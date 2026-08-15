ЖИВКОВИЧ ЗОРАН

ЖИВКОВИЧ ЗОРАН - сербский политический и государственный деятель.

Окон­чил Выс­шую шко­лу эко­но­ми­ки в Бел­гра­де (1983). В 1988-1995 годах за­ни­мал­ся биз­не­сом , в 1992 году всту­пил в Де­мо­кра­тическую пар­тию, в 1993-1997 годах департамент Скуп­щи­ны ( пар­ла­мен­та ) Сер­бии, в 1997-2000 годах мэр города Ниш, на этом по­сту вы­сту­пал про­тив по­ли­ти­ки пре­зи­ден­та С. Ми­ло­ше­ви­ча. В 2000 году из­бран заместитель председателя Де­мо­кра­тической пар­тии и на­зна­чен министром внутренних дел. В 2000-2003 годах депутат Скуп­щи­ны Юго­сла­вии. С 2002 года член Национального со­ве­та по со­труд­ни­че­ству Со­юз­ной Рес­пуб­ли­ки Юго­сла­вия с Ме­ж­ду­народным три­бу­на­лом по бывшей Юго­сла­вии. В феврале 2003 года на­зна­чен министром обо­ро­ны Сер­бии и Чер­но­го­рии, на­чал ре­фор­ми­ро­ва­ние ар­мии. По­сле убий­ст­ва в мар­те 2003 года З. Джинд­жи­ча из­бран пре­мьер-министром Сер­бии и Чер­но­го­рии, воз­гла­вил Де­мо­кра­тическую пар­тию. В 2003 году в ре­зуль­та­те кор­руп­ци­он­ных скан­да­лов и обо­ст­рив­ше­го­ся эко­но­мического кри­зи­са пра­ви­тель­ст­во Живковича ли­ши­лось под­держ­ки пар­ла­мент­ско­го боль­шин­ст­ва. В феврале 2004 года Живкович на по­сту председателя пар­тии сме­нил Б. Та­дич. В мар­те 2004 года Живкович ушёл в от­став­ку с долж­но­сти пре­мьер-ми­ни­ст­ра , но­вым гла­вой пра­ви­тель­ст­ва был на­зна­чен В. Кош­ту­ни­ца.