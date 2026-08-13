ЖИВКОВ ТОДОР

ЖИВКОВ ТОДОР - болгарский государственный и политический деятель.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи, в 1929-1939 годах ра­бо­чий-пе­чат­ник.

С 1930 года член Болгарского ком­му­ни­стического сою­за мо­ло­дё­жи, с 1932 года - Бол­гар­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии (БКП). С 1932 года на партийной ра­бо­те (член Со­фий­ско­го ок­руж­но­го комитета БКП, член 2-го Со­фий­ско­го рай­ко­ма БКП, сек­ре­тарь 3-го рай­ко­ма БКП).

В 1943-1944 годах один из ор­га­ни­за­то­ров пар­тизан­ско­го дви­же­ния в городе Бо­тев­град, в ию­ле-сентябре 1944 года заместитель командира 1-й (Со­фий­ской) во­енной опе­ра­тив­ной зо­ны, ак­тив­ный уча­ст­ник вос­ста­ния в сентябре 1944 года в Со­фии.

С 1945 года депутат Народного собрания, член Национального со­ве­та Отечественного фрон­та (ОФ), кан­ди­дат в чле­ны ЦК БКП, с 1948 года член ЦК и Орг­бю­ро ЦК БКП. В 1948-1949 годах 1-й сек­ре­тарь Со­фий­ско­го гор­ко­ма БКП, председатель городского комитета ОФ и Со­фий­ско­го городского народного со­ве­та.

С 1950 года сек­ре­тарь ЦК, кандидат в чле­ны По­лит­бю­ро ЦК БКП, с 1951 года член По­лит­бю­ро ЦК БКП. С мар­та 1954 года 1-й (с 1981 года ге­не­раль­ный) сек­ре­тарь ЦК БКП, в 1962-1971 годах председатель Со­ве­та Ми­ни­ст­ров, с 1971 года председатель Государственного со­ве­та НРБ.

В но­ябре - декабре 1989 года от­стра­нён от за­ни­мае­мых долж­но­стей и ис­клю­чён из БКП. В ию­ле 1990 года под­верг­нут до­маш­не­му аре­сту по не­сколь­ким об­ви­не­ни­ям, в том числе в со­труд­ни­че­ст­ве с тай­ной по­ли­ци­ей в го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны и в пре­сле­до­ва­нии му­суль­ман. В 1992 за рас­тра­ту государственных средств и зло­упот­реб­ле­ние слу­жеб­ным по­ло­же­ни­ем при­го­во­рён к 7 го­дам тюрь­мы (за­мене­ны на до­маш­ний арест) и штра­фу в 7 млн ле­вов (в 1996 году Вер­хов­ный суд Бол­га­рии от­ме­нил этот при­го­вор). Су­деб­ное пре­сле­до­ва­ние Живкова бы­ло пре­кра­ще­но в свя­зи с его смер­тью.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1971, 1977, 1981), ор­де­на­ми Ге­ор­гия Ди­мит­ро­ва (1959, 1961, 1971).

Сочинения:

Из­бра­ни съчи­не­ния. Со­фия, 1975-1989. Т. 139;

Сре­щу ня­кои лъжи. Бур­гас, 1993;

Без дог­ма: (Раз­мис­ли за по­ли­ти­че­ски­те нра­ви). Со­фия, 1994;

След сту­де­на­та вой­на. Со­фия, 1995;

Ме­моа­ри. 2 изд. Со­фия, 2006.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.