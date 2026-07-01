ЖИВОПИСЦЫ РЕАЛЬНОСТИ

ЖИВОПИСЦЫ РЕАЛЬНОСТИ - направление в живописи Франции и Италии конца XVI-XVIII веков.

Тер­мин во­шёл в упот­реб­ле­ние бла­го­да­ря со­чи­не­нию Шан­флё­ри «Жи­во­пис­цы ре­аль­но­сти при Лю­до­ви­ке XIII . Бра­тья Ле­нен» (1862); ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чил по­сле па­риж­ской вы­став­ки 1934 года (под названием «Жи­во­пис­цы ре­аль­но­сти»), ор­га­ни­зо­ван­ной ис­кус­ст­во­ве­дом Ч. Стер­лин­гом, где бы­ли пред­став­ле­ны про­из­ве­де­ния французских ху­дож­ни­ков XVII века (Ж. де Ла­тур, бр. Ле­нен, Ва­лан­тен и др.). По­сле вы­став­ки 1953 года в Ми­ла­не «Ху­дож­ни­ки ре­аль­но­сти в Лом­бар­дии» по­ня­тие рас­про­стра­ни­лось и на жи­во­пись Северной Ита­лии конца XVI - начала XVIII века (Б. Ман­фре­ди, Д. Фет­ти, Б. Строц­ци, И. Лисс, Бам­боч­чан­ти, Дж. Че­ру­ти, А. Кар­нео, Э. Кейль и др.).

Ис­то­ки на­прав­ле­ния современные ис­сле­до­ва­те­ли ви­дят в ри­сун­ках Ле­о­нар­до да Вин­чи , в реа­ли­стических тен­ден­ци­ях искусства Ве­не­ции и Лом­бар­дии 2-й половины XVI века. Од­на­ко ре­шаю­щее влия­ние на его фор­ми­ро­ва­ние ока­за­ло на­сле­дие Ка­ра­вад­жо (в ко­то­ром многие со­вре­мен­ни­ки на­хо­ди­ли пре­ж­де все­го на­ту­ра­лизм и не­по­сред­ст­вен­ность в пе­ре­да­че ре­аль­но­сти), а так­же жи­во­пись про­тес­тант­ских стран, в пер­вую оче­редь Гол­лан­дии, где ут­вер­жде­ние по­все­днев­но­сти как объ­ек­та жи­во­пи­си про­ис­хо­ди­ло бы­ст­рее, чем в других европейских стра­нах. «Живописцы реальности» яв­ля­ют­ся не­отъ­ем­ле­мой ча­стью куль­ту­ры ба­рок­ко, их искусство про­ти­во­сто­ит ака­де­ми­че­ской и де­ко­ра­тив­но-ил­лю­зио­ни­стической жи­во­пи­си. Ес­ли в по­след­них до­ми­ни­ро­ва­ли ре­лигиозные, ми­фо­ло­гические, ис­то­рические те­мы, а так­же па­рад­ный порт­рет, то твор­че­ст­во «Живописцев реальности» ут­вер­жда­ет в искусстве ка­то­лических стран так называемые низ­кие жан­ры: сце­ны из жиз­ни сол­дат, кре­сть­ян, тор­гов­цев, ху­дож­ни­ков, бро­дяг (у бр. Ле­нен сти­ра­ет­ся грань ме­ж­ду сю­же­та­ми Свя­щен­ной ис­то­рии, пред­став­лен­ны­ми в сти­ли­сти­ке «на­род­но­го» жан­ра, и сце­на­ми из жиз­ни про­стых лю­дей, изо­бра­жён­ны­ми с ис­поль­зо­ва­ни­ем тра­диционной ико­но­гра­фии ре­лигиозных сю­же­тов). Про­из­ве­де­ни­ям «Живописцев реальности» свой­ст­вен­ны под­чёрк­ну­тая ха­рак­тер­ность ти­па­жей, яр­ко вы­ра­жен­ная жан­ро­вость ком­по­зи­ций, ши­ро­кое вве­де­ние в кар­ти­ны бы­то­вых мо­ти­вов, эле­мен­тов на­тюр­мор­та и ре­аль­но­го не­идеа­ли­зи­ро­ван­но­го пей­за­жа. Бла­го­да­ря «Живописцам реальности» об­ра­зы по­все­днев­но­го бы­та про­ни­ка­ют во все жан­ры и в твор­че­ст­во многих европейских ху­дож­ни­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)