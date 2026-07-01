ЖИВОКИНИ ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ
ЖИВОКИНИ ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ - российский актер.
Сын Джиовакино делла Момма, выходца из Италии, владельца макаронной фабрики. С 1817 года учился в Московском театральном училище. В 1824 году дебютировал на сцене Малого театра (Дубридор - «Глухой, или Полный трактир» Дефоржа). В 1825 году, по окончании училища, зачислен в труппу Малого театра. Вскоре выделился как комик. Создал ярко индивидуальную сценическую маску, постоянный образ, переходивший почти без изменений из роли в роль. Игра Живокини отличалась естественностью и простотой, это роднило его искусство с творчеством М.С. Щепкина, чьим партнёром Живокини оставался на протяжении четырёх десятилетий. Вместе с тем, воскрешая традиции скоморохов и используя приёмы балаганных представлений, Живокини смело прибегал к буффонаде, легко импровизировал, обращал непосредственно к публике свои экспромты, остроты и «отсебятины», получавшие порой открытую сатирическую направленность; водевильные куплеты превращал, как правило, в самостоятельный вставной номер. Живокини называли «светлым комиком». В водевилях он пользовался триумфальным успехом (Жовиаль - «Стряпчий под столом» М. Теолона и А. Шокара в переделке Д.Т. Ленского; Мордашев - «Аз и Ферт» в переделке П.С. Фёдорова; Синичкин - в переделанном Ленским с французского языка специально для Живокини водевиле «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка»). Среди других ролей: Кочкарёв, Подколесин («Женитьба» Н.В. Гоголя), Ризположенский, Градобоев («Свои люди - сочтёмся», «Горячее сердце» А.Н. Островского), Арган («Мнимый больной» Мольера), Грумио («Укрощение строптивой» У. Шекспира). С 1860-х годов выступал также в опереттах. Преподавал в Московском театральном училище. Блестяще владея шпагой, Живокини давал частные уроки фехтования; среди его учеников - Н.П. Огарёв.
Артистами также были: Дмитрий Васильевич Живокини [15(27).05.1829, по другим сведениям, 1826-08(20).01.1890], сын В.И. Живокини. С 1848 года до конца жизни служил в Малом театре; играл комические (преимущественно вторые) роли; Александра Васильевна Живокини (урождённая Петрова) [1840-10(22).01.1885], жена Д.В. Живокини. Работала в Малом театре (1857-1878), исполняла преим. вторые роли в водевилях. Их дочь - Надежда Дмитриевна Живокини-Марджанова [29.08(10.09).1876 - ?]. Жена К.А. Марджанишвили. На сцене с 1896 года.
Иллюстрации:
В.И. Живокини – Жовиаль («Стряпчий под столом» М. Теолона и А. Шокара). Архив БРЭ.