ЖИВОПИСЕЦ

ЖИВОПИСЕЦ - русский еженедельный сатирический журнал.

Вы­хо­дил с апреля 1772 года по июнь 1773 года; из­да­тель - Н.И. Но­ви­ков. «Живописец» про­дол­жил тра­ди­цию со­ци­аль­ной са­ти­ры, за­ло­жен­ную журналом «Тру­тень». В нём, по­ми­мо об­щих на­сме­шек над гал­ло­ма­на­ми, щё­го­ля­ми и др., есть пря­мые об­ли­че­ния кре­по­ст­нических по­ряд­ков , жад­но­сти и хан­же­ст­ва по­ме­щи­ков, их бес­че­ло­веч­но­го от­но­ше­ния к кре­сть­я­нам. Наи­бо­лее ост­рые ма­те­риа­лы в «Живописце» - «От­ры­вок пу­те­ше­ст­вия в*** И*** Т***», при­пи­сы­вае­мый А.Н. Ра­ди­ще­ву, и «Пись­ма к Фа­ла­лею» Д.И. Фон­ви­зи­на, ав­тор­ст­во ко­то­рых так­же ос­па­ри­ва­ет­ся. В «Живописце» пуб­ли­ко­ва­лись Е.Р. Даш­ко­ва , В.Г. Ру­бан, М.В. Суш­ко­ва и др.

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