ЖИВОКИНИ ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ

ЖИВОКИНИ ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ - российский актер.

Сын Джио­ва­ки­но дел­ла Мом­ма, вы­ход­ца из Ита­лии, вла­дель­ца ма­ка­рон­ной фаб­ри­ки. С 1817 года учил­ся в Московском те­ат­раль­ном училище. В 1824 году де­бю­ти­ро­вал на сце­не Ма­ло­го те­ат­ра (Дуб­ри­дор - «Глу­хой, или Пол­ный трак­тир» Де­фор­жа). В 1825 году, по окон­ча­нии учи­ли­ща, за­чис­лен в труп­пу Ма­ло­го те­ат­ра. Вско­ре вы­де­лил­ся как ко­мик. Соз­дал яр­ко ин­ди­ви­ду­аль­ную сце­ническую мас­ку, по­сто­ян­ный об­раз, пе­ре­хо­див­ший поч­ти без из­ме­не­ний из ро­ли в роль. Иг­ра Живокини от­ли­ча­лась ес­те­ст­вен­но­стью и про­сто­той, это род­ни­ло его искусство с твор­че­ст­вом М.С. Щеп­ки­на, чьим парт­нё­ром Живокини ос­та­вал­ся на про­тя­же­нии че­ты­рёх де­ся­ти­ле­тий. Вме­сте с тем, вос­кре­шая тра­ди­ции ско­мо­рохов и ис­поль­зуя приё­мы ба­ла­ган­ных пред­став­ле­ний, Живокини сме­ло при­бе­гал к буф­фона­де, лег­ко им­про­ви­зи­ро­вал, об­ра­щал не­по­сред­ст­вен­но к пуб­ли­ке свои экс­пром­ты, ост­ро­ты и «от­се­бя­ти­ны», по­лу­чав­шие по­рой от­кры­тую са­ти­рическую на­прав­лен­ность; во­де­виль­ные ку­пле­ты пре­вра­щал, как пра­ви­ло, в са­мо­сто­ятельный встав­ной но­мер. Живокини на­зы­ва­ли «свет­лым ко­ми­ком». В во­де­ви­лях он поль­зо­вал­ся три­ум­фаль­ным ус­пе­хом (Жо­ви­аль - «Стряп­чий под сто­лом» М. Тео­ло­на и А. Шо­ка­ра в пе­ре­дел­ке Д.Т. Лен­ско­го; Мор­да­шев - «Аз и Ферт» в пе­ре­дел­ке П.С. Фё­до­рова; Си­нич­кин - в пе­ре­де­лан­ном Лен­ским с французского языка спе­ци­аль­но для Живокини во­де­ви­ле «Лев Гу­рыч Си­нич­кин, или Про­вин­ци­аль­ная де­бю­тант­ка»). Сре­ди других ро­лей: Коч­ка­рёв, Под­ко­ле­син («Же­нить­ба» Н.В. Го­го­ля ), Риз­по­ло­жен­ский, Гра­до­бо­ев («Свои лю­ди - со­чтём­ся», «Го­ря­чее серд­це» А.Н. Ост­ров­ско­го), Ар­ган («Мни­мый боль­ной» Моль­е­ра), Гру­мио («Ук­ро­ще­ние строп­ти­вой» У. Шек­спи­ра). С 1860-х годов вы­сту­пал так­же в опе­рет­тах. Пре­по­да­вал в Московском те­ат­раль­ном училище. Бле­стя­ще вла­дея шпа­гой, Живокини да­вал ча­ст­ные уро­ки фех­то­ва­ния; сре­ди его уче­ни­ков - Н.П. Ога­рёв.

Ар­ти­ста­ми так­же бы­ли: Дмит­рий Ва­силь­е­вич Жи­во­ки­ни [15(27).05.1829, по другим све­де­ни­ям, 1826-08(20).01.1890], сын В.И. Жи­во­ки­ни. С 1848 года до кон­ца жиз­ни слу­жил в Ма­лом те­ат­ре; иг­рал ко­мические (пре­имущественно вто­рые) ро­ли; Алек­сан­д­ра Ва­силь­ев­на Жи­во­ки­ни (уро­ж­дён­ная Пет­ро­ва) [1840-10(22).01.1885], же­на Д.В. Жи­во­ки­ни. Ра­бо­та­ла в Ма­лом те­ат­ре (1857-1878), ис­пол­ня­ла пре­им. вто­рые ро­ли в во­де­ви­лях. Их дочь - На­де­ж­да Дмит­ри­ев­на Жи­во­ки­ни-Мард­жа­но­ва [29.08(10.09).1876 - ?]. Же­на К.А. Мард­жа­ни­шви­ли. На сце­не с 1896 года.

Иллюстрации:

В.И. Жи­во­ки­ни – Жо­ви­аль («Стряп­чий под сто­лом» М. Тео­ло­на и А. Шо­ка­ра). Архив БРЭ.