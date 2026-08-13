ЖИВКОВ ТОДОР
ЖИВКОВ ТОДОР - болгарский государственный и политический деятель.
Из крестьянской семьи, в 1929-1939 годах рабочий-печатник.
С 1930 года член Болгарского коммунистического союза молодёжи, с 1932 года - Болгарской коммунистической партии (БКП). С 1932 года на партийной работе (член Софийского окружного комитета БКП, член 2-го Софийского райкома БКП, секретарь 3-го райкома БКП).
В 1943-1944 годах один из организаторов партизанского движения в городе Ботевград, в июле-сентябре 1944 года заместитель командира 1-й (Софийской) военной оперативной зоны, активный участник восстания в сентябре 1944 года в Софии.
С 1945 года депутат Народного собрания, член Национального совета Отечественного фронта (ОФ), кандидат в члены ЦК БКП, с 1948 года член ЦК и Оргбюро ЦК БКП. В 1948-1949 годах 1-й секретарь Софийского горкома БКП, председатель городского комитета ОФ и Софийского городского народного совета.
С 1950 года секретарь ЦК, кандидат в члены Политбюро ЦК БКП, с 1951 года член Политбюро ЦК БКП. С марта 1954 года 1-й (с 1981 года генеральный) секретарь ЦК БКП, в 1962-1971 годах председатель Совета Министров, с 1971 года председатель Государственного совета НРБ.
В ноябре - декабре 1989 года отстранён от занимаемых должностей и исключён из БКП. В июле 1990 года подвергнут домашнему аресту по нескольким обвинениям, в том числе в сотрудничестве с тайной полицией в годы Второй мировой войны и в преследовании мусульман. В 1992 за растрату государственных средств и злоупотребление служебным положением приговорён к 7 годам тюрьмы (заменены на домашний арест) и штрафу в 7 млн левов (в 1996 году Верховный суд Болгарии отменил этот приговор). Судебное преследование Живкова было прекращено в связи с его смертью.
Награждён орденами Ленина (1971, 1977, 1981), орденами Георгия Димитрова (1959, 1961, 1971).
Сочинения:
Избрани съчинения. София, 1975-1989. Т. 139;
Срещу някои лъжи. Бургас, 1993;
Без догма: (Размисли за политическите нрави). София, 1994;
След студената война. София, 1995;
Мемоари. 2 изд. София, 2006.
Иллюстрации:
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