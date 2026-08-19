ЖИВОИНОВИЧ МИРЬЯНА

ЖИВОИНОВИЧ МИРЬЯНА - сербский историк-византолог, автор многочисленных работ по истории сербско-византийских отношений.

И Святой Горы Афон. После окончания гимназии в Дубровнике в 1956-1960 годы училась на философском факультете Белградского университета. С конца 1960 года ассистент Византологического института Сербской академии наук и искусств (САНУ).

В 1966-1967 годы стажировалась в Афинах. Защитила докторскую диссертацию «Святогорские кельи и башни в средние века» (1970 год). В 1985-1986 годы разрабатывала тему «Торговля средневековых монастырей» в центре византийских исследований Дамбартон-Окс (The Trade of Mouth Athos Monasteries // ЗРВИ. 1991. Књ. 29/30. С. 101-161). С 1987 по 1991 годы в Центре византийкой истории при Коллеж де Франс (Париж) изучала греческие акты монастыря Хиландар. Принимала участие в серийном издании актов Афона, возглавила коллектив составителей 2-го и 3-го томов (Archives de l'Athos XX. P., 1998. Vol. 1-3). В настоящее время научный советник Византологического института, член-корреспондент САНУ (2006).

Центральное место в исследованиях М. Живоинович занимает изучение и публикация средневек. источников по истории Св. Горы и особенно сербские монастыря Хиландар. Благодаря умелому сопоставлению сведений греческих и славянских документальных (грамоты, описи монастырского имущества, типики и др.) и нарративных ( жития , сказания, лит. аренги) источников М. Живоинович удалось охарактеризовать имущественное и экономическое положение как Св. Горы в целом, так и отдельных афонских монастырей в XII-XIV веках.

На основании комплексного изучения греческих и сербских источников М. Живоинович издала монографию, в которой осветила историю Хиландара с момента основания монастыря до начала правления царя Стефана Душана (Историjа Хиландара. 1: Од оснивања ман-ра 1198. до 1335. г. Београд, 1998).