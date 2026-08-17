ЖИВОПИСЬ
Вид изобразительного искусства; включает произведения, выполненные содержащими красочный пигмент материалами (краски, смальта и др.), помещаемыми на какую-либо поверхность.
Ж. организует плоскость (условное двухмерное пространство) с помощью цвета.
Ж. делится на монументальную, станковую и миниатюру; иногда как особые разновидности Ж. выделяются иконопись и театрально-декорационная Ж. (см. Театрально-декорационное искусство). Монументальная Ж. (см. Монументальное искусство) тесно связана с архитектурой, украшает общественные и частные здания – храмы, дворцы, стадионы и т. п. Она может размещаться как снаружи здания (живописный фриз, мозаичные или майоликовые панно на фасаде и т. п.), так и в интерьере (панно, десюдепорт, плафон). Станковая Ж. (см. Станковое искусство), напротив, самодостаточна, изолирована рамой. С декоративно-прикладным иск-вом граничит миниатюра портретная, с графикой – миниатюра книжная.
Ж. разделяется также по техникам. В монументальной Ж. наиболее распространены техники настенной росписи темперой по-сырому (фреска) или по-сухому (альсекко), которые иногда сочетаются; значительно реже используются масляные краски. Наиболее прочная техника монументальной Ж. – мозаика, представляющая собой выкладывание изображения разноцветными камнями или смальтой. В ср.-век. Европе получило развитие изображение из цветных стёкол – витраж, условием восприятия которого является не отражённый, а проникающий свет. Керамич. Ж., применяемая для оформления зданий и изделий декоративно-прикладного искусства цветными глазурями, выполняется красками, выдерживающими обжиг, на керамике; осн. материалами для красок служат окислы металлов. В Древнем Египте была разработана техника восковой живописи (энкаустики), которой широко пользовались др.-греч. мастера (в т. ч. в монументальной Ж.); впоследствии эта техника встречалась редко, однако используется и доныне.
В ранних формах станковой Ж. и в иконописи применялась темпера (см. Темперная живопись), сохранившая свою роль и позднее. Начиная с 15 в. станковая Ж. чаще всего выполняется масляными красками на холсте, натянутом на подрамник (см. Масляная живопись). Основой, кроме холста, может служить дерево, реже металл или стекло. На основу наносится грунт, обеспечивающий прочность сцепления красочного слоя с основой; цвет и тон грунта помогают художнику строить светотеневые и цветовые отношения. Встречается и смешанная техника – сочетание темперы с масляными красками. Так, в эпоху Возрождения подмалёвок нередко выполнялся темперой, а последующие слои – масляными красками; при этом использовались декоративные возможности прочной темперной основы и свойства масляной Ж. – её прозрачность и богатство цветовых нюансов. Работа над картиной заканчивалась лессировкой (нанесением прозрачного слоя масляной краски), а после высыхания, как правило, картина покрывалась лаком, защищающим красочный слой от внешних воздействий. Если классич. техника масляной Ж. многослойна, то в 19–20 вв. художники предпочитали метод алла прима, который позволял закончить произведение в один сеанс. Эта техника прочно утвердилась в работе с натуры над этюдом, на пленэре. В иск-ве 20 в. широкое распространение получила акриловая живопись. К техникам Ж., которые могут являться одновременно и графическими (см. Графика), относятся акварель, гуашь и пастель.
Ж. разделяется по жанрам, которые определяются темой и сюжетом изображения, а также общими признаками построения композиции, соотношением предмета и пространства. Так, в пейзаже господствует открытое пространство, а человек оказывается второстепенным элементом изображения – стаффажем. Замкнутое пространство преобладает в жанре интерьера. В картинах исторического жанра, батального жанра, бытового жанра или анималистического жанра фигура и пространство, как правило, уравновешены; в натюрморте равновесие предмета и пространства смещается в сторону предмета. В портрете центром изображения становится лицо (или фигура) человека, а пространство ему подчинено и служит фоном. В иконописи преобладают не пространственно-предметные отношения, а плоскостные качества изображения, которое несёт символич. и сакральный смысл. Жанры Ж., в свою очередь, подразделяются на множество разновидностей – субжанров (портреты – парадные, камерные, групповые, аллегорические, автопортреты и т. д.; пейзажи – архитектурный пейзаж, ведута, марина, каприччио, разновидности пейзажа в дальневосточной Ж. и т. д.). Начиная с иск-ва Нового времени границы между жанрами нередко стираются (напр., портрет в интерьере, бытовая сцена в пейзаже и т. п.).
Ж. передаёт организованное цветовое впечатление, важнейшими составляющими которого являются рисунок, композиция и колорит. В системе академич. Ж. (в которой процесс создания произведений разработан наиболее детально) художник, прежде чем приступить к картине, часто работает над эскизом (разработка общего решения композиции), иногда – над картоном (разработка всех элементов изображения); для уточнения деталей могут выполняться этюды, подготовит. штудии, наброски. Затем живописец, как правило, выполняет на холсте подготовит. рисунок, иногда сначала углем, карандашом или в другой графич. технике, иногда сразу кистью; рисунок определяет контуры изображения, светотеневые градации, контрасты и нюансы тёмного и светлого. Получается т. н. монохром – светотеневое изображение, выполненное кистью и красками как нижний слой под полихромную живопись; иногда произведение Ж. завершается в монохроме (гризайль) ради образно-смыслового или декоративного эффекта. Далее художник приступает к цветовой разработке картины – он не просто «украшает» её цветом или создаёт более полную иллюзию видимой реальности, но оттачивает, уточняет композицию при помощи цветового пятна, цветового нюанса и контраста, создавая определённую организацию цветовых отношений – колорит. Возникающий в результате характер поверхности красочного слоя – фактура – также является выразит. средством и нередко специально обрабатывается художником.
В 19–20 вв. (прежде всего в Ж. импрессионизма) возникла тенденция к упрощению процесса работы над произведением, которое могло быть выполнено в один сеанс; предварит. этапы выстраивания композиции и рисунка как бы поглощались последней стадией – организацией цветового впечатления. Однако в любой живописной работе всегда присутствуют, хотя иногда в неявном виде, все три составляющие – композиция, рисунок и колорит: так, в Ж. мастеров абстракционизма любое размещение цветовых пятен в пределах формата является композиционным решением; светосила красок, контрасты и нюансы светлого и тёмного, границы пятен, даже если они не обозначены линией, образуют определённый рисунок.
Исторический очерк. В первобытной культуре были открыты два осн. способа изображения – знаковое (солярный знак, спираль, волнистая линия) и близкое натурному впечатлению, жизнеподобное (изображения животных в пещерах палеолита, выполненные цветными глинами двух-трёх оттенков). Иск-во ещё не выделилось в самостоятельный вид деятельности, не было и развитой системы организации изображения (определения его центра и границ), т. е. композиции. Элементы изображения либо выстраивались как орнамент из геометрических фигур и знаков, либо располагались хаотически, наслаиваясь один на другой.
В странах Древнего Востока монументальная Ж. существовала для культовых целей. В Древнем Египте Ж. покрывала внутр. стены гробниц, повествовала об устройстве мира и месте в нём человека. Изображения были условны, близки иероглифу и выстраивались по стенам гробницы и на поверхности саркофага горизонтальными строками, как текст. Строгая канонизация изображений сочеталась с точными жизненными наблюдениями (пейзаж, фигуры зверей и птиц). Гл. выразит. средствами древней Ж. были контурная линия и цветовое пятно, её плоскостность акцентировала гладкую поверхность стены.
Монументальная Ж. достигла высокого развития в крито-микенском иск-ве (фрески Кносского дворца, см. Кносс, Эгейское искусство). Живописцы писали яркими красками в плоскостной, декоративной манере динамичные сцены ритуальных акробатич. игр с быком (связаны с мифом о Минотавре). От др.-греч. Ж. сохранились только лит. описания. Др.-греч. вазопись, а также рим. копии живописных произведений (см. Помпеи) позволяют предполагать, что качество др.-греч. Ж. было очень высоким. В Греции зародилась станковая Ж.; существовала и монументально-декоративная Ж.: греки расписывали красками барельефы, статуи и здания. По описаниям Плиния Старшего и немногим сохранившимся фрагментам можно представить эволюцию др.-греч. Ж. от схематичных архаич. изображений, упрощённого колорита, построенного на сочетаниях 4 красок (чёрной, белой, красной и жёлтой), до картин с более сложной гаммой, воссоздающих иллюзию действительности, что высоко ценилось. У греков уже существовали картины на мифологич. и историч. сюжеты, портреты и натюрморты, бытовой жанр; сохранились имена и характеристики мн. живописцев. Натуралистич. тенденция усилилась в период эллинизма. Пользовались греч. художники темперой и энкаустикой; картины помещались в храмах и пинакотеках (спец. помещениях для размещения Ж.).
Др.-рим. Ж. развилась позднее греческой и во многом следовала ей, но в основе была самобытной. На Апеннинском п-ове ей предшествовала Ж. этрусков, от которой остались росписи погребальных помещений. Характерные черты др.-рим. Ж. – натуралистич. иллюзорность, развитая в ещё большей степени, чем в др.-греч. Ж., а также декоративность. В связи с распространённым культом предков портреты имели особое, сакральное значение; их старались делать без к.-л. идеализации, передавая каждую индивидуальную черту. Сохранились т. н. файюмские портреты, выполненные в Египте, ставшем рим. провинцией в 1 в. до н. э. О др. видах и жанрах др.-рим. Ж. дают представление фрески Помпей – как оригинальные, так и копии с др.-греч. образцов; они показывают мастерство в передаче человеческого тела, построении пространства. Сохранилось также значит. количество римских мозаик, в т. ч. воспроизводящих др.-греч. картины. Римляне широко применяли в Ж. гротески.
В средние века значит. развития достигает монументальная Ж. в странах Передней и Средней Азии, Индии, на Шри-Ланке. Несмотря на запреты и ограничения на изображение человека в мусульм. странах, развивается наполненная жизненными наблюдениями книжная миниатюра в Иране, Индии, Турции. Ж. стран Дальнего Востока (Китая, Кореи, Японии) по технике и материалам (акварель, тушь на бумаге или шёлке) граничит с графикой; характерное для буддизма созерцание природы привело к возникновению особой системы жанров, включающей как виды обширных пространств (горные пейзажи), так и отд. изображения мелких деталей (ветви и листья растений, цветы, птицы и др.).
В ср.-век. Европе осн. сферами приложения Ж., определившимися уже в раннехристианском искусстве, стали система храмовой декорации, иконопись и книжная миниатюра. В этот период выявляются различия в отношении к изображению в Византии и на Западе. В то время как в Византии сформировалось сакральное отношение к образу, выработалась строго иерархическая система монументальной декорации, получила развитие иконопись, в Зап. Европе на первый план выступили аллегорич. и назидат. функции Ж. (как «Библии для неграмотных»), вследствие этого иконопочитание там не получило распространения; превалировали обширные повествоват. многофигурные циклы. Ж. развивалась в рамках синтеза с др. видами искусств, в первую очередь с архитектурой.
В дороманский период вырабатываются принципы иллюстрирования ветхо- и новозаветных сюжетов. В книжной миниатюре, осн. виде Ж. этого времени, соединяются иллюзионизм и аллегоризм позднеантичного иск-ва, визант. спиритуализация форм, абстрактная орнаментальность кельтской и полихромия германской худож. традиций. Окончат. синтез этих разнородных составляющих происходит в романском иск-ве, где широко используется мозаика под влиянием визант. иск-ва. Фреска и книжная миниатюра романского стиля отличаются схематизмом, условностью, плоскостностью.
В Ж. готики появляются натурализм и экспрессия, неизвестные романскому стилю и визант. иск-ву. Продолжается развитие книжной миниатюры; необычайного расцвета достигает иск-во витража. С 13 в. под воздействием визант. икон на Западе (гл. обр. в Италии) складывается алтарная Ж. (см. Алтарный образ), предстающая в окружении др. искусств (в архит. раме, украшенной скульптурной резьбой и позолотой, и т. д.). На севере преобладала форма триптиха, в Италии – полиптиха (Дуччо ди Буонинсенья). В Италии, где готика не имела глубоких корней, 14 в. стал золотым веком фресковой Ж. В многочисл. живописных циклах в церквах и капеллах были намечены пути преодоления условности ср.-век. иск-ва за счёт освоения реальности (см. Чимабуэ, Джотто, П. Каваллини). Ж. утверждается как средство целостной организации архит. пространства.
В течение 15 в. по всей Европе формируется новый изобразит. язык, основанный на обращении к реальности, перспективном построении пространства; расширяется тематич. репертуар Ж. Художники осваивают линейную и воздушную перспективу, анатомию, пишут теоретич. трактаты об иск-ве. Поиски художников нач. 15 в. направлены на преодоление преим. графич. характера ср.-век. цветонесущих материалов, ограничивающих возможности цвета. В Италии традиц. корпус религ. сюжетов дополняется гуманистич. мотивами, почерпнутыми из античных и современных художникам лит. источников (С. Боттичелли, А. Мантенья). Поворотным моментом стало обращение к масляной Ж. в нач. 15 в., открывшее путь для развития колоризма, работы с цветом. Сама техника была известна в Европе и ранее, но её особенности (многослойность, смешиваемость слоёв, полупрозрачные лессировки) были раскрыты Я. ван Эйком. 15 в. в Нидерландах – время расцвета алтарных образов (ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, Х. ван дер Гус, Х. Мемлинг, И. Босх), которые становятся полностью живописными, включая имитацию архит. и скульптурных частей (гризайльная Ж.). Тем самым начался процесс выделения живописи из ср.-век. синтеза искусств и утверждения её самодостаточности.
Из Нидерландов началось распространение новой масляной техники по всей Европе. В Италии художники флорентийской школы (Мазаччо, Фра Анджелико, Фра Филиппо Липпи, П. Уччелло, Доменико Венециано), работая в традиц. техниках фрески и темперы, стремились к усложнению и смешению цветов, что стало возможным при использовании масляных красок. Первым из итал. художников непосредственно обратился к смешанной, темперно-масляной технике Пьеро делла Франческа. Во Флоренции возможности смешанной техники исследовал А. дель Верроккьо. В Италии в течение 15 в. многочастный алтарь сменился т. н. палой – алтарной картиной в ренессансной раме, с единым внутр. пространством, которая предвосхищала появление станковой картины. Во Флоренции Раннего Возрождения доминирующими видами иск-ва были архитектура и скульптура, их влияние сказывалось на Ж. Венецианская школа оказалась наиболее восприимчивой к новой технике – масляной Ж.; обращение к ней связано с пребыванием в Венеции Антонелло да Мессины; её развитие нашло выражение в алтарных образах Джованни Беллини (см. Беллини, семья) и его последователей, Джорджоне, Тициана и др. В Венеции был осуществлён и переход от дерев. основы Ж. к холсту.
К нач. 16 в. масляная Ж. стала общеупотребительной техникой. Алтарь как живописный ансамбль сохраняется, но вытесняется станковой картиной. По обе стороны от Альп шли процессы развития разл. жанров Ж., разработки её новых изобразит. и выразит. возможностей. Крупнейшим худож. центром оставалась Венеция (Тициан, П. Веронезе, Я. Тинторетто). Другим центром становится папский Рим, где особая роль отводилась монументальному иск-ву. Росписи, созданные в Ватикане Рафаэлем и Микеланджело, так же как и многочисл. нововведения Леонардо да Винчи, оказываются в центре внимания итал. художников и делаются объектом повсеместного подражания. Иск-во этих мастеров становится эталонным для первых академий Ж., появившихся в Италии в 16 в.; в них складывается система ценностей и представлений о живописном процессе и его преподавании, которая в последующие столетия станет общеевропейской. У художников маньеризма (Я. Понтормо, А. Бронзино, Ф. Пармиджанино и др.) появляется остросубъективная трактовка худож. образа, но ренессансная острота природных наблюдений сохраняется в их портретном иск-ве. В это время итал. влияние начинает распространяться и в др. европ. странах, его испытывают на себе франц., нем. и отчасти нидерл. школы живописи. Восприятие отд. элементов итал. живописи обогащает индивидуальность выдающихся сев. мастеров 16 в. – Л. Кранаха Старшего, М. Грюневальда, А. Альтдорфера и др. художников дунайской школы, А. Дюрера, П. Брейгеля Старшего.
17 в. – время расцвета станковой Ж. в европ. иск-ве. Одним из её реформаторов в кон. 16 в. был Караваджо; караваджизм стал интернациональным движением, проникающим в разл. школы (Ж. де Латур во Франции, Х. де Рибера в Испании и др.). Др. путь развития европ. Ж. наметился в творчестве бр. Карраччи, основателей болонской АХ и академизма; на его основе складывается классицизм Н. Пуссена и К. Лоррена. Альтернативой классицизму стала Ж. барокко в Италии и Испании; бурная динамика барокко присуща и произведениям мастеров фламандской школы (П. П. Рубенс и др.); элементы этого стиля присутствуют в Ж. франц. художников 17 в. Барочные монументальные плафонные росписи и алтарные картины особенно распространились в католич. храмах Италии, Австрии и Юж. Германии; в них проявилось умение организовать в единое целое большое количество фигур (Дж. Б. Тьеполо, Ф. А. Маульберч, бр. Азам). На грани маньеризма и барокко работал Эль Греко, ярко выразивший экзальтированную исп. религиозность 16 – нач. 17 вв.
В 17–18 вв. в рамках барокко проявлялись реалистич. тенденции. В голл. Ж. 17 в. сложилась разветвлённая система жанров и субжанров Ж. (пейзажи, натюрморты, бытовой жанр). Утончённая «светопись» отличает произведения Я. Вермера, Г. Терборха, Г. Метсю, А. ван Остаде. Виртуозная работа с освещением, фантастич. превращение света из падающего извне в излучение изнутри отличают живопись Рембрандта. Гарлемский портретист Ф. Халс своим темпераментным письмом и артистизмом, кажущейся незавершённостью предвосхитил пленэрную живопись 19 в. Севильский живописец 17 в. Ф. Сурбаран пишет по заказам монастырей аскетичные религ. картины в традициях караваджизма. В этих же традициях работал молодой Д. Веласкес, автор бодегонес, впоследствии создавший мн. парадные и камерные портреты исп. королей, инфант, вельмож, а также многофигурные полотна на историч. и мифологич. сюжеты.
В 18 в. динамика, криволинейные формы барокко сохраняются в стиле рококо; этот светский стиль отличается изысканной живописностью: «галантные празднества» А. Ватто, картины Ф. Буше и Ж. О. Фрагонара олицетворяют гедонистич. аспект культуры Просвещения. Другая её тенденция – рационалистич. морализирование – выражена в назидат. сценах Ж. Б. Грёза, в сатирич. картинах англичанина У. Хогарта. Нового расцвета достигает иск-во портрета (парадного и камерного) – в творчестве Т. Гейнсборо, Дж. Рейнолдса и др. В эту же эпоху в Великобритании, Дании и России открываются АХ по образцу итал. и франц. академий, отлаживается система проф. подготовки художников. Во Франции складывается система регулярных выставок – Салонов, зарождается худож. критика (Д. Дидро).
Ж. классицизма кон. 18 – нач. 19 вв. свойственны гражданств. пафос, античные аллюзии, позднее (в эпоху ампира) также эффектная парадность (полотна Ж. Л. Давида, Ж. О. Д. Энгра). В 1-й трети 19 в. в Ж. европ. художников доминировал романтизм (Т. Жерико, Э. Делакруа, Ф. О. Рунге, К. Д. Фридрих, У. Тёрнер). С романтизмом связаны и ретроспективные течения (назарейцы в Германии, прерафаэлиты в Великобритании), ориентировавшиеся на Ж. 15 в. и стремившиеся вернуть иск-ву утраченную религиозность, чистоту «примитива», символич. подтекст. Ж. бидермайера, опоэтизировавшая обыденную жизнь, обращена к действительности (Ф. Вальдмюллер, К. Шпицвег и др.). Сочетание романтич. и натуралистич. тенденций характеризует позднеакадемич. и салонную Ж. 19 в. (Ф. фон Ленбах в Германии, Х. Макарт в Австрии, Я. Матейко в Польше, П. Деларош и Ф. В. Бугро во Франции, Л. Альма-Тадема в Великобритании и др.).
Освобождение от академич. схем, разработка колорита способствовали непосредств. обращению художников к натуре. Работой над пейзажем на пленэре одними из первых занялись художники барбизонской школы (Т. Руссо, Ш. Ф. Добиньи и др.); им были близки Ж. Ф. Милле, посвятивший своё творчество крестьянской теме, и К. Коро, утончённый колорист, который через нюансы состояния природы выражал внутр. мир человека. Большого развития реализм и натурализм достигли в иск-ве Франции (Г. Курбе, ранний Э. Мане), Германии (В. Лейбль, М. Либерман, А. фон Менцель) и Италии (см. Веризм). Открытия натурализма развивали франц. импрессионисты (Э. Дега, К. Моне, К. Писсарро, А. Сислей), стремившиеся зафиксировать субъективное впечатление от видимой действительности: работая на пленэре, они высветлили красочную гамму, научились передавать мимолётные состояния световоздушной среды. Чтобы написать мерцание света и воздуха, в котором растворяются контуры предметов, они дробили локальные пятна на множество оттенков цвета, писали раздельными мазками, добиваясь единства и выразительности колорита. Эти приёмы к кон. 19 в. у одних художников превратились в рациональную систему анализа цвета и точечного письма (дивизионизм, пуантилизм), а у других привели к новой декоративности, усилению цветового звучания вопреки натурному впечатлению (мастера группы «наби» – П. Боннар, Э. Вюйар, М. Дени и др.). Художники постимпрессионизма, восприняв достижения предшественников в области колорита, не остановились на них, а попытались вернуть иск-ву то, что было утрачено пленэрной живописью: В. Ван Гог – эмоциональный пафос, П. Гоген – декоративность и символизм, П. Сезанн – композиционную структурность, А. де Тулуз-Лотрек – субъективную интерпретацию реальности.
Рубеж 19–20 вв. отмечен возникновением стиля модерн – неоромантич. попыткой Ж. преодолеть натурализм, эклектику и позитивизм совр. культуры. В новом синтезе искусств художники и архитекторы, эстетизируя предметный мир, сделали главным принцип единства стиля, при котором картина превращалась в декоративное панно, часть убранства; станковая Ж. и прикладное иск-во соединялись с архитектурой в единое целое на содержательной основе символизма (Г. Климт, Э. Мунк, А. Муха, Ф. фон Штук и др.). В модерне присутствует и неоклассич. тенденция, развившаяся уже в 20 в.
Нач. 20 в. отмечено революцией в иск-ве – появлением авангардизма. Декоративные открытия постимпрессионизма развивал фовизм, представители которого (К. Ван Донген, М. де Вламинк, А. Дерен, А. Марке, А. Матисс, Ж. Руо и др.) писали широкими пятнами открытого цвета, добиваясь активного декоративного звучания полотен, упрощая рисунок и подчёркивая плоскостность картины, ритмич. выразительность композиции. Кубизм развивал др. тенденцию постимпрессионизма, наметившуюся в творчестве П. Сезанна, – построение ритмически активной композиц. структуры за счёт деформации предметов. Кубисты (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис и др.) упрощают или разлагают предмет, заостряют его грани с целью подчеркнуть предметность самой картинной плоскости; прикрепляют на поверхность картины разл. предметы, обрабатывают её песком, акцентируя «вещность» самой картины. Итал. футуризм (Дж. Балла, У. Боччони, К. Карра, Дж. Северини и др.) добавил к открытиям кубистов тему движения, передавая динамику совр. жизни, интерпретируя урбанистич. и индустриальные мотивы. Абстракционизм в Ж. (В. В. Кандинский, Ф. Купка, П. Мондриан, Р. Делоне, С. Делоне-Терк) стремился заменить изображение системой чисто формальных элементов (линия, плоскость, цветовое пятно). Представители австро-нем. экспрессионизма (М. Бекманн, О. Дикс, Л. Э. Кирхнер, О. Кокошка, Э. Нольде, М. Пехштейн, К. Шмидт-Ротлуф и др.) путём деформации изображения достигали не формальных, а содержательных целей, выражения душевных переживаний – страдания, экзальтации, ужаса. Мастера «новой вещественности» (Г. Грос, О. Дикс и др.), почти фотографически точно воспроизводя натуру, в то же время передавали ощущение нереального, жуткого, бесчеловечного мира. Сходные устремления обнаруживаются у художников метафизической живописи в Италии на рубеже 1910–20-х гг. (Дж. Де Кирико, Дж. Моранди и др.) – отказавшись от динамики футуризма, они стремились представить людей как статичные манекены, пространство – как безжизненную пустоту, растения – как муляжи. Ощущения фантастичности образов посредством их неестественных сочетаний добивались художники сюрреализма (С. Дали, П. Дельво, Р. Магрит, Х. Миро, И. Танги, М. Эрнст).
После 2-й мировой войны в Ж. США развиваются новые авангардистские течения, впоследствии перенесённые и на европ. почву: абстрактный экспрессионизм (Дж. Поллок, А. Горки и др.), фиксирующий подсознательные импульсы в виде беспорядочно нанесённых на холст цветовых пятен; поп-арт (Э. Уорхол, Р. Раушенберг), перефразирующий образы массовой культуры (рекламы, комикса и др.). Художники 1960–70-х гг. вернулись к изобразительности, имитируя фотографию или слайд (гиперреализм), что придавало особую отчуждённость изображению. Авангардистские течения 1-й пол. 20 в. продолжают оказывать влияние на Ж. последующих десятилетий (элементы экспрессионизма в творчестве Ф. Бэкона и т. п.). Ж. постмодернизма, на первый взгляд обращённая к классич. традиции, на самом деле представляет собой эклектич. игру, нарочитое, подчёркнуто контрастное соединение авангардных течений и совр. технологий с внешними приёмами и стилями иск-ва прошлого (картины С. Киа, Ф. Клементе, К. М. Марини, М. Паладино, Ч. Саймондса и др.).
В России Ж. до 17 в. развивалась преим. в границах религ. искусства. Др.-рус. Ж. преемственна византийской; памятники изобразит. иск-ва Древней Руси, созданные визант. мастерами, стали образцом живописного оформления храма, основой иконописного канона, приёмов изображения, технологии Ж. (мозаики и фрески Софийского собора в Киеве, 11 в.). На протяжении 12–14 вв. складываются новгородская школа, псковская школа, владимиро-суздальская школа и др. школы иконописи. В 15 в. др.-рус. Ж. достигла расцвета в творчестве Феофана Грека, Андрея Рублёва, Даниила Чёрного и др. На Руси сложилась особая форма бытования иконы – иконостас: алтарная перегородка стала местом расположения в строгом порядке нескольких рядов (чинов) икон. В дальнейшем др.-рус. Ж. развивалась в сторону большей декоративности (Дионисий и его сыновья), миниатюрности (строгановская школа) и насыщения бытовыми подробностями (ярославская школа 17 в.). В 17 в. тяготение к овладению перспективой, объёмными построениями у придворных моск. мастеров Оружейной палаты (С. Ф. Ушаков, И. Владимиров) привело к разрушению канонич. композиции, утрате чистоты и насыщенности цвета, ясной ритмич. организации произведения. В 17 в. на Руси начинается становление светской Ж. (декоративные росписи в палатах), получает распространение парсуна – переходная форма между иконой и портретом.
С Петровской эпохи рус. Ж. входит в общеевропейское русло развития иск-ва; на протяжении 18 в. в С.-Петербурге работают мн. европ. мастера. С нач. 18 в. рус. художники учились в Европе за казённый счёт (петровские пенсионеры И. Н. Никитин и А. М. Матвеев). Камерный и парадный портрет, наряду с культовой и декоративной живописью, получил дальнейшее развитие в иск-ве сер. 18 в. в творчестве И. П. Аргунова (см. Аргуновы), А. П. Антропова, И. Я. Вишнякова. С учреждением АХ в С.-Петербурге в 1757 (см. Российская академия художеств) на основе эстетич. программы классицизма развивается система жанров Ж., представленная в классах: историческом, «домашних сцен» (бытовом), портретном, перспективном (пейзаж), анималистическом. Иностр. профессоров уже в 18 в. сменяют отечественные. Портреты этой эпохи отличаются тонким проникновением в душевный мир персонажа, таинственностью и обаянием (Ф. С. Рокотов, К. Л. И. Христинек). В творчестве Д. Г. Левицкого оформился парадный классицистич. портрет, а на рубеже 18–19 вв. у В. Л. Боровиковского – предромантический и сентиментальный. Значит. развитие в 18 – 1-й пол. 19 вв. получила портретная миниатюра. Вне АХ развивались бытовой жанр (М. Шибанов) и натюрморт («обманки» Г. Н. Теплова). В период александровского классицизма (ампира) историч. живописцы писали картины героич. содержания на темы отеч. истории, композиционным построением уподобленные античному рельефу (А. И. Иванов, В. К. Шебуев). В портретном иск-ве наметился поворот к романтизму и бидермайеру (А. Г. Варнек, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин). Классицистич. ведуты Ф. Я. Алексеева и «идеальные пейзажи» Ф. М. Матвеева сменились натурными этюдами Сильвестра Ф. Щедрина, романтич. маринами М. Н. Воробьёва и его школы (И. К. Айвазовский, Л. Ф. Лагорио).
Во 2-й трети 19 в. наступил расцвет академич. школы. Создавались грандиозные полотна историч. жанра, в которых сочетались черты классицизма и романтизма (К. П. Брюллов, Ф. А. Бруни, А. А. Иванов). А. Г. Венецианов писал с натуры «крестьянские жанры», обучал живописи учеников (см. Венециановцы); некоторые из них испытали также влияние Брюллова. Советами Брюллова пользовался и П. А. Федотов, в бытовом жанре представивший современность как в сатирическом, так и трагическом аспектах. Выпускники 1863, покинувшие петерб. АХ в знак протеста против навязывания заданной темы, образовали Артель художников, которая стала прообразом созданного в 1870 Товарищества передвижных художественных выставок. Главой «бунта 14-ти» и инициатором создания Артели и Товарищества был И. Н. Крамской. Ученики С. К. Зарянко составили моск. ядро передвижников (В. Е. Маковский, В. Г. Перов, И. М. Прянишников). Творчеству передвижников противостояла позднеакадемич. и салонная живопись, в гедонистич. синтезе объединившая натуралистич. и романтич. тенденции академизма (Г. И. Семирадский и др.). После господства критического реализма в 1860–1870-е гг. (Г. Г. Мясоедов, И. Е. Репин), начиная с 1880–90-х гг. художники обращают внимание не только на страдания народа, но и на его красоту и силу (В. И. Суриков), по-новому трактуют сюжеты из прошлого (Репин, Суриков, В. М. Васнецов). Религ. сюжеты в станковой Ж. 2-й пол. 19 в. тесно связаны с произведениями церковной монументально-декоративной Ж. (М. В. Нестеров, Суриков, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге и др.). Реформатором батального жанра стал В. В. Верещагин. Натуралистич. черты проявились в творчестве пейзажиста И. И. Шишкина, черты неоромантизма – в работах А. И. Куинджи и его школы (К. Ф. Богаевский, Н. К. Рерих). Основоположниками лирич. пейзажа были Ф. А. Васильев, А. К. Саврасов, В. Д. Поленов; художники следующего поколения – И. И. Левитан, К. А. Коровин и В. Н. Бакшеев выработали близкую импрессионизму этюдную манеру письма. На рубеже 19–20 вв. отмечалось развитие пленэрной Ж., многие её мастера с 1903 состояли в Союзе русских художников.
Значит. влияние на развитие рус. Ж. рубежа 19–20 вв. оказал П. П. Чистяков, преподававший аналитич. метод рисунка. Его ученики М. А. Врубель и В. А. Серов в позднем творчестве превратили чистяковскую аналитику в тяготеющий к декоративной обобщённости стиль; значителен опыт работы Врубеля и как художника-монументалиста. Стиль модерн, неоромантич. и неоклассич. тенденции, интерес к культуре прошлого объединяют художников «Мира искусства» (Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, А. Я. Головин, М. В. Добужинский, К. А. Сомов и др.), с которыми связаны успехи рус. театрально-декорационной Ж. Эстетизмом отмечены также произведения художников «Голубой розы», близкого им В. Э. Борисова-Мусатова, автора элегических «гобеленных» картин. Ретроспективная тенденция «мирискусников» разовьётся в неоклассицизм школы Д. Н. Кардовского (В. И. Шухаев, А. Е. Яковлев).
Сезаннизм, ставший в нач. 20 в. интернациональным течением, охватил и рус. Ж. Основатели общества «Бубновый валет» И. И. Машков и П. П. Кончаловский пытались объединить сезаннизм с лубком и вывесочной Ж., обнажив пластич. возможности Ж. путём декоративной примитивизации. Примитивизм стал основой творчества лидеров «Ослиного хвоста» – Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионова. В 20 в. рус. художники оказались радикальнее зап.-европ. коллег в своих открытиях: мастера аналитического искусства (во главе с П. Н. Филоновым) используют принципы «органического роста» худож. формы и «сделанности» картин, стремясь к созданию целостной картины мира; В. В. Кандинский и К. С. Малевич полностью отказываются от изображения видимой действительности, строя свои картины как сочетания вихревых линий и пятен, с эмоционально-символич. подтекстом (абстракционизм), или как рассудочно-выверенные комбинации плоских геометрич. фигур на белом поле формата (супрематизм).
В период 1917–32 складывается множество худож. группировок: одни претендуют на революц. новизну формы (Общество художников-станковистов, «Октябрь», Российская ассоциация пролетарских художников и др.), другие, довольствуясь новизной только в сюжете, в стилистике придерживаются традиций передвижников (Ассоциация художников революционной России), третьи заботятся о сохранении достигнутого худож. уровня («Четыре искусства»). Члены «Маковца», а также К. С. Петров-Водкин и В. А. Фаворский, развивавшие классич. традиции в новых условиях, стали представителями неоидеализма в отеч. станковой и монументальной живописи.
В предвоенное десятилетие формируется социалистический реализм. Высшее место в системе жанров заняли портреты вождей, историко-революц. картины, портреты героев войны и труда, «тематические» полотна. В пейзаже акцентировались приметы нового времени: пром. сооружения, ж.-д. пути, мосты и т. п. Вершины Ж. этого времени находятся, однако, вне официоза – это полотна М. В. Нестерова и П. Д. Корина на темы православной Руси, духовной жизни интеллигенции; работы А. А. Пластова, посвящённые совр. деревне, также творчество В. Н. Яковлева и др. 1940-е гг. привнесли в сов. Ж. тему Вел. Отеч. войны, страдания и подвига народа (А. А. Дейнека, С. В. Герасимов, Кукрыниксы), вернули в пейзаж проникновенную красоту родной природы (Н. М. Ромадин). В послевоенное десятилетие складываются значит. региональные школы Ж. в союзных и автономных республиках, областных центрах.
С сер. 1950-х гг. возникло иск-во андерграунда, наиболее оригинальным течением которого стал соц-арт, а в офиц. иск-ве – утверждение сурового стиля, т. е. плакатного упрощения языка Ж. (В. И. Иванов, Г. М. Коржев, П. Ф. Никонов, П. П. Оссовский, Т. Салахов и др.). В. Е. Попков от сурового стиля эволюционировал к более сложным живописно-пластическим и смысловым решениям; Д. Д. Жилинский и О. П. Филатчев в 1970–80-е гг. пришли к ретроспективизму. Ориентация на «старых мастеров» вкупе с беспроблемным содержанием в 1970–80-е гг. породила в Ж. своего рода новый бидермайер; подражательной оказалась и запоздалая мода на гиперреализм. Осн. тенденции постсоветской Ж. связаны с коммерциализацией всех видов и жанров иск-ва. Происходит оживление салонной Ж., прежде всего портрета (А. М. Шилов), возрождение позднеакадемич. историч. Ж., портрета и иконописи (И. С. Глазунов и его школа), салонизация андерграунда и сближение его с китчем («Митьки», М. М. Шемякин). Для стилистики отеч. Ж. кон. 20 – нач. 21 вв. в целом характерен широкий диапазон, простирающийся от постмодернизма до традиционализма, от академизма до ар брют и применения цифровых технологий. Границы не только жанров, но и Ж. как вида иск-ва стираются в театрализованном пространстве совр. выставки.
Дополнительная литература:
Бенуа А. Н. История живописи всех времен и народов. СПб., 1912–1917. Т. 1–4. СПб., 2002–2004;
Виннер А. В. Материалы масляной живописи. М., 1950;
Eastlake C. L. Methods and materials of painting of the great schools and masters. L.; N. Y., 1960. Vol. 1–2;
Дмитриева Н. А. Изображение и слово. М., 1962;
Лазарев В. Н. Старые итальянские мастера. М., 1972; он же. Старые европейские мастера. М., 1974;
Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974;
Волков Н. Н. Композиция в живописи. М., 1977; он же. Цвет в живописи. 2-е изд. М., 1984;
Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи. М., 1980;
Технология, исследование и хранение произведений станковой и настенной живописи / Под ред. Ю. И. Гренберга. М., 1987;
Одноралов Н. В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве. М., 1988;
Stephenson J. The materials and techniques of painting. L., 1989.
Иллюстрации:
Живопись. «Рождество Христово». Иллюстрация (миниатюра) из «Роскошного часослова герцога Беррийского». 1412–16. Национальная библиотека (Париж). Архив БРЭ;
«Мост в Удзи». Роспись ширмы. Японский мастер 17 в. Музей изящных искусств (Бостон). Архив БРЭ;
«Юный принц на коне». Роспись дворца Хашт-Бехешт в Исфахане (Иран). Фреска. Кон. 17 в. Архив БРЭ;
«Тайная вечеря». Витраж собора Нотр-Дам в Шартре. 1145-55. Архив БРЭ;
Эль Греко. «Вид Толедо в грозу». Масло. 1610–14. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). Архив БРЭ;
Э. Мане. «Бар в Фоли-Бержер». Масло. 1882. Институт Курто (Лондон). Архив БРЭ;
Наскальная живопись «Грота быков» в пещерах Ласко (департамент Дордонь, Франция). 15 – 12-е тыс. до н. э. Архив БРЭ;
«Певицы и танцовщицы». Роспись гробницы в Фивах (Египет). 1420–1375 до н. э. Британский музей (Лондон). Архив БРЭ;
«Церемониальное чтение». Фреска «Виллы Мистерий» близ Помпей. Ок. 60 до н. э. Архив БРЭ;
«Нарцисс и Эхо». Мозаика из Антиохии. 3 в. н. э. Археологический музей (Антакья, Турция). Архив БРЭ;
«Любовная пара». Роспись пещерыв Аджанте (Западная Индия). 6 в. н. э. Архив БРЭ;
Лю Соньян. «Осенью читал я у окна книгу странствий "Йицзин"». Роспись веера. Тушь, шёлк. 2-я пол. 12 – 1-я четв. 13 вв. Музей провинции Ляонин (Шэньян). Архив БРЭ;
«Император Константин предлагает папе Сильвестру I императорскую тиару» и «Папа Сильвестр I въезжает в Рим в сопровождении императора Константина». Фрески оратории Сан-Сильвестро в монастыре Санти-Куаттро-Коронати в Риме. 1246–47. Архив БРЭ;
Рогир ван дер Вейден. «Снятие с креста». Масло. 1442. Прадо (Мадрид). Архив БРЭ;
Дж. Б. Тьеполо. «Апофеоз испанского королевского дома». Фрагмент фрески Королевского дворца в Мадриде. 1764–66. Архив БРЭ;
Рафаэль. Портрет папы Льва Х с кардиналами Джулио де'Медичи и Луиджи де'Росси. 1518-19. Галерея Уффици (Флоренция). Архив БРЭ;
Рембрандт. «Возвращение блудного сына». Масло. Ок. 1665. Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ;
У. Тёрнер. «Покой. Погребение в море». Масло. 1842. Галерея Тейт (Лондон). Архив БРЭ;
П. Пикассо. «Натюрморт с античной головой и палитрой». Масло. 1925. Центр искусств королевы Софии (Мадрид). Архив БРЭ;
Феофан Грек. Роспись купола церкви Спаса Преображения на Ильине в Великом Новгороде. Фреска. 1378. Архив БРЭ;
«Иоанн Предтеча». Икона из деисусного чина. Темпера. 1-я пол. 15 в. Тверская школа. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ;
В. А. Серов. Портрет княгини О. К. Орловой. Масло. 1911. Русский музей (С.-Петербург). Архив БРЭ.
Авторы статьи: А. М. Муратов, О. А. Назарова (средние века и Возрождение).