ЖИВСКУЛЬПТАРХ
ЖИВСКУЛЬПТАРХ - российское художественное объединение.
Создано в Москве в мае 1919 года как Опытная комиссия по вопросам скульптурно-архитектурного синтеза (Синскульптарх) при Скульптурном подотделе (затем - при подотделе Художественного труда) Отдела ИЗО Наркомпроса. В неё входили скульптор Б.Д. Королёв (председатель) и архитекторы Н.А. Ладовский, Н.И. Исцелёнов, С.В. Домбровский, А.М. Рухлядев, В.Ф. Кринский, Я.И. Райх, В.И. Фидман. В конце 1919 года эта комиссия переименована в Комиссию живописно-скульптурно-архитектурного синтеза (позднее Живскульптарх); в неё вошли А.М. Родченко (оказавший значительное влияние на деятельность объединения), А.В. Шевченко и архитектор Г.М. Мапу. Члены объединения занимались проблемами формообразования и художественного синтеза, вели поиски новых средств художественной выразительности в духе архитектуры экспрессионизма: использовали динамичное сочетание простых геометрических объёмов, ассоциации с природными формами, в том числе со скалами, растениями. Живскульптарх разрабатывал экспериментальные проекты - «Храма общения народа» («здания чистого искусства»; идея изложена в докладе Исцелёнова, 1919); в 1920 году - до́ма-коммуны («коммунального дома») и здания Советов (Совдеп) и др. Работы мастеров Живскульптарха были показаны на 19-й Государственной выставке Всероссийского центрального выставочного бюро ИЗО Наркомпроса (1920, Москва); после этого деятельность коллектива прекратилась.
Иллюстрации:
Живскульптарх. «Храм общения народа». Эскизный проект Н.И. Исцелёнова. 1919. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ.