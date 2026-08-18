ЖИВОПИСНЫЙ РЕЛЬЕФ

ЖИВОПИСНЫЙ РЕЛЬЕФ - разновидность скульптурного рельефа, уподобленного произведениям живописи бла­го­да­ря сня­тию рез­ко­го про­ти­во­пос­тав­ле­ния глад­кой плос­ко­сти фо­на и объ­ё­ма изо­бра­же­ния.

Вы­де­ля­ют три ти­па Живописных рельефов. В ис­кус­ст­ве эл­ли­низ­ма по­ня­ти­ем «живописный рельеф» обо­зна­ча­ют рель­еф­ные жан­ро­вые сце­ны, в ко­то­рых, как и в жи­во­пи­си это­го пе­рио­да, фон за­пол­нен эле­мен­та­ми про­стран­ст­вен­ной сре­ды, при этом са­ма сре­да пе­ре­да­на ус­лов­но, ил­лю­зия трёх­мер­но­го про­стран­ст­ва от­сут­ст­ву­ет. В позд­ней ан­тич­но­сти по­яв­ля­ет­ся живописный рельеф, соз­даю­щий эф­фект бур­но­го дви­же­ния: фон, це­ли­ком за­пол­нен­ный фи­гу­ра­ми, не иг­ра­ет в нём са­мо­сто­ятельной художественной ро­ли. Этот тип пред­став­лен пла­сти­кой римских сар­ко­фа­гов, ино­гда его ис­поль­зо­ва­ли и ху­дож­ни­ки Воз­ро­ж­де­ния (ка­фед­ры Ник­ко­ло и Джо­ван­ни Пи­за­но, «Бит­ва кен­тав­ров» Ми­ке­ланд­же­ло).

В искусстве итальянского Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния по­ня­тие живописного рельефа при­ме­ня­ют по от­но­ше­нию к так называемому рель­е­фу-кар­ти­не, ко­то­рый сфор­ми­ро­вал­ся в твор­че­ст­ве До­на­тел­ло и Л. Ги­бер­ти. Его от­ли­чительные осо­бен­но­сти - при­ме­не­ние пер­спек­ти­вы, ра­кур­сов и че­ре­до­ва­ния пла­нов для соз­да­ния ил­лю­зии про­стран­ст­ва, пе­ре­да­чи ар­хитектурной или пей­заж­ной сре­ды. Ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние ли­ней­но­го ри­сун­ка при­бли­жа­ет ре­нес­санс­ный живописный рельеф к гра­фи­ке и да­ёт воз­мож­ность соз­да­вать мно­го­фи­гур­ные по­ве­ст­во­вательные сце­ны. Тех­ни­кой, по­зво­лив­шей осу­ще­ст­вить эти слож­ные мно­го­пла­но­вые по­строе­ния, стал сплю­щен­ный рель­еф, соз­даю­щий ил­лю­зию глу­бо­ко­го про­стран­ст­ва на ре­аль­ной глу­би­не в несколько мил­ли­мет­ров. Со­вер­шен­ст­ву­ясь, живописный рельеф со­вмес­тил изо­бра­зительные воз­мож­но­сти сплю­щен­но­го рель­е­фа с пла­сти­кой ба­рель­е­фа. Та­кой рель­еф ис­поль­зо­вал­ся как часть круп­ных ар­хи­тек­тур­но-скульп­тур­ных ан­самб­лей (ал­та­рей, над­гро­бий, ка­федр и др.), но мог су­ще­ст­во­вать и в ка­че­ст­ве стан­ко­во­го, за­клю­чён­но­го в ра­му, по­доб­но кар­ти­не. В даль­ней­шем вы­ра­бо­тан­ный Воз­ро­ж­де­ни­ем тип живописного рельефа стал не­отъ­ем­ле­мой ча­стью пла­сти­ки ба­рок­ко и Но­вей­ше­го вре­ме­ни.

Иллюстрации:

Жи­во­пис­ный рель­еф. До­на­тел­ло. «Чу­до о рас­ка­яв­шем­ся сы­не». Рель­еф из ал­та­ря ба­зи­ли­ки Свя­то­го Ан­то­ния в Па­дуе. Брон­за. Око­ло 1447–50. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)