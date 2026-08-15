ЖИВКОВИЧ ЗОРАН
ЖИВКОВИЧ ЗОРАН - сербский политический и государственный деятель.
Окончил Высшую школу экономики в Белграде (1983). В 1988-1995 годах занимался бизнесом, в 1992 году вступил в Демократическую партию, в 1993-1997 годах департамент Скупщины (парламента) Сербии, в 1997-2000 годах мэр города Ниш, на этом посту выступал против политики президента С. Милошевича. В 2000 году избран заместитель председателя Демократической партии и назначен министром внутренних дел. В 2000-2003 годах депутат Скупщины Югославии. С 2002 года член Национального совета по сотрудничеству Союзной Республики Югославия с Международным трибуналом по бывшей Югославии. В феврале 2003 года назначен министром обороны Сербии и Черногории, начал реформирование армии. После убийства в марте 2003 года З. Джинджича избран премьер-министром Сербии и Черногории, возглавил Демократическую партию. В 2003 году в результате коррупционных скандалов и обострившегося экономического кризиса правительство Живковича лишилось поддержки парламентского большинства. В феврале 2004 года Живкович на посту председателя партии сменил Б. Тадич. В марте 2004 года Живкович ушёл в отставку с должности премьер-министра, новым главой правительства был назначен В. Коштуница.