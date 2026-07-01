ЖИВОПИСЦЫ РЕАЛЬНОСТИ
ЖИВОПИСЦЫ РЕАЛЬНОСТИ - направление в живописи Франции и Италии конца XVI-XVIII веков.
Термин вошёл в употребление благодаря сочинению Шанфлёри «Живописцы реальности при Людовике XIII. Братья Ленен» (1862); широкое распространение получил после парижской выставки 1934 года (под названием «Живописцы реальности»), организованной искусствоведом Ч. Стерлингом, где были представлены произведения французских художников XVII века (Ж. де Латур, бр. Ленен, Валантен и др.). После выставки 1953 года в Милане «Художники реальности в Ломбардии» понятие распространилось и на живопись Северной Италии конца XVI - начала XVIII века (Б. Манфреди, Д. Фетти, Б. Строцци, И. Лисс, Бамбоччанти, Дж. Черути, А. Карнео, Э. Кейль и др.).
Истоки направления современные исследователи видят в рисунках Леонардо да Винчи, в реалистических тенденциях искусства Венеции и Ломбардии 2-й половины XVI века. Однако решающее влияние на его формирование оказало наследие Караваджо (в котором многие современники находили прежде всего натурализм и непосредственность в передаче реальности), а также живопись протестантских стран, в первую очередь Голландии, где утверждение повседневности как объекта живописи происходило быстрее, чем в других европейских странах. «Живописцы реальности» являются неотъемлемой частью культуры барокко, их искусство противостоит академической и декоративно-иллюзионистической живописи. Если в последних доминировали религиозные, мифологические, исторические темы, а также парадный портрет, то творчество «Живописцев реальности» утверждает в искусстве католических стран так называемые низкие жанры: сцены из жизни солдат, крестьян, торговцев, художников, бродяг (у бр. Ленен стирается грань между сюжетами Священной истории, представленными в стилистике «народного» жанра, и сценами из жизни простых людей, изображёнными с использованием традиционной иконографии религиозных сюжетов). Произведениям «Живописцев реальности» свойственны подчёркнутая характерность типажей, ярко выраженная жанровость композиций, широкое введение в картины бытовых мотивов, элементов натюрморта и реального неидеализированного пейзажа. Благодаря «Живописцам реальности» образы повседневного быта проникают во все жанры и в творчество многих европейских художников.