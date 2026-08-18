ЖИВОИНОВИЧ ДРАГОЛЮБ

ЖИВОИНОВИЧ ДРАГОЛЮБ - историк, биограф сербского короля Петра I Карагеоргиевича.

Окончил гимназию в Белграде (1953 году), философский факультет Белградского университета (1959 год). Защитил магистерскую (1963 год) и докторскую (1966 год) диссертации в университете Пенсильвании. В 1972 году окончил Гарвардский университет (США). Преподавал в нескольких университетах США. С 1960 года преподаватель всеобщей истории Нового времени, руководитель исторического отд-ния и декан философского факультета Белградского унститута, ординарный профессор (1979 год), член-корреспондент Сербской академии наук и искусств (САНУ, 2006 год). С 2003 года на пенсии. Член редакционной коллегии журналов «Христианская мысль» (Хришћанска мисао) и «Братство» (об-ва св. Саввы). Член общества американских историков и Европейского объединения американских исследований.

В научных работах Д. Живоинович опирается на традиции сербской историографии, в которой прослеживается негативное отношение к политике Ватикана на Балканах. В книге Д. Живоиновича «Ватикан, Сербия и создание Югославянского государства, 1914-1920 годы» (Ватикан, Србиjа и стварањеj угословенске државе, 1914-1920 годы. Београд, 1980 год), исследовав действия католической Церкви в Австро-Венгрии по отношению к сербам, пришел к выводу, что Ватикан был против создания единого южнославянского государства, не признавал независимость Королевства сербов, хорватов и словенцев и стремился укрепить свое влияние в Хорватии и Словении.

В совместной книге с Д. Лучичем «Варварство во имя Христово : Приложение к «Magnum crimen»» (Варварство у име Христово: Прилози за «Magnum crimen». Београд, 1988 год), дополняющую книгу В. Новака «Magnum Crimen: Полвека клерикализма в Хорватии» (Novak V. Мagnum Crimen: Pola vjeka klerakalizma u Hrvatskoj. Zagreb, 1948 год), авторы высказывают мнение о поддержке со стороны Ватикана Независимого гос-ва Хорватия (НГХ) и его агрессивной политики по отношению к сербам и Сербской Православной Церкви (СПЦ) во время второй мировой войны.

Монография «Ватикан, католическая Церковь и новая власть, 1941-1958 годы» (Ватикан, Католичка црква и нова власт, 1941-1958 годы. Београд, 1994 год), единственное фундаментальное исследование политики Ватикана на Балканах после второй мировой войны, содержит анализ ранее неизвестных документов из архивов США и Европы. Анализируя взаимоотношения США, Великобритании и Ватикана с Балканскими гос-вами в послевоенный период, Д. Живоинович пришел к выводу, что Ватикан планировал обеспечить сохранение НГХ благодаря переходу этого искусственно созданного государственного образования на сторону союзников. Включение Хорватии в состав Югославии спровоцировало конфликт католических иерархов, проводивших политику Ватикана, с коммунистической властью и вызвало репрессии среди католиков. Последовавший в 1948 году разрыв отношений между СССР и Югославией способствовал сближению Белграда с США и Великобританией, что привело к оттеснению Ватикана на периферию внешней политики Балкан.

Д. Живоинович первым из историков обратился к истории СПЦ в послевоенный период. В книге «Сербская Православная Церковь и новая власть, 1944-1950 годы» (Српка Православна Црква и нова власт, 1944-1950 годы. Београд, 1998 год) он сравнил позиции 2 предстоятелей СПЦ, Скопского митр. Иосифа (Цвийовича), до 1946 года осуществлявшего фактическое управление СПЦ, и вернувшегося в ноябре 1946 года из вынужденной эмиграции Патриарха Сербского Гавриила V (Дожича) по отношению к коммунистическим властям Югославии. По мнению Д. Живоиновича, хотя Патриарх Гавриил во многом и продолжил политику митр. Иосифа по вопросам Македонской Православной Церкви, раскола в Черногории, создания ассоциаций священников, но в отличие от бескомпромиссности своего предшественника и католич. иерархов он был далек от прямой конфронтации с властями, что способствовало укреплению Церкви.

В статье об истории и современного состоянии ислама (Islam in The Balkans: Origins and Contemporary Implications // Mediterranean Quarterly. Wash., 1992. Vol. 3. N 4. P. 51-65) на основании исследования книги президента Боснии и Герцеговины А. Изетбеговича (Islam Between East and West. Indianapolis, 1984; Islamska deklaracija. Sarajevo, 1990) Д. Живоинович высказал мнение, что амбиции исламских организаций на Балканах, особенно в Боснии и Герцеговине, таят в себе угрозу стабильности не только в Европе, но и во всем мире. Он предсказал начало межконфессиональных столкновений в Боснии и Герцеговине в 90-х годах ХХ века.