ЖИВЕРНИ
ЖИВЕРНИ - посёлок во Франции, регион Верхняя Нормандия.
Расположен на правом берегу Сены, в 80 км к северо-западу от Парижа, в 4 км от города Вернон. Население 0,6 тысяч человек (2007). Находится на месте поселения галло-римского времени (по данным археологических находок). В Живерни жил К. Моне с 1883 года. Перед домом (приобретён Моне в 1890 году) разбит обширный цветник (свыше 100 тысяч редких растений); подземным переходом он соединён с расположенным ниже «водным садом» (c 1893 года). Этот единственный в своём роде импрессионистический сад (пруды, окружённые плакучими ивами и заросшие водяными лилиями, «японский мостик» и др.), облик которого меняется с каждым сезоном, стал для Моне главным источником вдохновения и мотивом живописи в последние десятилетия жизни; здесь он исполнил несколько сотен картин, в том числе серию из 8 грандиозных панно «Нимфеи» (1920-е годы), ныне украшающих два специально выстроенных овальных зала в Музее Оранжери в Париже (созданы по проекту архитектора К. Лефевра; открыты в 1927 году). Дом Моне, сохраняющий прижизненное убранство интерьеров и коллекции (в том числе японских эстампов), мастерская художника и сады в 1966 году по завещанию М. Моне (сына художника) превращены в музей (открыт после реставрации в 1980 году). В Живерни сохранилась романская сельская церковь Святой Радегонды (перестраивалась в XV веке). Музей американского искусства (основан в 1992 году; художники, испытавшие влияние французского импрессионизма и работавшие в Живерни с 1887 года).
Иллюстрации:
Живерни. «Водный сад» с «японским мостиком», прилегающий к дому К. Моне. Архив БРЭ.