ЖИВОПИСНЫЙ РЕЛЬЕФ
ЖИВОПИСНЫЙ РЕЛЬЕФ - разновидность скульптурного рельефа, уподобленного произведениям живописи благодаря снятию резкого противопоставления гладкой плоскости фона и объёма изображения.
Выделяют три типа Живописных рельефов. В искусстве эллинизма понятием «живописный рельеф» обозначают рельефные жанровые сцены, в которых, как и в живописи этого периода, фон заполнен элементами пространственной среды, при этом сама среда передана условно, иллюзия трёхмерного пространства отсутствует. В поздней античности появляется живописный рельеф, создающий эффект бурного движения: фон, целиком заполненный фигурами, не играет в нём самостоятельной художественной роли. Этот тип представлен пластикой римских саркофагов, иногда его использовали и художники Возрождения (кафедры Никколо и Джованни Пизано, «Битва кентавров» Микеланджело).
В искусстве итальянского Раннего Возрождения понятие живописного рельефа применяют по отношению к так называемому рельефу-картине, который сформировался в творчестве Донателло и Л. Гиберти. Его отличительные особенности - применение перспективы, ракурсов и чередования планов для создания иллюзии пространства, передачи архитектурной или пейзажной среды. Широкое использование линейного рисунка приближает ренессансный живописный рельеф к графике и даёт возможность создавать многофигурные повествовательные сцены. Техникой, позволившей осуществить эти сложные многоплановые построения, стал сплющенный рельеф, создающий иллюзию глубокого пространства на реальной глубине в несколько миллиметров. Совершенствуясь, живописный рельеф совместил изобразительные возможности сплющенного рельефа с пластикой барельефа. Такой рельеф использовался как часть крупных архитектурно-скульптурных ансамблей (алтарей, надгробий, кафедр и др.), но мог существовать и в качестве станкового, заключённого в раму, подобно картине. В дальнейшем выработанный Возрождением тип живописного рельефа стал неотъемлемой частью пластики барокко и Новейшего времени.
Иллюстрации:
Живописный рельеф. Донателло. «Чудо о раскаявшемся сыне». Рельеф из алтаря базилики Святого Антония в Падуе. Бронза. Около 1447–50. Архив БРЭ.