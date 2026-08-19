«ЖИВАЯ ЖИЗНЬ»

«ЖИВА́Я ЖИЗНЬ» - религиозно-философский журнал , выходивший в Москве с 27 ноября 1907 года по 30 января 1908 года раз в 2 недели.

Вышло 4 номера. Редактировал и финансировал издание В.А. Рукович.

Журнал был основан В.Ф. Эрном и В.П. Свенцицким (впосл. прот.), главными идеологами и активными участниками «Христианского братства борьбы». В 1905-1907 годы они неоднократно пытались издавать периодику и массовую литературу. Однако из-за радикальных идей, которые они пропагандировали (отделение государства от Церкви и школы от Церкви, созыв Учредительного собрания, проведение забастовок и создание профсоюзов, а также выступления против частной собственности и т. п.), их журналы (в т. ч. «Век»), газеты и популярные брошюры из «Религиозно-общественной библиотеки» запрещались цензурой и конфисковывались. «Живая жизнь» стала очередным проектом «Христианского братства борьбы».

Эрн и Свенцицкий рассматривали журнал как «орган критического сознания современности», открытый для самых разных мнений, который пробудил бы в обществе «живую жизнь». Издатели выступали за активное участие каждого правосл. человека в политической жизни страны. В редакционной статье, опубликованной в 1-м номере «Живой жизни», Эрн и Свенцицкий заявляли: «Настоящий момент требует не только религиозной практики, но и религиозно-умозрительного углубления» (1907 год. № 1). Они намеревались объединить в журнале различных представителей русской религиозно-философской мысли.

С «Живой жизнью» сотрудничали С.А. Алексеев (Аскольдов), Н.А. Бердяев, И.П. Брихничёв, А.С. Глинка (Волжский) и др. Предполагалось участие свящ. К.М. Аггеева, Андрея Белого, З.Н. Гиппиус, А.В. Карташёва, Е.Н. Трубецкого, Д.В. Философова, П.А. Флоренского (впосл. свящ.) и др.

«Живая жизнь» была разделена на 2 отдела. В 1-м печатались статьи, освещающие общественно-политические и религиозные проблемы, во 2-м - отзывы на книги, журналы и газеты. Эрн посвящал свои публикации совр. религиозным вопросам, в т. ч. связанным со старообрядчеством, социализмом. В программной статье «Христианство и мир» (1907 год. № 1. С. 15-46) он, полемизируя с Д.С. Мережковским, опровергал распространенную идею о существовании непреодолимой пропасти между христианством и миром, земной жизнью, телесностью. Свенцицкий писал об общественном и религиозном значении произведений Л.Н. Толстого и Вл.С. Соловьёва.

В статье «Положительное значение Льва Толстого» (1908. № 2. С. 3-11) он называл ошибкой писателя критику христ. учения, но оправдывал его выступление против совр. ему состояния Церкви. В.В. Розанов издал небольшую статью «О русских «богоискателях»» (1908. № 1. С. 5-8).

В журнале публиковались статьи Мережковского «О воскресении» (1907. № 1. С. 3-8), А.В. Ельчанинова (впоследствии священник) «Каноны и церковная организация» (Там же. С. 9-14), В.В. Зеньковского (впоследствии протоиерей) «О христианском общении» (1907. № 2. С. 3-10), В.А. Никольского о средневековых русских ересях (Там же. С. 88-107), С. Кудрявцева «Идея диаконского служения в ее историческом освещении» (1908. № 1. С. 26-36), свящ. прав. Алексия Мечёва «О таинствах» (1908. № 2. С. 31-42). Издание привлекало внимание читателей к проблемам созыва церковного Собора и реорганизации жизни Православоной Российской Церкви, к деятельности религиозно-философских обществ Санкт-Петербурга и Москвы и др. В 1908 году появилась рубрика «Религиозно-общественная хроника», в которой, в частности, говорилось об иоаннитах (почитателях прот. прав. Иоанна Кронштадтского) (1908. № 2. С. 52-53).

Распространением «Живой жизни» занимался московский книжный магазин «Братство». Несмотря на большие скидки, предоставляемые при подписке сельским священникам, учителям и студентам, журнал продавался плохо. Переговоры о финансировании с известной меценаткой М К. Морозовой в конец ноября - начало декабря 1907 года не увенчались успехом. После 4-го номера журнал прекратил существование из-за отсутствия средств.

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