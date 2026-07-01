ЖИВЕРНИ

ЖИВЕРНИ - посёлок во Франции, регион Верхняя Нормандия.

Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу Се­ны, в 80 км к се­ве­ро-за­па­ду от Па­ри­жа, в 4 км от города Вер­нон. Население 0,6 тысяч человек (2007). На­хо­дит­ся на мес­те по­се­ле­ния гал­ло-римского вре­ме­ни (по дан­ным ар­хео­ло­гических на­хо­док). В Живерни жил К. Мо­не с 1883 года. Пе­ред до­мом (при­об­ре­тён Мо­не в 1890 году) раз­бит об­шир­ный цвет­ник (свыше 100 тысяч ред­ких рас­те­ний); под­зем­ным пе­ре­хо­дом он со­еди­нён с рас­по­ло­жен­ным ни­же «вод­ным са­дом» (c 1893 года). Этот един­ст­вен­ный в сво­ём ро­де им­прес­сио­ни­сти­че­ский сад (пру­ды, ок­ру­жён­ные пла­ку­чи­ми ива­ми и за­рос­шие во­дя­ны­ми ли­лия­ми, «япон­ский мос­тик» и др.), об­лик ко­то­ро­го ме­ня­ет­ся с ка­ж­дым се­зо­ном, стал для Мо­не главным ис­точ­ни­ком вдох­но­ве­ния и мо­ти­вом жи­во­пи­си в по­след­ние де­ся­ти­ле­тия жиз­ни; здесь он ис­пол­нил несколько со­тен кар­тин, в том числе се­рию из 8 гран­ди­оз­ных пан­но «Ним­феи» (1920-е годы), ны­не ук­ра­ша­ющих два спе­ци­аль­но вы­стро­ен­ных оваль­ных за­ла в Му­зее Оран­же­ри в Па­ри­же (соз­да­ны по про­ек­ту архитектора К. Ле­фев­ра; от­кры­ты в 1927 году). Дом Мо­не, сохра­ня­ющий при­жиз­нен­ное уб­ран­ст­во ин­терь­е­ров и кол­лек­ции (в том числе японских эс­там­пов), мас­тер­ская ху­дож­ни­ка и са­ды в 1966 году по за­ве­ща­нию М. Мо­не (сы­на ху­дож­ни­ка) пре­вра­ще­ны в му­зей (от­крыт по­сле рес­тав­ра­ции в 1980 году). В Живерни со­хра­ни­лась ро­ман­ская сель­ская церковь Святой Ра­де­гон­ды (пе­ре­страи­ва­лась в XV веке). Му­зей американского искусства (ос­но­ван в 1992 году; ху­дож­ни­ки, ис­пы­тав­шие влия­ние французского им­прес­сио­низ­ма и ра­бо­тав­шие в Живерни с 1887 года).

Иллюстрации:

Жи­вер­ни. «Вод­ный сад» с «япон­ским мо­сти­ком», при­ле­гаю­щий к до­му К. Мо­не. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)