужское наместничество). В XVIII-XIX веках центр торговли лесом; важную роль в промышленном развитии города сыграли заводы И.А. Мальцова (часть Жиздринского уезда входила в Мальцовский заводской округ). В 1920-1929 годах уездный город Брянской губернии, в 1929-1937 годах районный центр Западной области, в 1937-1944 годах - Орловской области, с 1944 года - Калужской области. В годы Великой Отечественной войны оккупирован германскими войсками в 1941-1943 годах и полностью разрушен; отстроен заново преимущественно деревянными одноэтажными домами. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1995). Бюст А.С. Елисеева, уроженца Жиздры (1978, скульптор Л.Е. Кербель). Краеведческий музей (1985). Метеостанция (с 1884 года). Предприятия пищевой промышленности.